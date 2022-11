Deze week… Duitse stamboeken kiezen voor minitest

Op een fokkerijvergadering van de FN besloten de Duitse stamboeken vorige week dat de veertiendaagse verrichtingstest voor driejarigen wordt afgeschaft en de dit jaar in een pilot geteste minitest daarvoor in de plaats komt. De stamboeken zijn duidelijk over de beweegredenen: een indruk van hoe de hengsten het onder het zadel doen is beter dan niets.

Op het eerste gezicht lijkt het terugbrengen van de veertiendagen- naar een tweedaagse test een foktechnische achteruitgang: critici zullen zeggen dat het niet mogelijk is om hengsten in zo’n kort tijdsbestek op hun natuurlijke aanleg te beoordelen. De Duitse stamboeken staan er echter pragmatischer in, zij zeggen: fokkers vroeg in het dekseizoen informatie bieden over hoe de toppers van de hengstenkeuring het onder het zadel doen, komt de fokkerij ten goede. De fokkerijleiders van de grote stamboeken in Duitsland zijn het daar allemaal over eens.

Zoektocht naar patronen in Friezen-DNA

De afgelopen weken stond Marije Steensma, promovenda aan de WUR, drie keer tegenover een volgepakte zaal met Friezenfokkers om te vertellen over haar fokkerijonderzoek in samenwerking met het KFPS. Vanaf 2023 krijgen alle Friese veulens een uitgebreide DNA-test. Om de dragerstatus voor waterhoofd en dwerggroei te bepalen, het vaderschap te checken én zodat Steensma de genetische diversiteit en de status van erfelijke gebreken binnen de Friezenpopulatie in kaart kan brengen.

Chantal van Lanen: ‘Ik ben kritisch, maar weet goed wat ik wil’

Na een jaartje van afwezigheid heeft Chantal van Lanen met King VE (v. Governor) weer een nieuwe troef voor de Subtop. In Berkel-Enschot won het duo twee weken geleden, ondanks twee dure fouten, hun ZZ-Zwaar-debuut en een week later voegden ze daar in Boxtel al de tweede overwinning aan toe. Dit met een score van bijna zeventig procent. “Winnen is heel leuk natuurlijk, maar ik nam King vooral mee om te zien waar we staan en daar ben ik zeker heel blij mee”, aldus Van Lanen, die in de basis ook al meerdere successen op haar naam schreef met King.

Marcel en Wesley de Boer vullen elkaar goed aan

In de eerste wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie in Kronenberg stonden Marcel de Boer en zijn zoon Wesley naast elkaar in de prijsuitreiking van de klasse Z/ZZ. Zijn ze in de ring concurrenten van elkaar en hoe verloopt de samenwerking tussen vader en zoon thuis en op concours? “Wedstrijdrijden is voor mij een onderdeel van het opleiden, laat Wesley maar voor de prijzen rijden”, legt Marcel de Boer uit.

Casper Meegdes en Amber Hage: van niets met paarden naar hengstenhouders

Zakenpartners Casper Meegdes (31) en Amber Hage (27) zijn vorige week hengstenhouders geworden met een verrichtingskampioen op stal: No Jokes ACM (v. Untouchable). De tweede goedgekeurde hengst lijkt er te komen met Mercurius ACM (v. Dream Boy), die op dit moment in het NRPS-verrichtingsonderzoek loopt. Niet slecht voor twee jonge mensen die niet uit een paardenfamilie komen. Hoe komt dat? De twee vertellen het in de Paardenkrant van deze week.

