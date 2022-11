Deze week… FEI beweegt zich naar 21e eeuw, maar gaat het snel genoeg?

De toon op de jaarvergadering van de FEI in Kaapstad werd gezet op de eerste dag: de eerste sessie op de agenda was een (tussentijdse) presentatie van de Equine Ethics & Wellbeing Commissie. Daarmee lijkt het de FEI menens te zijn met dierenwelzijn en de social license van de paardensport. Maar toch gaat de overgang naar een op 21e eeuwse manier van sport met paarden bedrijven stroperig en volgens Theo Ploegmakers nog veel te langzaam.

Over de aanbevelingen van de Equine Ethics & Wellbeing Commissie (EEWB), waar onder andere dr. Kathalijne Visser en Theo Ploegmakers deel van uit maken, werd in Kaapstad vooral gepraat. De sessie was een soort tussentijdse presentatie van het werk van de commissie met onder andere een enquête onder paardenmensen en het publiek. Nu breekt de tweede fase aan die loopt tot april 2023. Op het FEI Sports Forum in Lausanne presenteert de commissie een tweede rapport en tenslotte komt er een eindrapport voor de jaarvergadering van de FEI in 2023. Theo Ploegmakers, naast EEWB-commissielid ook voorzitter van de EEF, is er van overtuigd dat de paardensport moet veranderen, en snel ook. “Al met al stemmen de positieve reacties die we hebben me positief, veel bonden waren erg geïnteresseerd in ons werk en gaan in hun eigen land ook enquêtes houden zoals de onze.”

Next d’Or laat dressuurtalent van stam gelden

“Ze willen werken voor de baas en hebben talent om te sluiten”, vertelt Berry van der Hoorn uit Made als hij het heeft over de stam van Next d’Or (v. Painted Black). Onder Kim Noordijk liep deze merrie vorige week vrijdag in het Belgische Geel naar een IBOP-score van 85,5 punten en werd daarmee direct elite.

Mara de Vries: ‘Koos en ik versterken elkaar’

Grand Prix-dressuuramazone Mara de Vries maakte afgelopen zomer bekend zich samen met haar vriend Koos Poppelaars helemaal te gaan richten op het runnen van Stal Poppelaars. Een logische stap voor De Vries, die daarvoor jarenlang bij Dressuurstal Van Baalen werkte. Dit omdat het voor haar en Poppelaars altijd al in de planning zat om samen verder te gaan. “Ik heb inderdaad afgelopen zomer officieel de stap gezet, maar daarvoor was ik ook al heel betrokken bij de stal thuis hoor”, vertelt De Vries. “De grootste verandering zit hem erin dat ik me nu kan richten op onze eigen paarden, daar ligt nu de prioriteit.”

Renske Kroeze: ‘Voor een goede eventer maak ik altijd tijd’

Renske Kroeze is bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar deelname aan de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018 en deelname aan Boekelo een jaar eerder. Daarna leek het even wat stiller rond de eventingamazone, maar inmiddels heeft ze haar krachten gebundeld met die van springruiter Mark Jespers en zien we haar terug in de uitslagen van internationale wedstrijden op twee- en driesterrenniveau. Een goed moment voor een nadere kennismaking met het jonge stel, dat inmiddels samen met zoon Finn (1,5) opereert vanuit Prinsenbeek.

Zeven nieuwe hengsten in KFPS-stamboekregister

Het Centraal Onderzoek van 2022 is op zaterdag 12 november afgesloten met de goedkeuring van zeven nieuwe KFPS stamboekhengsten. Alle zeven doorliepen zij het reguliere traject. De hengsten hebben zes verschillende vaderdieren en zeven verschillende moedersvaders. Daarmee sluit de hengstenkeuringscommissie dit CO met een tevreden gevoel af.

