Deze week… Een EK voor de geschiedenisboeken

Dat het Europees kampioenschap dressuur 2023 bijzonder zou worden, stond voorafgaand aan het evenement al vast. Maar wat er zich afgelopen week afspeelde in Riesenbeck overtrof alle verwachtingen. Niet alleen qua sport, maar ook alles eromheen: een sprookjesachtig kampioenschap voor de geschiedenisboeken.

De rit van Carl Hester met Fame (v. Bordeaux) op de eerste dag van de over twee dagen verreden Grand Prix, de Grand Prix van Charlotte Dujardin met de tienjarige Imhotep (v. Everdale) een dag later, de Grand Prix Spécial van Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack), het slot van de Kür van Isabell Werth met Quantaz (v. Quaterback) en natuurlijk de Kür van KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale). Maar ook het verrassend goede optreden van de Belgen, die zich samen met de Oostenrijkers en de Spanjaarden kwalificeerden voor de Olympische Spelen in Parijs. En: drie keer een verschillende top drie in de drie proeven. Over die gebeurtenissen alleen is een pagina vol te schrijven.

Nederland presteert boven verwachting

Nederland presteerde met een team met twee reservecombinaties met een vijfde plaats in de landenwedstrijd boven verwachting. Debutante Devenda Dijkstra reed op het toppen van Hero’s kunnen in de Grand Prix, Marlies van Baalen had Habibi DVB weer op het niveau van begin dit jaar en Emmelie Scholtens reed de tienjarige Indian Rock de top tien binnen.

Alle prestaties boven verwachting ten spijt, gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen: richting Parijs moet er nog een boel gebeuren als Nederland de ambitie heeft om zich daar te meten met Groot-Brittannië, Duitsland (met Sönke Rothenberger/Fendi en Katharina Hemmer/Denoix PCH nog achter de hand) en Denemarken.

Groot-Brittannië lijkt het kunstje van Londen te gaan herhalen

De fantastische sport die dressuurliefhebbers op het puntje van hun stoel liet zitten in Riesenbeck maakt de verwachtingen voor de Olympische Spelen in Parijs enorm. Zeker omdat het veld (als nooit tevoren) werd gedomineerd door jonge paarden: van de 67 deelnemende paarden aan de Grand Prix (twee paarden vielen uit) zijn er 51 (meer dan 75%!) dertien jaar of jonger.

De drie paarden die voor Groot-Brittannië de kar trokken in Riesenbeck (en in Parijs zijn er ook maar drie combinaties nodig), behoren allemaal tot die categorie. De tienjarige Imhotep (Everdale x Vivaldi, fokker: wijlen Tineke Huizing en Albert van Dijk) van Charlotte Dujardin, de twaalfjarige KWPN-hengst Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro, fokker: Joop Rodenburg) van Charlotte Fry en de dertienjarige Fame (Bordeaux x Rhodium, fokker V.O.F. G. en M. Gerritsen) van Carl Hester.

Er zijn vergelijkingen te trekken tussen de Britse dressuurruiters en de Zweedse springruiters, die in de afgelopen twee weken de Europese titels kaapten. De vastberadenheid, de teamgeest, de planning en het management eromheen. De Britten hebben er wat voor over, met elkaar: Carl Hester zit op een paard van landgenote Fiona Bigwood, Charlotte Dujardin zit op een paard van Carl Hester en Charlotte Fry heeft een stal vol Grand Prix-paarden dankzij Gertjan en Anne van Olst.

Inga Wolframm bewijst judging bias op vijfsterrenwedstrijden

Dr. Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein heeft met onderzoek aangetoond dat het huidige jureersysteem juryleden dwingt tot het inzetten van zogenaamde ‘cognitive shortcuts’ (cognitieve afkortingen) die zich vervolgens vertalen naar vooroordelen bij de beoordeling. In haar in het wetenschappelijke blad animals gepubliceerde artikel ‘Bias Cascade in Elite Dressage Judging’ (een Waterval van juryvooroordeel in de topdressuursport’) toont Wolframm niet alleen dat judging bias bestaat, maar ook welke vooroordelen in welke mate een rol spelen bij de beoordeling.

Para-dressuurteam prolongeert goud en verplettert records

Als titelverdediger en regerend wereldkampioen gold Nederland als grote favoriet voor het goud op het Europees kampioenschap paradressuur in Riesenbeck. Die favorietenrol maakte het team meer dan waar. Onder leiding van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink pakten Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi), Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi), Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) en Lotte Krijnsen met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) opnieuw het teamgoud. Daarnaast waren er maar liefst zeven individuele medailles en sneuvelden meerdere records.

Plezier en prestatiedrang houden Jacques Kempers in het zadel

Jacques, of gewoon Sjaak, Kempers is een graag geziene gast op de wedstrijden van de seniorenclub Achterhoek. In de competitie startte hij in de klasse L-springen en kon hij stiekem genieten als hij de ‘jeugd’ voorbleef. “Van de negen wedstrijden zat ik zeven keer in de prijzen”, zegt de ruiter, die meerdere keren zegevierde, lachend. Op 28 december wordt Kempers 79 jaar. Dat betekent dat hij vandaag (14 september) 78 jaar en 9 maanden is. Zijn paard Varisienne is dan 21 jaar en 3 maanden. Dat maakt samen precies honderd jaar.

