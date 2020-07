Deze week… Dubbelslag voor Enterbrook op KWPN-stamboekkeuring

Op de KWPN-stamboekkeuring in Enter was er vorige week dubbel succes voor Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink van dekstation Enterbrook. Twee van hun merries kregen een uitnodiging voor de NMK, een dochter van Action Breaker en een van diens zoon Ice Breaker. Deze laatste maakte nog eens extra indruk met zijn eerste jaargang. Alle vijf dochters van hem werden ster.

“Ice Breaker heeft in het begin niet altijd geluk gehad en daardoor de eerste jaren ook niet zo veel gedekt. Zo heeft hij door een blessure aan het griffelbeen, dat hij had opgelopen in de vrachtwagen, als vierjarige niet de competitie kunnen lopen”, vertelt Gerrit ter Harmsel. “Nu blijkt dat hij gruwelijk fijne karakters geeft, die niet lastig en juist heel meewerkend zijn.” Ice Breaker wordt door Vincent Geerink in de sport uitgebracht in het ZZ. “Nu begint hij het zelf ook goed te doen. En ik heb nog een mooi koppeltje straks voor de hengstenkeuring.”

Raf Kooremans scoort sneller dan verwacht met Dimitri

Eventingruiter Raf Kooremans werd afgelopen weekend in het Poolse Strzegom tweede in de korte vierster, achter Duitser Michael Jung. “Extra aan de basis werken in de maanden dat er geen wedstrijden waren, heeft voor mij en Dimitri goed uitgepakt. Het is een heel goed paard, maar het komt wel sneller dan ik dacht.”

Mara de Vries en Habibi scoren internationaal

Het internationale Lichte Tour-debuut van Mara de Vries en drievoudig WK Jonge Paarden-deelnemer Habibi DVB (v. Don Schufro) kon met twee overwinningen niet beter verlopen. “Ik kan eigenlijk niets bedenken wat niet goed ging, het ging helemaal naar wens, echt van een leien dakje”, vertelt de amazone. Het concours in Hagen stond nog maar kort op de kalender, maar kon op een mooi deelnemersveld rekenen. De geplande ‘battle’ tussen Werth-Weihegold (die werd afgemeld) en Von Bredow Werndl-Dalera bleef uit, waardoor de Easy Game-dochter met overmacht de winst opstreek in de Grand Prix en de Spécial.

Duitse hengstenkeuringen gaan door

De Duitse keuringen gaan door, maar in welke vorm blijft nog even afwachten. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na een rondje bellen met de Duitse stamboeken. De kans bestaat dat het zonder publiek zal moeten, of slechts met een beperkt aantal bezoekers. Grote evenementen zijn in ieder geval nog tot november verboden in Duitsland.

Andrew Heffernan: ‘Alles aan doen om de teamgeest te bewerkstelligen’

Eventingbondscoach Andrew Heffernan gaat in de Kettingbrief in op de samenwerking binnen de eventing van TeamNL. “Ik wil in een situatie komen waarin de ruiters echt met elkaar samenwerken. Als ruiter heb ik gemerkt dat dit er de laatste jaren echt aan ontbrak. De communicatie en teamspirit waren weg, dat heb ik echt gemist. Dat was voor mij een belangrijke reden om aan deze job te beginnen. We kunnen nu een goede start maken om dat te verbeteren. We moeten met zijn allen vooruit willen om er in de toekomst echt te kunnen staan.”

