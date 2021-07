Deze week… Extreem niveau dwingt Olympische jury tot correctie

De internationale dressuursport is aan het herijken. En dat was nodig, gezien het historisch hoge niveau dat de sport in Tokio bereikte. Jessica von Bredow-Werndl en haar formidabele Trakehner merrie TSF Dalera BB verdienden niet alleen Olympisch goud, maar eigenlijk ook een wereldrecord. Maar dat mocht niet zo zijn. De 91,732% kwam niet in de buurt van de 94,3% die Valegro in 2014 op het scorebord zette.

Was de Kür van Von Bredow en Dalera niet nóg harmonieuzer en in elk geval veel gemakkelijker dan de manier waarop Charlotte Dujardin en Valegro destijds tot hun monsterscore kwamen? Isabell Werth zal niet blij zijn geweest dat ze na zovele jaren plaats moest maken voor haar landgenote Von Bredow, die in Tokio alle drie proeven op haar naam schreef. Maar Werth was zo mogelijk nog geïrriteerder over haar scores die beduidend lager uitpakten dan bijvoorbeeld in Tryon, waar ze met Bella Rose vergelijkbare topproeven reed. Het heeft er alle schijn van dat de juryleden maar één antwoord hadden op het alsmaar stijgende niveau van de dressuursport: omlaag met de cijfers.

De hele verslaggeving van de dressuur op de Olympische Spelen staat in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Jessica von Bredow-Werndl maakt eind aan een tijdperk

Op de Olympische Spelen van Tokio kwam een eind aan het tijdperk Isabell Werth. Niet dat de amazone, die de afgelopen vijf jaar met twee paarden onverslaanbaar was, aan kracht heeft ingeboet. Maar er is nu eindelijk een concurrent opgestaan die nóg beter is. Die in rust, ontspanning en aanspanning een nog completer plaatje kan laten zien.

Leopold van Asten: ‘Paarden hebben stappen vooruit gezet’

Met een zevende, zesde en een tweede plaats in de rankingproeven keerde Leopold van Asten met een goed gevoel terug van de Global Champions Tour in Berlijn. “De paarden hebben een stap vooruit gezet”, zegt de springruiter die met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van ’t Spieveld) knap zesde werd in de Grote Prijs. Beste Nederlander in de Grote Prijs was overigens niet Van Asten, want die eer was weggelegd voor Bart Bles met Comme-Laude W (v. Comme il faut).

EK springjeugd: Veel zat tegen voor Nederland, alles mee voor de Belgen

We kunnen er lang of kort over praten, maar over de conclusie van Luc Steeghs, bondscoach van de young riders en junioren, over het EK springen voor de jeugd valt niet te twisten: het was niet goed. Vooral de achtste plaats in de landenwedstrijd van de young riders is een domper voor het ervaren team, zeker na het goud in 2019. De junioren werden twaalfde, de children reden in de tweede manche niet meer als team mee. Groot is de tegenstelling met België, dat driemaal goud won.

Brabant als vanouds met sterke dressuurafvaardiging naar NMK

“Ik heb met veel plezier gekeurd en de kwaliteit was goed”, luidt de bondige samenvatting van de kersverse regioinspecteur Bart Bax over de dressuur-CK van de provincie Noord-Brabant. Via De Mortel vaardigde de jury afgelopen zaterdag tien driejarige dressuurmerries af naar de NMK en verdienden twaalf dressuurveulens een ticket voor de nationale strijd.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »