Deze week… Eerste bezichtiging KWPN: ook achter beeldscherm is veel te zien

Met vier van de zes KWPN-dressuurdagen achter de rug werden 56 van de 174 gepresenteerde hengsten geselecteerd voor de tweede bezichtiging. De jury hoopt met twee dagen (en een nakeuring) voor de boeg, tot zo’n negentig à honderd dressuurhengsten te komen. De jury zette op de fijne dag van de Gribaldi-nafok haar beleid uit en in het algemeen kan gesteld worden dat, soms met pijn in het hart, er (redelijk) consequent dezelfde criteria gehanteerd worden.

Wegens de coronaregels mag er geen publiek bij de eerste bezichtiging aanwezig zijn. Waarschijnlijk kunnen de mensen thuis de hengsten nog beter op de straat beoordelen (voor zover inspecteurs Dirksen of Beukers niet voor de hengst gaat staan) dan de jury. Een probleem bij de livestream is het beoordelen van de stap. Stapt een hengst ongelijk, dan wil je hem een ronde volgen en dat is thuis onmogelijk. Opvallend is het dat alle hengsten in de goede groep worden gepresenteerd en de tijdschema’s conform de startlijsten verlopen. Veel thuiskijkers hebben een app-groepje opgezet, zodat je toch nog met een fanatieke foutenkijker kunt overleggen en samen het beleid van de jury kunt toetsen.

Sjef Janssen: ‘Ik heb Nixon nog nooit in het echt gezien’

Op de eerste dag van de KWPN Hengstenkeuring haalde Grand Prix-hengst Totilas (v. Gribaldi) een honderd procent score met zijn zonen. Alle vier aangeboden hengsten werden doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Onder hen een opvallende zwarte zoon van Demeter (v. Jazz) met een minstens zo opvallende fokker. Niemand minder dan voormalig bondscoach Sjef Janssen staat namelijk als fokker van deze cat.nr. 564 Nixon op papier. Mede-eigenaren zijn Joyce Lenaerts en Marcel Sterrenburg van de Beukenvallei.

Constante Bugatty Go levert Ruben Romp winst op

2020 kabbelt rustig naar het einde, althans wat de wedstrijdsport betreft. Geen wedstrijden in Nederland, het quasi volledige Wereldbekerseizoen on hold of zelfs afgelast en geen vier- of vijfsterrenwedstrijden. Lichtpunt in de duisternis zijn de mooie twee- en driesterrenconcoursen die garant staan voor mooie sport. Ruben Romp greep afgelopen weekend één van de schaarse kansen om een GP-zege in de wacht te slepen en mocht vooraan staan bij de prijsuitreiking in Opglabbeek.

Westfalen test intelligentie en taxatievermogen op unieke wijze

Van de Westfaalse keuring voor springhengsten is ook een week na dato nog veel nieuws te vertellen. Allereerst Oranje boven, of misschien beter gezegd VDL boppe: zeven van de achttien goedgekeurde hengsten werden in Nederland geboren, zes daarvan zijn zonen van VDL-hengsten. Twee kampioenen werden naar voren gehaald: een door Hans en Geke Lufting gefokte Arezzo VDL en een Cornet uit Meredith Michaels-Beerbaums Bella Donna. Maar ook: een interessante manier van vrijspringen. Niet in een lijntje, maar met een enkele sprong om zo het taxatievermogen en de intelligentie van de hengsten te testen.

Jaap Boersma: ‘Er moesten kennelijk koppen rollen bij KFPS’

In de nieuwe hengstenkeuringscommissie van het KFPS keren Harrie Draaijer en Frenk Jespers niet terug. Inspecteur Jaap Boersma, die de afgelopen jaren samen met Draaijer en Jespers de hengstenkeuringscommissie vormde, reageert teleurgesteld en boos.

