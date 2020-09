Deze week… Eindelijk een sjerp voor Secret

Secret (Sezuan x St. Moritz) heeft van alle jonge dressuurpaarden op de wereld waarschijnlijk de allermeeste fans. Maar een echte grote titel, die had hij nog niet. Tot nu: in Warendorf werd hij afgelopen zaterdag gehuldigd als Bundeskampioen bij de zesjarige dressuurpaarden. Voor het aantal merries hoefde dat niet (die krijgt hij toch wel), maar voor het team rondom Secret was het stiekem toch belangrijk. “Hij heeft het verdiend”, zegt amazone Jessica-Lynn Thomas.

Ook Ecki Wahlers, die de hengst van Christine Feichtinger uit Liechtenstein ontdekte en vanaf zijn derde op zijn hengstenstation heeft, is er blij mee. “Twee keer zat hij er naast en twee keer kon je daarover discussiëren. Secret is een hengst die wat losmaakt. Als er dertig paarden op een losrijterrein lopen, is hij het paard waar iedereen naar kijkt. Zulke paarden hebben altijd fans, maar ook criticasters. Nu was geloof ik iedereen het over eens dat Secret de winnaar was met deze proef.”

Geen Jumping Amsterdam in 2021

Met een gevoel van verslagenheid heeft de organisatie van Jumping Amsterdam moeten besluiten om de editie van 2021, die zou plaatsvinden van 28 tot en met 31 januari, geen doorgang te laten vinden. Door de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid die op dit moment in het land heerst, is het zowel qua gezondheid van alle betrokken als financieel gezien niet verantwoord om het evenement doorgang te laten vinden.

Maikel van der Vleuten wint GP Aken-light

Het zal toch een blijvertje zijn op het palmares van Maikel van der Vleuten: winnaar van de Grote Prijs van Aken in het coronajaar 2020. Ook al is het dan maar een driesterren-GP. “Het is altijd mooi als je in Aken kunt winnen”, zegt Van der Vleuten.

Protestmars door Groningen voor behoud drafbaan

De Sweepstakes is de oudste klassieke draverij in Nederland. En al sinds 1965 wordt deze race voor driejarige paarden jaarlijks verreden in Groningen. Dit jaar ging Karola er met de winst vandoor in de merrie-afdeling terwijl Koen N Klasbak de beste was bij de hengsten. Wellicht zijn zij wel de laatste Sweepstakes-winnaars op de huidige locatie. De gemeente wil per 2021 namelijk een einde maken aan de paardensport in het Stadspark. Vanavond, woensdagavond 9 september, valt de beslissing of de huur definitief beëindigd wordt.

Jeroen Dubbeldam: ‘Variatie houden in de concoursen’

“Een ruiter scoort met meerdere paarden punten voor de wereldranglijst, maar ik vind de combinatie belangrijker”, stelt springruiter Jeroen Dubbeldam in zijn Kettingbrief. De wereldrandlijst zou volgens hem moeten draaien om de combinatie van paard en ruiter, in plaats van alleen om de ruiter. Hij pleit ervoor dat niet de ruiter, maar de combinatie van paard en ruiter punten scoort voor de wereldranglijst. “Daarmee maken we het paard een stuk belangrijker en dat is ongelofelijk belangrijk. Ik denk dat het voor alles beter is. Daardoor kunnen we idolen creëren, zoals dat vroeger ook het geval was toen er veel minder concoursen waren.”

