Deze week… Exterieur dressuurpaarden: het ideaal versus de praktijk

Het ideale dressuurpaard ziet er volgens stamboeken op een bepaalde manier uit. ‘Langgelijnd, hoogbenig, opwaarts gebouwd’, dat zijn een paar omschrijvingen die veel stamboeken als onderdelen van de exterieurstandaard voor dressuurpaarden hanteren. Maar komt dat ook overeen met de praktijk? Doen de paarden die zo gebouwd zijn het beter in de sport? Met een enquête die op Horses.nl werd ingevuld door 557 personen (daarvan 45,1% dressuurruiters en 42,8% fokkers van dressuurpaarden) heeft de redactie van De Paardenkrant getracht een beeld te schetsen van wat volgens u echt belangrijk is aan een dressuurpaard, maar ook wat u waarneemt in de Grand Prixring. En dat komt niet altijd overeen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het ideaal dat de respondenten in hun hoofd hebben van een dressuurpaard, redelijk overeenkomt met dat wat zij zelf zien in de Grand Prix-ring. Over een paar zaken zijn de 557 personen die de enquête hebben ingevuld het helemaal eens: een sterk gebouwde en sterk gespierde rug-lendenpartij is zeer belangrijk voor een dressuurpaard. Dat is zowel het ideaalbeeld als hetgeen dat wordt waargenomen bij paarden die op het hoogste niveau lopen. Hoogbenig zijn wordt daarentegen als het minst belangrijk gezien (slechts 13,2% van de respondenten noemt hoogbenigheid zeer belangrijk en 35,6% van de respondenten zegt dat Grand Prixpaarden meestal hoogbenig zijn). Een ruime meerderheid zegt dus dat Grand Prix-paarden niet hoogbenig zijn en dat zij dat ook niet belangrijk vinden voor een dressuurpaard.

Met ‘hele lange longlist’ richting Tokio

Afgelopen weekend publiceerde de KNHS de longlist voor de Olympische Spelen in Tokio. Daarop staan tien springruiters, elf dressuurruiters en -amazones, zes ruiters en amazones voor eventing en twaalf voor de paradressuur. Een deel van hen staat er met meerdere paarden op. De keuze lijkt dus reuze voor de bondscoaches. Maar niet iedere combinatie lijkt op zijn plek op de lijst. Ook ontbreekt hier en daar een naam van een deelnemer die wel degelijk wat toe zou kunnen voegen. Hoe zit dat?

‘Vrije beweging zou normaal moeten zijn’

Toen Dani Waldman onlangs via social media liet weten dat haar springpaarden niet in de wei komen uit angst voor blessures, kreeg ze er flink van langs. Laten we wel wezen: ze is zeker niet de enige (top)ruiter die het zo doet. Gebrek aan beweging en afleiding hebben die paarden niet; ze wisselen de stapmolen, training onder het zadel, loopband en grazen aan de hand af. Hoe erg is het gebrek aan vrije beweging dan echt? Meningen genoeg, maar hoe zit het met de feiten? We legden het voor aan de wetenschappers. Dr. Machteld van Dierendonck, klinisch etholoog en bioloog, is duidelijk: “Het is voor ieder dier, net als voor een mens, prettig om soms zelf te kunnen bepalen wat hij doet. Het zou dus normaal moeten zijn voor een paard om iedere dag gedurende een aantal uren vrije beweging te hebben, in de wei of in de paddock. Moeten we dan eigenlijk nog aantonen dat dat nodig is?”

Veerman: ‘Amadeus miste in twaalf jaar geen wedstrijd’

Eenspan, tweespan, randem, tandem, klavertje drie: Action Quality Amadeus (Saffraan x Manno) kan het allemaal. “Eigenlijk maakt niet uit hoe je Amadeus inspant. Hij komt altijd tot zijn recht en is altijd apart”, vertelt zijn trotste eigenaar Leendert Veerman uit Wittelte. In de sport verdiende de vosruin maar liefst 699 winstpunten. Recent werd deze bijzondere prestatie bekroond met de titel Tuigpaard van het Jaar 2020.

KWPN keuringsseizoen 2021: in elke regio anders

Nog even en we mogen weer: met de merries naar de keuring! Maar hoe ziet het traject er dit jaar uit? Met de (hopelijk laatste) naweeën van corona en veranderingen die toch al ingezet waren is het er niet duidelijker op geworden. “Iedere regio faciliteert haar eigen leden zo goed mogelijk”, aldus Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken bij het KWPN.

