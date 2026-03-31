Deze week… Dubbeldikke Paardenkrant met speciaal veulendossier

De Paardenkrant nr.14-15 is een dubbeldik paasnummer met daarin een speciaal dossier over het gezond op de wereld komen en opgroeien van veulens. Verder lees je in deze Paardenkrant onder andere interviews met Siebe Leemans, Dana van Lierop, Wendy Kuiken en verhalen over Grand Slam VDL, de Nederlandse (fokkers)successen in Wellington, de herziening van de handleiding voor de veterinaire keuring en nog veel meer.

Minderhoud en Van Liere debuteren in Grand Prix

Op de K&U-wedstrijd in Lathum debuteerden zowel Hans Peter Minderhoud als Dinja van Liere afgelopen weekend in de Grand Prix. Dinja van Liere kwam met KWPN-hengst Mauro Turfhorst (v. Glock’s Zonik) uit op 72,21% en Hans Peter Minderhoud reed voormalig Wereldkampioen My Toto (v. Glock’s Toto Jr.) naar 69,746%. Daarnaast maakte Lynne Maas haar rentree met Electra (v. Jazz) met 70,33% en scoorde ze met Happyness-E (v. Rousseau) 70,29% en liet Marieke van der Putten Jameson RS2 (hors concours) zien in een Intermédiaire II-proef . Kortom: voor de op dit moment nog smalle Nederlandse dressuurtop een weekend dat hoopvol stemt.

Lees meer over het afgelopen weekend in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Veterinair keuringsrapport volledig herzien en compleet digitaal

Het boek ‘De veterinaire keuring van het paard’, de handleiding voor dierenartsen bij het keuren, is volledig herzien en opnieuw verschenen. Tegelijkertijd is besloten dat het keuringsrapport alleen digitaal ingevuld en gedeeld kan worden.

Marianne Sloet en Thibault Frippiat, twee van de vier auteurs van het boek, geven in de Paardenkrant van deze week een toelichting bij deze veranderingen.

Tani Joosten over Galdal Me: ‘We zijn weer terug in vorm’

Een vrij onschuldige blessure van de amazone zorgde vorig jaar zomer voor een korte pauze van Tani Joosten en haar inmiddels vijftienjarige toppaard Galdal Me (v. Zambesi TN). Toch duurde het even voor we het tweetal weer terug zagen in de uitslagenlijsten op het hoogste niveau. Afgelopen weekend was het zover met de zesde plaats in de 1,55 m. Grote Prijs van de Toscana Tour in Arezzo.

Een gebroken pols met operatie gooide in juni 2025 de planning van Tani Joosten flink overhoop. Hessel Hoekstra nam de teugels van Galdal Me over en startte de ruin zelfs tijdens CHIO Aken. In Zuidwolde was er op tweesterrenniveau een overwinning voor het gelegenheidsduo. “Hessel heeft hem heel goed door kunnen rijden, meegenomen naar concours en gezorgd dat hij in conditie bleef. Daar was ik heel blij mee. Eigenlijk kon ik na de operatie al vrij snel weer rijden; een paar weken later zat ik er weer op. Toch moesten we er allebei wel weer even inkomen daarna. Afgelopen weekend voelde het weer echt als vanouds; de vorm is er weer.”

Lees meer over de springsport van afgelopen weekend in de Paardenkrant van deze week.

Jumping Amsterdam corrigeert berichtgeving van Dier & Recht

Het lukt stichting Dier&Recht al jaren om de paardensport in een negatief daglicht te stellen en daarbij wordt meer dan eens een loopje genomen met de feiten. In de afgelopen jaren is het meermaals voorgekomen dat de paardenwereld daar alleen defensief of niet op reageert en ook niet uitlegt wat er precies niet klopt. De organisatie van Jumping Amsterdam treedt nu met een persbericht proactief op en legt uit dat de berichtgeving over de sponsoring door de provincie Noord-Holland niet klopt. Stichting Dier & Recht suggereerde dat de betrokkenheid bij het evenement werd beëindigd vanwege zorgen om welzijn in de paardensport, dat is onjuist. Ook de subsidie van de gemeente loopt dit jaar planmatig af. Nog voor Dier & Recht ook dat ‘claimt’, schept Jumping Amsterdam duidelijkheid.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.

Siebe Leemans terug na zware tegenslag: ‘Ik ben het gevoel gelukkig niet kwijt’

Het sportieve jaar 2025 van Siebe Leemans begon veelbelovend en in aanloop naar de Europese kampioenschappen in Riesenbeck stapelden de hoogtepunten zich op voor de jonge ruiter. Hij won de tweesterren Grote Prijs van Rotterdam, prolongeerde zijn Nederlandse titel bij de young riders en maakte indruk bij zijn seniordebuut in de landenwedstrijd tijdens de EEF Nations Cup in Drammen, waar hij dubbel foutloos bleef. Alles leek in de plooi te vallen voor een sterk kampioenschap. Maar in Riesenbeck sloeg het noodlot toe. Leemans werd getroffen door een klaplong en belandde in het ziekenhuis – het begin van een ware nachtmerrie voor de pas negentienjarige ruiter. Inmiddels is hij aan de beterende hand en heeft hij zijn eerste meters in de ring weer gemaakt.

Lees een interview met Leemans in de Paardenkrant nr. 14-15

‘Zoals Cardento: als het hoger wordt, gaan ze het beter doen’

De in 2024 keur verklaarde Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker) heeft zichzelf onder Marlon Modolo Zanotelli bewezen op het hoogste niveau en loopt nu ook naar goede resultaten in oranje dienst: sinds vorig najaar heeft Jur Vrieling de hengst van VDL Stud onder het zadel. De nafok van Grand Slam doet het internationaal ook goed, zo goed dat hij op de vierde plaats van de HorseTelex C-ranking staat en onze nieuwe Stijger van de Maand is.

Lees alles over Grand Slam VDL in de Paardenkrant van deze week.



Dossier Gezond ter Wereld

Voor ons dubbeldikke paasnummer maakten we een dossier ‘Gezond ter wereld’ over een gezonde start voor veulens.

Friese kraamstal De Fiifhoeke steekt alle ervaring in geboorte van veulens

Met veel zorg, aandacht en liefde laten Janneke en Augustinus Hoekstra op hun veelzijdige paardenbedrijf Stalhouderij de Fiifhoeke jaarlijks zo’n vijftig merries van derden een veulen krijgen. In de meeste gevallen gaat het om Friezen, zoals de naam van de Friese kraamstal al doet vermoeden, maar ook andere rassen zijn van harte welkom. Samen met hun drie zonen dragen ze de tuigsport met Friezen in authentieke stijl een warm hart toe. Daarnaast verzorgt Augustinus stijlvolle uitvaarten en runt hij de website goedkopepaardendekens.nl. Dat alles doet hij naast een fulltime baan bij een bakker. Echtgenote Janneke werkt nog twee dagen per week als verpleegkundige in het ziekenhuis.

Lees een bedrijfsreportage van De Fiifhoeke in ons dossier.

Oorzaak probleemmerrie systematisch opzoeken

Vruchtbaarheidsproblemen bij de merrie kunnen verschillende oorzaken hebben. “Daarvoor kijken we als eerste goed naar de geschiedenis en conditie van een merrie. Vervolgens kun je dingen uitsluiten om uiteindelijk helder te krijgen waarom een merrie niet drachtig wil worden.” Tijdens een presentatie over dit onderwerp legde Maaike Lautenschutz van Voortplantingspraktijk Paard dit onlangs uit. Duidelijk is wel dat oudere merries vaak meer problemen geven, dat een merrie na een sportcarrière niet altijd zomaar drachtig wordt en dat er ook af en toe bij jonge merries problemen zijn. Veel problemen kunnen verholpen worden.

Lees meer over vruchtbaarheidsproblemen (en oplossingen) in de Paardenkrant nr. 14-15.

Bert Wichers: ‘Maak van je veulen een vriend’

Fokker en dierenarts Bert Wichers (75) uit Dedemsvaart heeft een heel duidelijke mening over de omgang met een veulen. Zijn boodschap luidt: ‘Maak van je veulen een vriend.’ Dat betekent dat je je veulen op een juiste manier al zo snel mogelijk dingen moet leren, zoals vaststaan en het optillen van de benen. “Daar heb je later heel veel gemak van.” Het is in zijn ogen ook het beste voor het welzijn op latere leeftijd, omdat het paard de regels kent, vertrouwen heeft en dus geen verzet meer toont. Een beetje suiker is de truc: “Maar stop daar op tijd mee, want pas op dat je het veulen niet verwend.”

Lees meer over hoe Wichers met zijn veulens omgaat in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Dries Degrieck geeft in guur Exloo visitekaartje af

Global Dressage Festival Wellington: Nederlandse dressuurpaarden maken dienst uit

Dana van Lierop: ‘Het zien groeien van een paard geeft me voldoening’

Wendy Kuiken: ‘Ik wil het er vanzelfsprekend uit laten zien’

Karakter als Kompas: over topruiters en effectief trainen

Goed voeren voor een optimale start

Opleiding van paarden tot prestaties gebaseerd op zelfmotivatie

