Deze week… Een uiterst succesvol springweekend voor de Oranjejassen

Deze week in de Paardenkrant (nr. 36 2024) uitgebreid aandacht voor de Nederlandse successen in de springring (met onder andere Sanne Thijssen, Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager) en de dressuurring (Visser en Vossers) en een modekatern. Verder onder andere een interview met Kirsten Brouwer over het WK Jonge Dressuurpaarden en wat de successen aldaar voor haar carrière hebben betekend.

Con Quidam zet zijn versnelling aan in Spaanse GP

Ondanks zijn leeftijd van achttien jaar liet Con Quidam (v. Quinar) onder Sanne Thijssen afgelopen zondag wederom zien uit welk hout hij gesneden is. Op het Asturische gras voegde hij nogmaals een zege toe aan zijn toch al indrukwekkende palmares. Als laatste starter zou een nulronde al een topdrieklassering opleveren, maar Thijssen ging voor het hoogst haalbare. En met succes: de viersterren Grote Prijs van Gijon viel ten prooi aan het vertrouwde duo.

Marc Houtzager komt met GP-winst terug na val

Het CSI4* in het Duitse Münster werd zondagavond afgesloten met een Grote Prijs over 1,55 m. In de basisomloop bleek de opgave al erg lastig voor de meeste combinaties. Uiteindelijk waren er slechts drie deelnemers die foutloos bleven. Marc Houtzager was met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) veruit de snelste foutloze combinatie in de barrage en ging er met de hoofdprijs van ruim 26.000 euro vandoor. De overwinning was een mooie revanche op de zaterdag, toen Houtzager een valpartij had met Calimero in de barrage van de avondrubriek over 1,50 m. Zowel paard als ruiter zijn in orde, Houtzager liep enkele schrammen op.

Derde plaats nog haalbaar voor Van der Vleuten

“Ik regelde het zelf niet zo goed in de voorlaatste lijn van de barrage, daardoor kregen we dat foutje”, zegt Maikel van der Vleuten na zijn vijfde plaats met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) in de Global Champions Tour van Rome. Janne Friederike Meyer-Zimmerman bleef met Messi van ’t Ruytershof (v. Plot Blue) wel foutloos en springt daardoor naar de derde plaats in de tussenstand.

Finn Boerekamp maakt 1,60 GP-debuut: ’Parfait is mijn schoolmaster’

Momenteel kent Finn Boerekamp een sterk seizoen en hij was afgelopen weekend, samen met meerdere afgevaardigden van Stal Thijssen, dan ook aanwezig op het viersterrenconcours in Gijon. Met de bruine merrie Parfait van de Bisschop (v. I Am Moerhoeve’s star) maakte de 19-jarige ruiter afgelopen periode flinke stappen, waardoor hun Grote Prijs-debuut over een hoogte van 1,60 m. niet langer kon uitblijven. “Het is allemaal heel snel gegaan, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het te snel is. Parfait heeft altijd alles goed opgepakt en doet het ook heel simpel”, vertelt Boerekamp enthousiast.

Tosca Visser: ‘Nooit gedacht weer op dit niveau te rijden’

Nadat Tosca Visser vijf jaar geleden haar laatste internationale Grand Prix reed, is ze nu sterk terug op het internationale hoogste niveau. Het debuut op CDI Crozet met Jackson (Johnson x Houston) had niet beter kunnen uitpakken. Met gelijk een score boven de 70% (70,109%) won het duo met afstand de driesterren Grand Prix en ook in de Kür waren ze met 72,330% overtuigend de beste.

Kirsten Brouwer: ‘WK-medailles openden heel veel deuren’

Kirsten Brouwer reed haar eerste Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in 2013 en de gouden en bronzen medaille die ze het jaar erop won, gaven haar carrière een enorme boost. Op de acht WK’s die ze reed won ze maar liefst zeven medailles en ook dit jaar is Brouwer er weer bij op het hoogste wereldtoneel voor jonge paarden. Dan rijdt ze de hengst Ohio (Kaiman x Grand Galaxy Win) bij de vijfjarigen. Ondanks haar succesreeks blijft Brouwer bescheiden: “Ik wil graag een lekker proefje rijden en met een goed gevoel de baan uitkomen, dan is het geslaagd.”

Verder in De Paardenkrant nr. 36:

Column Rob Ehrens: Groeien in de breedte

Quinty Vossers: ‘Nu tijd om te finetunen’

Modekatern met nieuwe najaarscollectie

Tuigpaard Action Quality Amadeus neemt afscheid van de sport

Fryso’s Jannick en Cecilia von Greifenstolz grijpen eresjerp

Welsh Tryfel Transition verovert ook dagkampioenschap op CK

Daan van Geel: ‘Zo min mogelijk krasjes op de plaat krijgen’

