Deze week… EK Dressuur: Jonge generatie met harmonie, pit en gevoel aan zet

Na een indrukwekkende reeks van vijf jaar op rij de ene overwinning of podiumplaats na de andere, kwam er in Hagen een einde aan de succesreeks van Isabell Werth. Op het EK in Aken (2015) stond ze voor het laatst niet op het podium, toen met Don Johnson. De jaren daarna leek Werth niet te stoppen. Een jonge generatie amazones maakte daar op het EK in Hagen een einde aan: Jessica von Bredow-Werndl, Cathrine Dufour en Charlotte Dujardin vulden het kürpodium, met Werth op plek vier.

Na de Grand Prix waarin ze tweede werd, maar met ‘slechts’ 79%, stak Werth tegenover de camera’s een tirade af over de juryleden. Weihegold OLD (v. Don Schufro) zou met zo’n goede proef nog nooit onder de 80% gescoord hebben. Het optreden van Weihegold had deze week echter weinig glans, en in de normaal adembenemende piaffe en passage trok de merrie ditmaal van achteruit totaal niet aan. In de afsluitende kür hield een foutenregen de Duitse routinier weg van het podium, maar vooral ook werd ze voorbij gestreefd door een jongere generatie met kwaliteitsvolle paarden en gedurfde, maar toch harmonieuze ritten.

Bondscoach Van Silfhout moet aan de slag, maar waarmee?

De prestaties van het Nederlandse dressuurteam dit jaar stemmen weinig positief. Dat zag ook bondscoach Alex van Silfhout, die meerdere keren aangaf dat we ‘aan de bak’ moeten. Maar waarmee precies? De Paardenkrant ging met hem in gesprek.

Kars Bonhof wil met Nijhof-hengsten voor het hoogst haalbare gaan

Het waren grote schoenen om te vullen, die van Zoï Snels als stalruiter bij Team Nijhof. Kars Bonhof (24) durfde het aan en had afgelopen jaar de tijd om de paarden goed te leren kennen. Op het concours in Wiener Neustadt wierp dat, afgelopen maand, zijn vruchten af: met Hernandez TN (Kannan x Numero Uno) werd hij derde in de tweesterren Grote Prijs en tweede in de Big Tour. Met toekomstpaard Dorian Grey (v. Dominator Z) was er een vijfde plaats in de jongepaardenrubriek. En zo heeft hij nog een heel stel veelbelovende TN-hengsten te rijden. “Het plan is om echt iets op te bouwen hier.”

IBOP-topscoorder Fall in Love lijkt Pavo Cup-topper in de dop

Het was liefde op het eerste gezicht: amazone Svenja Grimm en de merrie Fall in Love (v. Blue Hors Farell). Anderhalve maand geleden werden ze pas een combinatie en vorige week op de IBOP in Exloo reed Grimm de driejarige merrie naar een topscore van 87,5 punten. De amazone, die dit jaar Pavo Cupwinnaar Kadiene presenteerde, lijkt daarmee een nieuwe troef onder het zadel te hebben voor komend jaar.

Het spoor terug: Leone Jei, de verrassing van EK springen

Hij was dé verrassing op het EK springen in Riesenbeck: de pas negenjarige schimmel Leone Jei (Baltic VDL x Corland). Op fenomenale wijze zagen we de ruin onder Martin Fuchs naar teamgoud voor de Zwitsers en individueel zilver springen. De Paardenkrant volgt het spoor terug, dat begint in het Nederlandse Udenhout.

