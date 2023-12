Deze week… Eerste bezichtiging 2023: iets minder hengsten

Er zijn dit jaar iets minder hengsten opgegeven voor de eerste bezichtiging van het KWPN. Bij de springhengsten zijn 165 hengsten aangemeld (vorig jaar: 180) en bij de dressuurhengsten 247 (vorig jaar: 260). Daarvoor zijn vijf dressuurdagen (woensdag 13 december tot en met maandag 18 december) en vier springdagen (dinsdag 19 december tot en met vrijdag 22 december) ingepland. De Paardenkrant blikt met Ralph van Venrooij vooruit op de hengstenselectie 2023-2024.

Onder de 165 springhengsten zijn vier driejarige hengsten. Bij de 247 dressuurhengsten zijn dat er twee. Vanaf dit jaar kunnen deze nu bijna vierjarige hengsten onder het zadel worden voorgesteld. Dat is één van de veranderingen in het selectietraject die op de laatste ledenraadsvergadering werden besloten. “De procedure is als volgt: de hengsten komen samen met de andere hengsten op de straat en worden vervolgens in de Beatrix-hal onder het zadel beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Bij doorverwijzing worden ze dan ook onder het zadel beoordeeld in Den Bosch en daar kunnen ze aangewezen worden voor een 21-daagse verrichtingstest in het voorjaar”, vertelt Ralph van Venrooij.

Lennard de Boer: ‘Lekker om zo’n paard mee te hebben’

De tweede wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie kende net als de eerste omloop in Kronenberg een groot aantal deelnemers en ook het publiek had de weg naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender goed gevonden. In de schaduw van de dominantie van de hengsten van VDL Stud, waren het twee ‘buitenstaanders’ (niet bij het KWPN goedgekeurde hengsten) die opvielen. Evenals in Kronenberg werd Comme Le Coeur met Lennard de Boer tweede in het Z/ZZ en raakte de vierjarige O’Blue onder Maxi de Weert geen balk aan.

Lees in de Paardenkrant van deze week een interview met Lennard de Boer

Dufour en MSJ Freestyle in één klap medaillekandidaat Parijs

De Olympische Spelen in Parijs komen zo langzaamaan al dichterbij. Over iets minder dan acht maanden moet het gebeuren. Afgelopen weekend kwam er een combinatie bij die zich in één klap bij de medaillekandidaten kan scharen: Cathrine Dufour en Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) maakten een ongelooflijk debuut en kwamen op 81,196% in de Grand Prix en 81,404% in de Spécial. Voor Nederland zijn de opties na dit weekend nog niet gegroeid, noch is een mogelijke teammedaille dichterbij gekomen.

Lees in de Paardenkrant alles over de internationale dressuurwedstrijden van afgelopen weekend

Nieuw KFPS-hengstenkeuringsreglement geeft ruimte om te selecteren

De eerste bezichtiging van het KFPS werd vorige week, verdeeld over zes dagen afgewerkt in Manege Gaasterland te Harich. In de catalogus stonden dit jaar maar liefst 343 jonge Friese hengsten, maar deze werden niet allemaal gepresenteerd. Desondanks beoordeelde de hengstenkeuringscommissie (HKC) bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel ruim driehonderd paarden. De oogst bedroeg 120 gepromoveerde hengsten. Vier daarvan werden geen ster, maar mogen wel naar de tweede bezichtiging. Dertien hengsten werden ster, maar kregen geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. De overige 103 hengsten verdienden het sterpredicaat en mogen terugkomen op de hengstenkeuring in Leeuwarden.

Lees alles over de eerste bezichtiging van het KFPS in de Paardenkrant van deze week

