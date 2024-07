Deze week… EK springen voor jeugd op eigen bodem smaakt naar meer

Hoewel de Nederlandse springjeugd zeker goede rondes neerzette op het EK springen bij Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg, is het uiteindelijke resultaat niet helemaal zoals gehoopt. De young riders zetten op de ondankbare vierde plek het beste teamresultaat neer, terwijl Thijmen Vos excelleerde met een zilveren medaille bij de junioren. Op een ander vlak heeft Nederland ook een topprestatie neergezet: als organisator van deze Europese kampioenschappen.

Peelbergen-director Ken Ruysen kijkt als een tevreden man terug. “Vooral bij de teamfinales was de sfeer ongekend. De toegang was gratis, dat past ook bij ons, maar we werden bijna overvallen door de drukte.” Wat Ruysen betreft smaakt dit zeker naar meer. “Een EK voor senioren? We hebben wel ambities en dromen in die richting, en ik denk dat we deze hiermee gerechtvaardigd hebben. Het financiële plaatje dat daarbij komt kijken, onder andere door de afdrachten die erbij horen, is totaal anders. Maar qua faciliteiten en organisatie kan het, daar ben ik van overtuigd.”

Lees meer over het EK springen voor de jeugd in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Nederlandse dressuur young riders drie keer op podium

Na twee jaar zonder medailles, ging bondscoach Monique Peutz afgelopen winter fanatiek aan de slag met de dressuur young riders en dat betaalde zich afgelopen week uit op het Europees kampioenschap in het Oostenrijkse St. Margarethen. Het young riders team, bestaande uit Robin Heiden, Micky Schelstraete en debutanten Tessa Kole en Eline Anker, won zilver in de landenwedstrijd. Daarnaast was er in de Individuele proef brons voor Robin Heiden en in de Kür zilver voor shooting star Tessa Kole.

Monique Peutz enthousiast. “We zijn afgelopen winter een stuk fanatieker gaan trainen met de young riders, de junioren en U25-ruiters. We hebben de kadertrainingen aangepast en ik heb van de KNHS de gelegenheid gekregen om iedere maand een tweedaagse training met de jeugdruiters te organiseren.

Meer over deze speciale trainingen en het EK dressuur voor de jeugd lees je deze week in de Paardenkrant.

Noor Kuilboer laat sterk van zich horen op Eventing Flevoland

Eventing Flevoland is terug van weggeweest. Afgelopen weekend was er weer een internationale wedstrijd in het Kuinderbos waar Noor Kuilboer sterk van zich liet horen. Met Landgraaf (v. Connect) was ze als derde de beste Nederlandse combinatie in de CCI2* en ze reed zich met de internationaal debuterende Notre Soleil B in de prijzen in de Intro (negende). In de CCI3-S was Merel Blom-Hulsman als vierde de beste Nederlander.

Het verslag van Eventing Flevoland staat in de Paardenkrant van deze week.

Josina Bezemer-van Zijtveld eerste vrouwelijke winnaar Gouden Bolhoed

Het was warm in Houten, waar afgelopen zaterdag alweer de achtste editie van het Gouden Bolhoed concours hippique werd gehouden. Zoals altijd lag het terrein bij de Zilfia’s Hoeve van de familie Van der Maat er perfect bij en kreeg het publiek prachtige aangespannen sport voorgeschoteld met tuigpaarden, Hackneys en Shetlanders. De dag werd traditioneel afgesloten door vier tuigpaardrijders die streden om de Gouden Bolhoed door elkaars paarden zo goed mogelijk te presenteren in een standshow. Dit jaar kreeg deze rijderswissel een primeur want voor het eerst won een vrouw de Gouden Bolhoed. Deze eer was weggelegd voor Josina Bezemer-van Zijtveld uit Soest.

Lees de verslaggeving van het tuigpaardconcours in Houten in de Paardenkrant van deze week.

Speciaal dossier: Olympische Spelen Parijs

De Olympische Spelen staan voor de deur! Aanstaand weekend trappen de eventingruiters af en daarna staan de dressuur en het springen op het programma. Daarom in de Paardenkrant van deze week een speciaal dossier dat helemaal in het teken staat van Parijs 2024. Met daarin de Nederlandse teams uitgelicht, Olympisch springjurylid Harry Braspenning aan het woord, een bijzonder interview over de weg naar Parijs met Hans Peter Minderhoud, het sprookjesverhaal van Julio Mendoza Loor en Jewel’s Goldstrike en nog veel meer!

Bestel snel de Paardenkrant van deze week en beleef de voorpret richting de Olympische Spelen!

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop