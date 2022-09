Deze week… Duitsland verkoopt zich op feest in Warendorf

40.000 bezoekers genoten vorige week vijf dagen op rij van de Bundeschampionate, het hoogtepunt van het Duitse fokkerijseizoen. De beste jonge spring-, dressuur- en eventingpaarden én pony’s presenteerden zich aan uitpuilende tribunes, met daarop ook veel buitenlandse belangstellenden. Tientallen standhouders deden uitstekende zaken, want ‘Warendorf’ werkt ook als een shop-magneet. Behalve een foktechnisch en sportief hoogtepunt, zijn de Bundeschampionate dus ook een commercieel succes.

Kom daar eens om in Nederland. Waar we dit jaar verspreid over drie locaties en vier weekenden nationale kampioenschappen hadden. Ooit had Nederland een zomers hoogtepunt, samengebald in twee weekenden en een midweek, het was de succesvolle doorstart van de UTV: de KWPN Paardendagen. Er is vanuit de achterban, fokkers, ruiters en liefhebbers, nooit actie ondernomen om dit concept uit elkaar te spelen. En toch hebben we nu het tegenovergestelde van wat de Duitsers hebben in Warendorf, de Fransen in Fontainebleau en de Ieren in Dublin.

Christian Kukuk realiseert droom in Rome

Hij was er zelf een beetje sprakeloos van. Christian Kukuk was de verrassende winnaar van de manche van de Global Tour in Rome. Hij realiseerde dit met Mumbai (v. Diamant de Semilly) en plaatst zich zo voor de Super Grand Prix van november in Praag.

Johan Laseur over Kapitaal L en de kracht van het familiebedrijf

Vaak zijn het paarden die opvallen in de Blom Cup, maar soms ook ruiters. Of, in dit geval, een amazone. Megan Laseur reed de sterren van de hemel en won de finale van de vierjarigen met Nina Quite (v. Andiamo Semilly), werd in de finale van zevenjarigen derde met Kapitaal L (v. Cornet Obolensky), reed ook de finale met Kwanta Kosta PR (v. Thunder van de Zuuthoeve) die ze pas kort rijdt én was van de partij met de hengst Love Connects (v. Connect). Vader Johan Laseur staat te boek als fokker van Kapitaal en is voor Megan eigenlijk onmisbaar op concours. “Natuurlijk ben ik ongelooflijk trots op haar. Maar uiteindelijk doen we het echt met z’n vieren.”

Spectaculaire tuigpaardmerrie Emaire eindelijk kampioen

De Brinkhofweide in Norg staat op de eerste zondag in september traditiegetrouw in het teken van het laatste Tavenoconcours van het seizoen. Ook dit jaar kon de organisatie van het stichting Norgermarktconcours rekenen op goede deelname en veel publieke belangstelling voor dit Kleintje Norg. Helaas was het terrein niet in topconditie door de afgelopen droogte en was het daardoor een wat stoffige aangelegenheid. Dit gold echter niet voor de uitslag in het kampioenschap fokmerries, daarin liep een ontketende Emaire in handen van Nico Calis onbetwist naar de overwinning.

Barbara Brune: ‘Voorrecht om voor de Formule 1 van de springsport te werken’

De eventorganisator die deze week aan het woord komt in de Kettingbrief, de Française Barbara Brune, belicht op verzoek van FEI Event Stable manager Patrick Borg haar werk voor de Longines Global Champions Tour. Ze vertelt wat haar werk inhoudt en hoe ze haar Global Champions Tour-avontuur beleeft.

