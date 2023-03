Deze week… ‘Echte amateur’ wint hoogste springklasse KNHS-kampioenschappen

Na vier weekenden KNHS Indoorkampioenschappen kan de balans opgemaakt worden. Hoewel de uitslagenlijsten van de breedtesportkampioenschappen bij zowel dressuur als springen steeds vaker bevolkt worden door professionals, stond er in het laatste weekend een, volgens eigen zeggen, ‘echte amateur’ op het hoogste podium. “Dat maakt de overwinning des te mooier.”

Hoe leuk is het, dat je het als hobbyist op moet nemen tegen ruiters en amazones die al hun tijd en aandacht aan het rijden kunnen besteden? De paardensport is zo’n beetje de enige sport waarin het zo geregeld is. Cécile Klaassen, de kersverse winnares van het 1,40 m., weet niet beter. “In het 1,30 m. zie je nog wel een aantal amateurs, maar in deze klasse ben ik vaak de enige. Soms vraag ik me wel af of ik er wat te zoeken heb. In de Grote Prijs van Asten bijvoorbeeld stond zo’n dikke proef en ik reed met mijn kleine paardje tussen al die grote namen. ‘Zullen we maar gaan?’, zei ik tegen mijn man. Maar als het dan toch lukt, is het extra gaaf. Dus nee, van mij hoeft het niet uit elkaar gehaald.”

Lees meer over de KNHS-kampioenschappen in de Paardenkrant van deze week.

Toppaarden Issey en Joe bij Beatrice Marienau

De tot Amerikaanse genaturaliseerde Duitse amazone Beatrice Marienau presteerde in het verleden met het paard Stefano 8 (Gribaldi x Actueel) van Bart Veeze op internationaal niveau. Stefano is ondertussen al een paar jaar met pensioen, maar de 53-jarige amazone heeft nu – weer dankzij Nederlanders – twee fantastische opvolgers onder het zadel. Dankzij Leida Collins-Strijk rijdt ze nu onder meer de tienjarige Issey (Johnson x Rubinstein I).

Het interview met Beatrice Marienau staat deze week in de Paardenkrant.

Selecteur Emile Hendrix over nieuwe jaargang Young Riders Academy

Na de centrale selectie in de Peelbergen werd bekendgemaakt dat Lars Kersten (23) komend jaar deel uitmaakt van het prestigieuze groepje ruiters van ‘A Young Riders Academy’, mogelijk gemaakt door Rolex. Met voorgangers als Bertram Allen, Jack Whitaker, Laura Klaphake en Harry Charles, om er een paar te noemen, is dit een mooie kans voor de getalenteerde Nederlandse ruiter. “Ik wil op alle vlakken beter worden en ik denk dat dit extra mogelijkheden biedt.”

Lees verder over de Young Riders Academy in de Paardenkrant van deze week.

Uit de startblokken op Outdoor Horst

Twee weekenden internationale eventing op de Peelbergen brachten mooie sport tijdens Outdoor Host met zon, wind en wat regen. Veel combinaties kwamen er dit seizoen voor het eerst weer uit de startblokken in de cross. Een paar wisten zich overduidelijk te manifesteren, zoals de Belgische Lara de Lierdekerke, de Zweedse Amanda Andersson en de Brit David Doel. Ook een aantal Nederlandse combinaties meldden zich in de top vijf. Afgelopen weekend trotseerde Paardenkrant-fotograaf Jacquelien van Tartwijk weer en wind en zette één en ander op de foto.

Bekijk de fotopagina deze week in de Paardenkrant.

Dressuurpaardenfokkerij: ‘Er moet meer focus komen op stabiliteit en hardheid’

Het Hannoveraanse stamboek organiseerde dit voorjaar een discussieronde over de dressuurpaardenfokkerij. De conclusie van dierenarts dr. Martin Lübbeke, trainer Oliver Oelrich, hengstenhouder Ingo Pape en fokkerijleider Ulrich Hahne was dat er meer focus moet komen op de hardheid en stabiliteit in de dressuurpaardenfokkerij.

Lees de samenvatting van de discussieronde in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop