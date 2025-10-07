Deze week… Finale LLN, start NRPS verrichtingsonderzoek en vooruitblik Boekelo

Deze week lees je in de Paardenkrant alles over de finale van de Longines League of Nations, de start van het NRPS verrichtingsonderzoek, een vooruitblik op Boekelo met Nina Hut, het levensverhaal van Oreo Brownie H en de KWPN gefokte Grey Flanell als Stijger van de Maand.

Scott Brash drukt stempel in Barcelona, Frank Schuttert blinkt uit

Het outdoorseizoen werd afgelopen weekend afgesloten met de FEI Longines League of Nations Finale op het Real Club de Polo in Barcelona. Daarin liet de Britse springruiter Scott Brash opnieuw zien waarom hij wordt beschouwd als één van de grootste talenten in de moderne springsport. In een zenuwslopende barrage tegen Ierland versloeg hij Billy Twomey in een bliksemsnelle ronde van 38,19 seconden met zijn vertrouwde paard Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) en bezegelde daarmee de Britse teamzege in de tweede editie van de Longines League of Nations Finale.

Voor Nederland leverde Frank Schuttert met de door H.N. de Boer gefokte merrie Isis (v. Cardento) de beste prestatie. Het duo was lang op weg om mee te dingen naar de extra premie voor dubbele nulrondes, maar één ongelukkige balk in de tweede omloop gooide roet in het eten. “Ik rijd Isis nu ongeveer twee jaar, maar vanwege wat gezondheidsproblemen bij haar en daarna bij mij zijn we pas dit jaar echt aan het rijden toegekomen. Tijdens de revalidatie van mijn gebroken heup heeft Maikel (van der Vleuten, red.) haar een poosje gereden en hij heeft haar super aan de gang gehouden. Daardoor heb ik toch een onverwachts mooi seizoen kunnen rijden en mocht ik het oranje jasje weer aantrekken.”

Nina Hut: ‘Deze herkansing wil ik graag tot een goed einde brengen’

In het zeer jeugdige, grotendeels debuterende Nederlandse deelnemersveld van Military Boekelo editie 2025 lijkt Nina Hut (42) bijna een oudgediende. Voor haar is het geen debuut, want vorige jaar maakte ze haar eerste meters in de Twentse cross. Toch wordt dit hopelijk een mijlpaal voor de amazone, die zonder dat ze grote plannen maakt ver komt.

Vorig jaar maakten Nina Hut en haar ruin Carthageno (Chellthago Z x Lancaster 128, v. Libero H) wél hun debuut in Boekelo. Dat verliep in eerste instantie goed, maar ongeveer halverwege de cross, waar de modder het diepst was, stond de ruin met zijn achtervoet op zijn voorijzer, met een struikelpartij tot gevolg. De amazone werd gelanceerd en het was einde oefening. “Super balen, want hij ging tot daar echt heel goed. Van het publiek had hij geen last, want hij was supergefocust op de hindernissen. Dit is dus echt een herkansing.”



Spoor terug Oreo Brownie H: ‘Met deze kan iedereen over 1,60m.’

De KWPN-gefokte en DWB-goedgekeurde hengst Oreo Brownie H (Diarado x London) werd vijfde op het WK voor jonge springpaarden onder de Noorse amazone Benedikte Serigstad Endresen. Dat werd voorafgegaan door drie vlekkeloze nulrondes, net als vorig jaar bij de vijfjarigen. Mooie revanche voor de hengst die bij het KWPN in de eerste bezichtiging bleef staan.

Oreo Brownie is een typisch voorbeeld van een succesvolle Europese samenwerking. Hij werd gefokt door Harm Hartlief in Nederland uit de merrie Elahniki, een dochter van BWP-ambassadeur London (ex. Carembar de Muze), en de Holsteiner Diarado. Vandaag de dag is Oreo Brownie in eigendom van Martin Oosterlaar uit Nederland en de Deense stoeterij Katrinelund, en wordt hij gereden door de Noorse amazone Benedikte Serigstad Endresen (31), gevestigd in België.

Dierenarts speelt hoofdrol in laatste vergadering landbouwcommissie

De in de paardenwereld veel besproken hulpmiddelenmotie stond op de agenda van de laatste vergadering van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer, maar kwam afgelopen donderdag niet aan bod. Het ging veel meer over dierenartsen en de gestegen kosten van de dierenarts.

Startschot NRPS-verrichtingsonderzoek gegeven

Bij het NRPS is afgelopen week bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren het verrichtingsonderzoek van start gegaan met de eerste beoordelingsdagen. Ook nog niet eerder gekeurde 3,5-jarige en oudere hengsten waren in deze fase van het onderzoek welkom om zich onder het zadel te bewijzen.

Commissievoorzitter Bernard Pleyter kijkt tevreden terug op de toch altijd weer spannende eerste dagen. “Organisatorisch verliep het allemaal goed. Wat ons opviel, is dat zich op vrijdag een uitzonderlijk sterke jaargang springhengsten bij de paarden presenteerde. Dat belooft veel goeds richting het eindexamen, dat op donderdag vijftien en vrijdag zestien januari gepland staat.”

Oude tijden herleven in ‘Het paard, bron van inspiratie’

‘Het Paard, bron van inspiratie’ is een persoonlijk boek waarin Wim Romijn met zijn kenmerkende schilderwerken oude tijden doet herleven. Het 144 pagina’s tellende boek, uitgegeven door Noordboek bestaat voor meer dan de helft uit plaatjes, 155 stuks. De teksten zijn leuk leesbaar en langer dan in Romijns voorgaande boeken. In het boek geeft de schilder en schrijver veel weg wat hem zo fascineert aan het paard.

Weer een Gribaldi die opvalt als vererver: Grey Flanell

De door wijlen Adriaan van de Goor gefokte Grey Flanell (Gribaldi x Clavecimbel) liet zich als driejarige op de Oldenburger Hengstenkeuring van 2012 en vervolgens onder het zadel zo goed zien dat eigenaresse wijlen Rebecca Gutman hem een half jaar na de keuring alweer (met winst) voor de helft kon verkopen aan Paul Schockemöhle. De veulens uit die eerste jaren zijn inmiddels elf en doen het goed in de sport: op de HorseTelex B-ranking voor jonge dressuurverervers staat Grey Flanell tweede. Acht van zijn kinderen lopen Grand Prix, vijf Intermédiaire II en dertien in de Lichte Tour.

