Deze week… Egbert Schep: ‘Als je ze zelf fokt, weet je wat je hebt’

Egbert Schep was afgelopen week succesvol op de DSP Hengstenkeuring. Twee van de zes geprimeerde springhengsten zijn in eigendom van Schep. Het gaat om de zelfgefokte cat.nr. 30 Orient-Express ES (Nixon van ’t Meulenhof x Chacco-Blue) en cat.nr. 23 Herr Niek VHS (Herakles x Zirocco Blue VDL) die Schep in mede-eigendom heeft met fokkers Jan en Steffi Verhagen. Voor Schep is dit het zoveelste succes met een eigen fokproduct in de afgelopen jaren en steeds meer komt hij tot de conclusie: ‘Met eigen fok heb ik meer succes.’

Steeds vaker duiken in sport en fokkerij paarden met het achtervoegsel ES op. Egbert Schep heeft de focus op zijn bedrijf in de afgelopen tien jaar steeds meer verlegd naar de fokkerij en plukt daar ook vruchten van. “De fokkerij is veel meer geworden omdat ik merkte dat de zelfgefokte paarden de paarden waren die het uiteindelijk het best deden. Dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar tegenwoordig zijn alleen de beste paarden het investeren waard. Dat soort goede paarden vinden is ontzettend lastig en daarom ben ik steeds meer gaan fokken. Als je iets niet kunt kopen, moet je het zelf produceren. Bij een zelfgefokte weet je ook wat je hebt als ze drie zijn, bij eentje die je koopt kom je daar pas later achter.”

Kersverse bondscoach Vincent Voorn: ‘Mooi om samen aan een nieuw plan te werken’

Hij heeft het goed voor elkaar, op zijn thuisbasis in Weert. Een paar fijne paarden te rijden en een heel stel gemotiveerde, buitenlandse amazones die hij intensief begeleidt. Wat bezielt Vincent Voorn (38) om aan de slag te gaan als bondscoach van de young riders en Jos Lansink te assisteren in de tweede league voor de senioren? Een functie met een hoog afbreukrisico, waarin je het – zo beseft ook Voorn – vaak maar voor een paar mensen goed kan doen. “Het is een eer en een mooie uitdaging.”

Maarten van Stek: ‘Het begon toch weer te kriebelen’

Na een wedstrijdpauze van bijna vier jaar, onder andere door een veertienvoudige (!) beenbreuk en het pensioen van zijn Lichte Tour-paard William (v. Wordly I), kriebelt het bij dressuurruiter Maarten van Stek weer om de ring in te rijden. Hij heeft daarvoor Eldamasja’s Farah Dibah, een dochter van Florencio I uit een E-pony, ter beschikking om in de Prix St. Georges te starten. De merrie is van een lesklant en goede vriendin van de sympathieke ruiter. “Het begon eigenlijk als een grapje, maar ik vind het hartstikke leuk dat ik weer die ambitie heb en de mogelijkheid er is om de ring in te rijden. Ik doe dit echt voor mezelf, ik hoef niemand meer wat te bewijzen.”

Piet Peters: ‘Zo spannend is het verhaal erachter niet’

Vorige week maakte het KWPN bekend dat directeur Piet Peters dit voorjaar met pensioen gaat. Voor velen een donderslag bij heldere hemel. “Dat kan ik me voorstellen”, zegt de 65-jarige Peters. “Maar heel spannend is het verhaal erachter niet. Op een gegeven moment kom op een leeftijd waar je mensen van jouw leeftijd om je heen ziet wegvallen en dat je toch iets anders over zaken gaat nadenken.”

‘Desperados levert paarden voor het hogere werk’

De top vijf van de HorseTelex Ranking voor dressuurhengsten is momenteel een compleet Nederlandse aangelegenheid. Negro aan kop, Spielberg tweede, Gribaldi op drie, Johnson als vierde, gevolgd door Rousseau op de vijfde positie. Allemaal actief in Nederland (of actief geweest) en allemaal hengsten die al eens ‘Stijger van de Maand’ waren. Daarom keek de redactie van De Paardenkrant iets verder dan de top vijf en kwam uit op Desperados FRH, de nummer negen van de ranglijst. Voor Nederland momenteel ook weer extra interessant. Vorige week werd zijn eerste zoon bij het KWPN goedgekeurd, het betreft verrichtingstopper Nashville Star.

