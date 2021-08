Deze week … Ferguson scoort met lichtvoetige Pavo-sterren

De Pavo Cup 2021 was in veel opzichten de competitie van de hengst Ferguson. Van zijn toenmalige eigenaar Titan Wilaras, van zijn voormalige amazone Kirsten Brouwer (die met de Ferguson-nakomelingen My Precious en Lightning Star goud en zilver won) en van zijn huidige eigenaar (en ontdekker) Rom Vemunt. Vier van de negen podiumplaatsen waren voor nakomelingen van de Hannoveraans geregistreerde, KWPN-goedgekeurde Floriscount-zoon.

Ratjetoe van modellen in kopgroep NMK springpaarden

Nirmosa MB (v. Asca Z) was vrijdag overduidelijk de terechte springkampioene op de Nationale Merriekeuring in Ermelo. Maar een aantal van de zeven finaleplekken die een collectie van allerlei verschillende modellen liet zien, riep toch wel de nodige vraagtekens op. “Het was dit jaar na de top vier echt moeilijk zoeken naar complete paarden voor de kopgroep”, laat jurylid Henk Dirksen weten, waarbij soms voor type en soms voor springkwaliteit werd gekozen. Mogelijk is het tijd om dan toch maar type wat te laten varen.

Niana V.O.D. is de beste van 740 dressuurmerries

Dressuurjurylid Marian Dorresteijn begon haar bespreking van de veertien NMK-merries in de finale met wat cijfers. Ze vertelde dat er dit jaar 740 dressuurmerries werden aangeboden op de stamboekkeuringen en dat elke van de vijftig NMK-merries dus een groot compliment verdiende. Het grootste compliment verdiende Niana V.O.D. (Desperado x Jazz) van familie Van Os, die er zaterdag ronde na ronde inklom in Ermelo.

Superlatieven tekort voor Mees van de Watermolen

Het was een mooie bevestiging voor de KWPN-hengstenjury: de hengst die zij vorig jaar met 87 punten inschreven, eindigde dit jaar als kampioen in de finale van de Blom Cup voor vierjarigen. Gastjurylid Denis Lynch was net zo enthousiast over Mees van de Watermolen, die zich onder Steven Veldhuis dan ook voortreffelijk liet zien. Plek twee was verrassend genoeg niet voor die andere goedgekeurde hengst, maar voor een ruin: Magnifique TS (Grandorado TN x Air Jordan Z), gereden door Joshua Hutchins.

Revanche voor driejarige Nalanita op Nationale Tuigpaardendag

Voor de NTD-finale van driejarige tuigpaardmerries, gekeurd door Bauke de Boer, Thomas van der Weiden, Viggon van Beest verschenen afgelopen zaterdag in Ermelo twintig merries in de baan. Een negental kwam terug in de finale en Nalanita (v. Eebert) van fokker Joop van Wessel werd overtuigend kampioene.

