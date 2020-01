Deze week… Edward Gal: ‘Total US nóg beter dan Totilas’

Nadat Edward Gal met zijn grote toekomsttalent Glock’s Total US in 2018 de Pavo Cup won, werd er reikhalzend uitgekeken naar het debuut op een hoger niveau. Dat gebeurde afgelopen zondag in Tolbert en met de topscore van bijna 82% maakte het duo een fantastische start in de Lichte Tour. De inmiddels achtjarige hengst heeft in een aantal demonstraties laten zien dat hij het Grand Prix-werk beheerst en dressuurminnend Nederland kan dan ook niet wachten om de Totilas-zoon op het hoogste niveau te zien.



Maar Gal laat zich niet gek maken. Hij neemt alle tijd en stapt voorlopig nog niet over naar de Grand Prix. Met Total komt voor Gal het magische Totilas-gevoel weer terug. “Eerder had ik geen paard waarmee ik Totilas kon vergelijken, maar bij Total voel ik het echt. Als ik nu de video’s van Totilas terugkijk vind ik die nog steeds mooi en bij sommige paarden die je na tien jaar terugkijkt, heb je dat niet. Het klinkt raar om te zeggen: kan het nóg beter? Maar met Total heb ik het gevoel dat het nog beter kan.”

‘Verjaard’ is geen excuus voor seksueel wangedrag

De eerste week van het winterseizoen in Wellington, Florida, was er één waarin niet alleen de euforie van de paardensport centraal stond, maar helaas ook emotionele en pijnlijke materie uit het hippische leven. Cian O’Connor en Steffen Peters wonnen de belangrijkste rubrieken op respectievelijk het Winter Equestrian Festival en het Adequan Global Dressage Festival, maar de bijeenkomsten van SafeSport over seksueel misbruik in de paardensport maakten pijnlijk duidelijk dat er meer is waar alle paardensportliefhebbers zich druk om zouden moeten maken.

Laurien van der Meer: ‘Eerst wilde ik meer, nu juist minder’

Nadat Grand Prix amazone Laurien van der Meer in 2015 haar droom verwezenlijkte en de deuren opende van haar eigen pensionstal, die voornamelijk gericht was op topsport, verdween ze zelf steeds meer van het wedstrijdtoneel. “Ik weet hoe belangrijk goed management is als je wilt presteren met je paard en ik kon destijds niet wachten om dat op mijn eigen stal helemaal tot in de puntjes voor elkaar te hebben”, vertelt Van der Meer. “Maar in plaats van dat ik er met alle faciliteiten tot mijn beschikking zelf ook van kon profiteren, verdween mijn eigen sportcarrière steeds meer naar de achtergrond.”

Gregory en Landino VDL NRPS-verrichtingstoppers

Het verrichtingsonderzoek van het NRPS heeft een aantal zeer aansprekende hengsten opgeleverd. Grootste uitschieters waren zaterdag Gregory (v. George Clooney) en Landino VDL (v. Stakkato Gold).

Shetlandvoshengst Leon is zwarte concurrentie de baas

Dat Leon van de Neerzink (v. Vieno van de Bosrand) de beste voshengst van de grote maat was, werd op de jonge hengstenkeuring van het NSPS in december al wel duidelijk. Weinigen zullen echter op voorhand voorspeld hebben dat hij de vele zwarte cracks het nakijken kon geven. De precies één meter grote hengst, die recent door Arend Klaassens uit Donderen verkocht werd aan Ralph van de Crommenacker, maakte het echter helemaal waar. Hij kwam terecht aan kop te lopen in de grote maat én werd uitgeroepen tot beste Shetlandhengst van de nieuwe jaargang.

