Deze week… FEI General Assembly, crisis bij KFPS en handel in topdressuurpaarden in overdrive

In De Paardenkrant nr. 47 lees je alles over de algemene ledenvergadering van de FEI, waar te zien was dat de internationale paardensportbond steeds grotere stappen zet op het gebied van paardenwelzijn. Verder alles over de aanhoudende crisis bij het KFPS, een artikel over de handel in absolute topdressuurpaarden en over de nieuwe WBFSH-Rankings. Verder interviews met ruiters als Koen Vereecke, Levi Driessen en Robert-Jan de Visser en fokkers van verschillende IBOP-toppers.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

FEI zet steeds grotere stappen op welzijnsgebied

Het is de FEI menens met dierenwelzijn. “Dit is een prioriteit voor ons allemaal en elk jaar zullen we er weer op hameren”, zegt Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI. “De wereld verandert en onze verantwoordelijkheid is ook veranderd. Het is geen optie om die verantwoordelijkheid niet te nemen, dit gaat over het overleven van onze sport, dit is existentieel. We moeten van paardenwelzijn in alles een prioriteit maken. We hebben nog niet alle antwoorden, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”

Dat de FEI er niet alleen komt met regelgeving, daarvan is de internationale paardensportbond zich meer dan bewust. “Het opstellen en implementeren van een nieuwe regel is het simpele deel, wij veranderen regels, communiceren daarover en het wordt min of meer geaccepteerd. Maar dat leidt niet tot werkelijke gedrags- en cultuurverandering, dat is het belangrijkere en moeilijkere deel van dit proces dat kan zorgen voor duurzame veranderingen”, zegt Göran Åkerström, hoofdveterinair bij de FEI. “Daarvoor willen we onder andere samenwerken met ambassadeurs, toonaangevende ruiters.”

Lees alles over de algemene ledenvergadering van de FEI in De Paardenkrant van deze week.

Interim-directeur KFPS opgestapt, zorgen over financiën stamboek

Het Friezenstamboek KFPS is opnieuw in crisismodus. Het relatief nieuwe bestuur, dat sinds afgelopen voorjaar weer voltallig is, ziet zich geconfronteerd met een aantal problemen. Van financiële zorgen tot onrust op het stamboekkantoor en boze eigenaren van CO-hengsten. Interim-directeur Astrid Hartlief, die in juni aan de slag ging, is afgelopen week opgestapt.

De ledenraad van het KFPS ontving bovendien een brandbrief van (een anoniem deel van) het kantoorpersoneel over hun werksituatie. Op het kantoor zijn in 2023 en 2024 een aantal ervaren krachten vertrokken, waaronder directeur Marijke Akkerman. Zij wordt inmiddels extern ingehuurd als producer van de show op de hengstenkeuring in januari.

Lees alles over de (aanhoudende) crisis bij het KFPS in de Paardenkrant nr. 47

Acht KWPN-dressuurhengsten in top WBFSH-ranking, maar niemand die ze gebruikt

De WBFSH-ranking voor dressuurverervers wordt regelrecht gedomineerd door KWPN-hengsten met acht KWPN-hengsten in de top-10. In de springrichting is daar absoluut geen sprake van, maar toch is waar te nemen dat het bloed van Nimmerdor (voornamelijk via Heartbreaker) steeds meer voorkomt in de top. Vijf van de tien hengsten in de top-10 voert Nimmerdor-bloed.

Daar waar springpaardenfokkers ondertussen zweren bij bewezen bloed (en jonge hengsten maar moeilijk aan de bak komen), is dat in de dressuur een ander verhaal. Van de acht KWPN-hengsten in de top-10 van de WBFSH-ranking zijn er nog vier vers beschikbaar en de vier anderen via diepvriessperma. Slechts één van die acht hengsten zette in 2024 meer dan tien KWPN-nakomelingen op de wereld (Bordeaux: 13) en waarschijnlijk heeft Joop van Uytert moeten lullen als Brugman om aan dat aantal te komen.

Lees alles over de nieuwe WBFSH-rankings in De Paardenkrant van deze week.

Handel in topdressuurpaarden in de overdrive

Na de verkoop van aankomend top-Grand Prix-paard Times Kismet aan sponsoren van Jessica von Bredow Werndl en wereldtoppers Imhotep (aan Diana Porsche) en Vita di Lusso (aan Selina Söder) werd eind vorige week duidelijk dat ook Flore De Winnes Flynn FRH (v. Fahrenheit) naar de jonge Zwitserse amazone Tallulah Lynn Nater gaat. En er komen naar verluidt nog meer van dergelijke verkopen aan.

Amerikanen zijn nog naarstig op zoek naar topdressuurpaarden om op de Olympische Spelen in eigen land een beter figuur te slaan dan op de Spelen in Parijs, waar het zilveren team van 2021 zonder uitslag onderaan de uitslagenlijst kwam te staan.

Lees meer over de handel in topdressuurpaarden in De Paardenkrant nr. 47.

Eventingtalent Levi Driessen maakt ‘comeback’ in de springsport

Twee jaar op rij werd hij opgenomen in het KNHS Talententeam in de discipline eventing en ook bij de jeugd was hij succesvol op diverse KNHS kampioenschappen en NK’s. Daarnaast maakte hij meermaals onderdeel uit van de teamselectie voor verschillende Europese kampioenschappen. Nadien bleef het een paar jaar lang wat stil rondom de ruiter uit Cromvoirt, maar sinds deze zomer is Levi Driessen (25) weer terug in de internationale sport, ditmaal in het springen.

“Na mijn laatste EK bij de jeugd in 2019 ben ik mijn eigen stal begonnen en heb ik de switch van de eventing naar de springsport gemaakt. Ik vind de eventing een hele mooie sport, maar het is heel moeilijk om daar je boterham in te verdienen”, steekt Levi Driessen van wal.

Lees een uitgebreid interview met Driessen in De Paardenkrant van deze week

Robert-Jan de Visser: ‘Zelf opleiden ook een heel leuk proces’

Robert-Jan de Visser zit van jongs af aan in het zadel en maakte in zijn beginjaren al pony’s zadelmak. Toen hij door een val van een paard op krukken zijn vwo-diploma in ontvangst moest nemen, was dat niet het geschikte moment om zijn ouders voor te stellen in de paarden te gaan werken. Zodoende werd het een studie economie. Voor een stage kwam hij op stal bij Tim Coomans en ging daar nooit meer weg. “Het is heel snel gegaan”, vertelt De Visser die grote stappen heeft gemaakt.

Lees een uitgebreid interview met De Visser in De Paardenkrant nr. 47

Verder in de Paardenkrant nr. 47:

Richard Vogel vliegt met United Touch naar derde zege in Wereldbeker

Boyd Exell: ‘Iedereen is beter geworden, we hebben mooie sport’

Tuigpaard van het Jaar Lindrini overleden

Diverse groep springhengsten start in KWPN verrichtingsonderzoek

Oldenburger topstam succesvol voortgezet op Stoeterij Ravensbos

Gerrie Theunissen: ‘Vermogen en karakter zitten in stam verankerd’

Diva Royal Indy steelt show met uitstraling, werklust en power

Kjento-dochter Rekanieta bewijst zich onder het zadel

Lizzy en Thijs Visscher van Manege ’t Hoogt: ‘Overbrengen kennis het handigst via online platform’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop