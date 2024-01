Deze week… Dubbeldikke PK met alles over Jumping Amsterdam en Dossier Inteelt Issues

In de week van de KWPN Hengstenkeuring hebben we een dubbeldikke (40 pagina's!) Paardenkrant. Deze week lees je in de Paardenkrant onder andere alles over Jumping Amsterdam, maar ook een dossier over inteelt issues en genetische afwijkingen.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Willem Greve begint het Olympische jaar als dé ruiter van Jumping Amsterdam

Het werd in de Wereldbeker springen zondagmiddag op Jumping Amsterdam de tweede plaats met KWPN-hengst Highway TN N.O.P., maar dat voelde allesbehalve als verliezen. Dankzij een uitzinnig publiek in de RAI en direct daarna de huldiging tot ruiter van het concours overheerste de euforie rond TeamNL-ruiter Willem Greve uit Markelo. Die zelf de goden niet wil verzoeken, maar nu toch wel heel goede kaarten heeft voor Parijs. Niet alleen met Highway TN, maar ook met Grandorado TN N.O.P. (die een grandioze comeback maakte in Amsterdam) en met zijn negenjarige merrie Pretty Woman van ’t Paradijs (die tweede werd in de Grote Prijs van Amsterdam).

Patrick van der Meer: ‘Heel mooi paardrijden laten zien’

De Nederlandse amazones speelden een bijrol op Jumping Amsterdam, maar toch is bondscoach Patrick van der Meer een tevreden man. “Ik ben super blij met Marlies en Marieke, die heel goed de stijgende lijn te pakken hebben. Ik vind het ook een mooie opsteker dat Marlies de Harmony & Fairness Award heeft gewonnen en ik vind oprecht ook dat alle Nederlandse amazones hier heel mooi paardrijden hebben laten zien. Als je de Nederlandse amazones ziet rijden en als je het hebt over harmonie, dierenwelzijn, vriendelijk paardrijden: dat straalt er vanaf en daar ben ik trots op.”

Lichte Tour-paarden op de longlist voor Parijs?

De KNHS publiceerde twee weken geleden een behoorlijk verrassende longlist met combinaties voor de Olympische Spelen in Parijs. Paarden die al twee jaar niet in de baan zijn geweest (Governor en Total US) staan erop en een aantal paarden (de achtjarigen Dante US en Hexagon’s Luxuriouzz en de negenjarige Glock’s Taminiau) dat nog nooit een Grand Prix-proef heeft gelopen.

De Paardenkrant sprak in Amsterdam met bondscoach Patrick van der Meer over die lijst. Hij geeft meer uitleg: “Er staan een aantal paarden niet op de lijst die toch al flink wat keren over de zeventig procent hebben gescoord in de Grand Prix. Maar bij de waarheid hoort ook dat we paarden nodig hebben die nog flink wat hoger dan dat scoren, achterin de zeventig procent. Met deze lijst hebben we dan toch ook gekozen voor aankomende talenten die misschien nog heel veel groei kunnen doormaken. En die wil je dan zeker niet missen.”

Lees alles over Jumping Amsterdam in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 4,50 euro.

Dossier inteelt issues en genetische afwijkingen

Deze week heeft de Paardenkrant als bijlage het dossier inteelt issues en genetische afwijkingen, daarin leest u onder andere de uitkomsten van onze enquête, over ECVM , over (W)FFS, over het gesubsidieerde grote onderzoek naar genetische gezondheid waarbij dertig Nederlandse stamboeken betrokken zijn en over de inteeltissues bij de Friezen en de tuigpaarden. Kortom: een must-read voor elke fokker.

Fokkerij en inteelt houden paardenmensen bezig

Bijna zevenhonderd fokkers reageerden op onze vragenlijst op Horses.nl over hun fokkerijbeslissingen en over inteelt, lijnenteelt en de hengstenkeuze. Dat deze onderwerpen na aan het hart liggen, blijkt niet alleen uit het aantal ingevulde enquêtes, maar ook aan de enorme bereidheid om ons over deze onderwerpen te woord te staan. Meer dan de helft van de respondenten liet weten geïnterviewd te willen worden over dit onderwerp. We hebben ze helaas niet alle 350 kunnen bellen, maar wel een paar.

Verreweg de meeste mensen die onze enquête invulden, fokken met KWPN’ers: zo’n 84% van alle geënquêteerden. Iets meer dan de helft van deze fokkers fokt dressuurpaarden, iets minder dan de helft springpaarden. De Gelderse fokkers zijn met 3% ver in de minderheid en er deden slechts vier tuigpaardenfokkers aan onze enquête mee. Van de andere stamboeken waren de Friezen (4%), Zangersheide (2%) en BWP (2%) het best vertegenwoordigd.

Helaas is in het proces van het maken van de Paardenkrant iets misgegaan, daardoor is er in de gedrukte versie – die donderdag bij abonnees op de mat ligt en ook op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch gratis mee te nemen is – een pagina dubbel afgedrukt (en dus één pagina verdwenen). Online is de juiste versie van de krant te lezen en alle Paardenkrantabonnees kunnen de krant gratis online lezen (klik hier om uw online account te activeren).

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

1,3 miljoen naar onderzoek genen en gezondheid in de fokkerij

Zonder DNA-informatie blijft het gissen, als het gaat om het voorkomen van erfelijke gezondheidsproblemen in de fokkerij. In de Friezenfokkerij is men zich daar meer dan gemiddeld bewust van, maar uiteindelijk geldt het voor alle rassen. Een uitgebreid onderzoeksproject dat binnenkort van start gaat, waar dertig Nederlandse stamboeken bij betrokken worden, kan zomaar eens een enorme boost betekenen van de Nederlandse fokkerij op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

KFPS-onderzoek: in vier jaar komen tot een gedegen plan

De aanleiding voor het onderzoek bij het KFPS is helder: het inteeltpercentage is te hoog en er komen te veel erfelijke aandoeningen voor binnen het ras. Dwerggroei en waterhoofd zijn de bekendste, maar ook distichiasis, aortaruptuur en slokdarmverwijding zorgen voor problemen. PhD Marije Steensma legt uit hoe haar onderzoek bij het KFPS eruit ziet en welke resultaten we mogen verwachten.

Joop van Wessel: ‘Je moet je kop laten werken’

Inteelt is in de tuigpaardenfokkerij al sinds jaar en dag een thema. Deze kleinere populatie, waarin veel nadruk gelegd wordt op het tuigtype, heeft de hoogste inteeltgroei van alle fokrichtingen binnen het KWPN. Fokker en voormalig inspecteur Joop van Wessel geeft zijn mening over lijnenteelt én experimenten met ander bloed.

(W)FFS in de praktijk: ‘Een enkele fokker vermijdt FFS-dragers echt’

In 2018 was de hele fokkerijwereld in rep en roer over WFFS (inmiddels FFS, Fragile Foal Syndrome). Hoe is dat nu, bijna zes jaar later? Speelt FFS nog altijd een grote rol bij fokkerijkeuzes, of zijn fokkers en hengstenhouders er niet meer mee bezig? De Paardenkrant maakte een rondgang langs hengstenhouders, die unisono zeggen dat het eigenlijk geen grote rol meer speelt. Maar ook een fokker die uitlegt waarom hij nooit FFS-dragers zal gebruiken, en waarom hij het stamboeken kwalijk neemt dat zij geen maatregelen nemen om FFS uit te bannen.

Bindweefselaandoeningen bij Friezen: stand van het onderzoek

De afgelopen tijd werd meer bekend uit de lopende onderzoeken naar bindweefselaandoeningen bij Friese paarden. De onderzoeksgroep in Gent, die zich vooral richt op aortaruptuur, gaf een uitgebreide presentatie in een webinar. De stand van zaken in het onderzoek naar de genetica achter slokdarmverwijding werd toegelicht op de KFPS Hengstenkeuring in januari. Wat weten we?

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop