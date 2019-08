Deze week… EK groeit naar sfeervolle ontknoping

Tegen de verwachting van velen werden de Europese kampioenschappen in Rotterdam een groot succes. Sportief groeide Oranje in de dressuur boven zichzelf uit en leverde vooral mentaal een topprestatie door met persoonlijke records een teammedaille binnen te slepen en sterke concurrenten als Denemarken en Zweden achter zich te laten.

De vraag is of deze feestvreugde aan blijft houden. Of de paarden van de Nederlandse dressuurtop genoeg kwaliteit hebben om partij te blijven bieden aan de teams rond Carl Hester (Groot-Brittannië), Patrik Kittel (Zweden) en prinses Nathalie zu Sayn-Wittgenstein (Denemarken). Duitsland maakte zich in Rotterdam alleen nog maar verder los van de concurrentie en presteerde op historisch niveau in een aparte klasse. Verder lezen over het EK in Rotterdam kan nu al online.

Hughes: ‘Vertrouwen geven is nu het belangrijkst’

Misschien wel de grootste verrassing dit EK kwam van de Brit Gareth Hughes en zijn KWPN-merrie Classic Briolinca. Niet Charlotte Dujardin of Carl Hester, maar deze in Warwickshire gevestigde ruiter zette het beste Britse resultaat neer. Met drie persoonlijke records, de tiende plaats in de Grand Prix en de Kür en zelfs de zevende plaats in de Spécial kon Hughes zijn geluk niet op: “Eerlijk gezegd had ik niet gedacht de Kür te halen.” Door wat blessurepech heeft hij de merrie nog weinig internationaal kunnen laten zien, maar nu lijkt de

weg vrij voor deze combinatie.

Rose van der Lof: ‘Sco is een echte persoonlijkheid’

Het KNHS Centrum stond afgelopen weekend in het teken van de ponysport. Het gold daarnaast ook als hét afscheidsmoment van de top-dressuurpony Elin’s Noncisdador. De NRPS goedgekeurde zoon van Nostradamus, die in Duitsland het levenslicht zag, boekte jaar na jaar succes op internationaal niveau. Hij nam meerdere keren deel aan een EK, waarvan de laatste kortgeleden onder Micky Schelstraete.

Gouden Renée Hazeleger als enige twee keer foutloos

Door als enige in beide manches al het hout boven te laten liggen, had Renée Hazeleger afgelopen zaterdag op de Hippiade niet eens een barrage nodig om de overwinning in het ZZ-D/E op te eisen. In een technisch parcours wist, naast Renée, in de eerste manche alleen Myla van Andel met haar Je T’aime DMM (v. Matchello) foutloos te blijven.

Veulenkampioen Bjorclenn’s Junior MW beoogd opvolger van vader

“Vanaf de eerste dag wist ik: zo’n goed veulen heb ik nog nooit gehad en op de keuring liet hij nog maar de helft zien van wat hij kan”, vertelt Marlyce de Weerd, fokster en eigenaresse van Bjorclenn’s Junior MV (v. Bjorclenn van Mast), enthousiast. Hij showde zich afgelopen zaterdag op de CK van het Nederlandsch Hackney Stamboek met veel allure en voerde de mooie rubriek veulens in de kleine maat aan. Het algemeen kampioenschap kwam op naam van het beste veulen uit de grote maat: Governess Bailey (v. Bocellies Matteo) van combinatie Van Hezel/Kuyters.

