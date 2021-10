Deze week… Feestelijk begin van hengstencompetitie

De juryleden gingen uit hun dak bij het begin van de Anemone Horsetrucks hengstencompetitie. Janine van Twist en Toine Hoefs raakten met hun cijfers en commentaar regelmatig in vervoering en bewaarden hun 7,5-en alleen voor de zwakste onderdelen. Glock’s Taminiau (Z), Las Vegas (M) en McLaren (L) waren de winnaars.

Wie wel eens een landelijk concours bezoekt weet dat de basiskwaliteit van de KWPN-hengstencompetitie daar ver bovenuit steekt. Maar ook, dat je met basiskwaliteit alleen de wedstrijd nog lang niet hebt gewonnen. En dat een zwak onderdeel ook bij een heel goed paard gewoon keihard wordt afgestraft. Dat gebeurde maandagavond ten overstaan van een vol Equestrian Centre de Peelbergen dus niet. Het was feest, vonden Toine Hoefs en Janine van Twist. En ze bedekten de onvolkomenheden met een vorstelijke mantel der liefde.

Eerste WB-punten voor Dinja van Liere en Hermès

Voorafgaand aan de eerste Wereldbekerselectie van de Western European League leek het in Herning een spannende strijd te worden tussen drie deelnemers, waarvan de uitkomst lastig te voorspellen was. Uiteindelijk trok de thuis rijdende Cathrine Dufour met haar ‘good old’ Cassidy (inmiddels achttien) afgelopen weekend aan het langste eind. Landgenote Carina Cassøe Krüth en de tienjarige Heiline’s Danciera werden tweede, op korte afstand gevolgd door Dinja van Liere en Hermès, die zich goed staande hielden in hun eerste Wereldbeker en eerste grote indoorconcours.

Elaine Pen: ‘Ik heb nog nooit zulke goede zesjarigen gehad’

Twee Duitse merries pakten de wereldtitels voor jonge eventingpaarden in Frankrijk. Beiden stonden vanaf de dressuur bovenaan en maakten geen enkele fout. Sanne de Jong en Elaine Pen waren ieder met twee paarden op het WK. Ze gingen naar huis zonder topklasseringen, maar met een goed gevoel over de toekomst. ‘De paarden hebben veel potentie laten zien.’

Working Equitation goede aanvulling op dressuursport

Dressuurruiter Chris Epskamp en -amazones Margo Timmermans en Eline van Koningsveld-Baerts zijn alle drie actief in de Subtop. Naast dressuur vinden zij plezier in een relatief nieuwe tak van de paardensport: Working Equitation. Vooral belangrijk is dat de paarden er moediger van worden, minder van ‘enge’ dingen opkijken en het vertrouwen tussen ruiter en paard sterker wordt. Dat zijn vaardigheden die elke combinatie kan gebruiken in de dressuursport.

Wouter Plaizier: ‘Iemand moet z’n nek uitsteken’

Wouter Plaizier maakt vanaf volgende maand deel uit van de KWPN-hengstenkeuringscommissie als opvolger van Marian Dorresteijn. De eigenaar van Plaizier Diervoeders en dressuurpaardenfokker zat eigenlijk niet echt op die baan te wachten. “Maar iemand moet z’n nek uitsteken.”

