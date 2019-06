Deze week… Familie Van der Vleuten zegeviert aan Côte d’Azur

Een ongeëvenaarde prestatie zetten Eric en Maikel van der Vleuten afgelopen weekend neer. De mannen uit Someren vormden in Cannes het winnende Global Champions League-team, bestaande uit vader en zoon, en staan nu op de vierde plaats in de ranking. Maikel behaalde de overwinning met de zeventienjarige Verdi TN, die ‘springt als een negenjarige’.

“Het was een mooie week”, concludeert Maikel nuchter. Zowel in de League als individueel bezet hij nu de vierde plek in de ranking. “We zijn pas halverwege het seizoen”, tempert de 31-jarige springruiter de verwachtingen. Maar hij geeft toe dat er het één en ander op het spel staat: “Aan het einde valt er best een hoop geld te verdienen. Zeker een plek in de top-5 is interessant.” Afgelopen weekend nam het team Madrid in Motion met bijna 30.000 euro aan prijzengeld alvast een voorproefje. Verder lezen over de Global Champions League in Cannes kan nu al online.

Fokkers profiteren maar weinig van groei springsport

Met een verveelvoudiging van het aantal internationale springwedstrijden en de komst van de hoog gedoteerde Global Champions Tour en League heeft de springsport een enorme groei doorgemaakt. Maar volgens springpaardenfokkers Minne Hovenga en Mario Everse profiteren de fokkers daar tot op heden slechts beperkt van.

Quaterback: Toch geen eendagsvlieg

Quaterback is zo’n hengst waar iedereen een mening over heeft. De één is er weg van, de ander vindt ‘m niks waard. Maar bij dat soort hengsten geldt altijd: ze hebben wat bijzonders en zijn anders. De Quaterback-sceptici leken wel eens in de meerderheid, maar nu zijn oudste nakomelingen twaalf jaar zijn, blijkt hij toch geen eendagsvlieg. Op de HorseTelex Results A-Ranking staat de zestienjarige voshengst op de twintigste plaats en op de B-ranking bezet hij de tweede positie.

Steffi Verhagen: ‘De markt vraagt niet naar predicaten’

De Kettingbrief is in de provincie Noord-Brabant gebleven en terechtgekomen bij Steffi Verhagen van hengstenhouderij en KI-station Verhagen Horse Service uit Boekel. Zij reageert deze week op het betoog van dressuur- en springpaardenfokker Sjefri van Esch. Doordat Steffi Verhagen in het verleden in het bestuur van JongKWPN heeft gezeten, kan zij toelichten hoe de gang van zaken is bij het KWPN. Kijkt zij vanuit een ander perspectief naar het KWPN dan Sjefri van Esch? Denkt Steffi Verhagen dat de waarde van de predicaten ertoe blijft doen? Voor het vervolg richt zij zich tot Marco Zeekaf.

