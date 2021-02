Deze week… Edward Gal: ‘Met beide het Totilas-gevoel’

Nadat Edward Gal met Glock’s Toto Jr (v. Totilas) vorig jaar zeer succesvol debuteerde op het hoogste dressuurniveau en kort daarna Nederlands kampioen werd, heeft hij nu een tweede Totilas-zoon op het hoogste niveau. Met deze Glock’s Total US debuteerde Gal afgelopen zaterdag op de Subtopwedstrijd in Tolbert in de koningsklasse. Het werd een droomdebuut: Total US liep in zijn allereerste Grand Prix naar 80,73%. Voor Toto Jr was er 79,71%.

Beide paarden geven Gal het magische gevoel dat hij destijds met Totilas had. “Voor Totilas had ik zoiets nog nooit gevoeld. Dat ik nu twee van zulke paarden heb is heel bijzonder, echt wow! Ze geven me beide het Totilas-gevoel, ook in de omgang en qua scherpte. Je moet ze een beetje hetzelfde benaderen en ze voelen zich het fijnst bij een vast programma. Dat is op wedstrijd natuurlijk anders dan thuis en ze moeten leren dan ook hetzelfde werk te doen.”

Veel kwaliteit op hengstenkeuring NWPCS

Afgezien van de weersomstandigheden, werd de afgelopen editie van de NWPCS Hengstenkeuring afgelopen weekend in Ermelo door Ben Platzer, woordvoeder namens het jurycorps, omschreven als heel bijzonder. Geen publiek en ook geen kampioenen, maar alles was wel live te volgen via de livestream.

Leon Thijssen: ‘Een Grote Prijs zoals het hoort’

De Grote Prijs was een beetje een tegenvaller voor de familie Thijssen. Maar pater familias Leon moppert niet. “Het was een flinke Grote Prijs, zoals het hoort voor een driesterrenconcours. Flink aan de maat, technisch, de tijd kort genoeg. Logisch dat er maar vier foutlozen waren. Voor Mel en mezelf viel het een beetje tegen, we kregen er allebei de laatste af en waren nog net geplaatst.”

Kevin Kohmann: ‘Een groot genoegen om met Five Star te werken’

Na jaren van stilte rond de hengst Five Star dook de KWPN-goedgekeurde hengst, die als zesjarige onder Kirsten Brouwer zilver won op het WK voor jonge dressuurpaarden, vorig jaar ineens op in Florida. Het blijkt de spreekwoordelijke stilte voor de storm te zijn geweest, want de hengst wordt dit seizoen ter dekking aangeboden en vooral de laatste maanden kan dressuurminnend Amerika niet meer om de nu elfjarige Five Star heen. Onder Kevin Kohmann scoort de mooie vos tienen en wint hij bijna alles in de Lichte Tour.

Chris de Heer: ‘Steeds grotere kloof tussen klassieke en ‘commerciële’ fokkers’

De Kettingbrief is nog steeds in Noord-Brabant. De fokker van H&M All In, Bas Huybregts van Stal de Krochten in Rijsbergen, is dichtbij huis gebleven bij het doorsturen van de brief. De fokkerij van Chris de Heer bevindt zich in het naastgelegen Zundert. Naast deze liefhebberij werkt hij ook als veilingmeester, journalist en ClipMyHorse-commentator. In deze aflevering licht De Heer toe welke stappen er gemaakt kunnen worden om het grote aantal ICSI-toepassingen dat gedaan wordt met dezelfde hengsten te beperken en de bloedspreiding te commercialiseren.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »