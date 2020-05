Deze week… ‘Financiële steun is nodig om straks niet achter te blijven’

Terwijl we als land afstevenen op een recessie vraagt de Sectorraad Paarden steun voor onze sector. De belangenbehartiger vroeg de dragende organisaties om onderbouwing en cijfers en concludeerde dat we een tekort van 152 miljoen tegemoet zien voor de periode tot en met augustus. En waar in de ons omringende landen tientallen miljoenen toegezegd zijn voor de paardensector, is daar in Nederland nog geen sprake van. “Als dat niet verandert, zal de concurrentiepositie van Nederland nog jarenlang schade ondervinden van deze coronacrisis”, aldus Jan Cees Vogelaar.

In een uitgebreide brief, gericht aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vraagt de Sectorraad om steun. Er worden geen concrete vragen gesteld, wel wordt de situatie van de sector beschreven met, in een bijlage, de geleden schade per organisatie. “We hebben bewust geen concrete vragen gesteld. Er zijn op dit moment zo veel sectoren die om hulp vragen, dat wij denken dat het beter is om het niet over bedragen te hebben. Wel willen we heel graag in gesprek met de minister, omdat we van mening zijn dat de financiële impact groot is. En vooral omdat we zien dat Duitsland, Frankrijk en België kunnen rekenen op financiële steun.”

Column Lammert Tel: ‘Het tij keren in de tuigpaardfokkerij’

“Tien jaar geleden werden er ieder jaar 1.500 tuigpaardmerries gedekt. Nu zijn dat er nog hooguit vijfhonderd. Een enorme afname, waar ik me serieus zorgen over maak. Niet alleen vanwege het hoge verwantschapspercentage, want dat probleem moeten we ook niet overdrijven. Bij de Friezen is een percentage onder de twintig bijna niet te vinden, terwijl wij wakker liggen van dertien of vijftien procent. Maar het is wel een probleem dat de populatie tuigpaarden zo klein is en alleen maar kleiner wordt, als er niks gebeurt. De oplossing die het KWPN nu heeft bedacht, een verruiming van de registratie, is geen oplossing. Integendeel: zo help je je fokkerij om zeep”, schrijft Lammert Tel, voorzitter van de VERT, in zijn column.

Eventing voert boventoon op HC De Schalm

Een prachtig crossterrein van ruim vier hectare en de jaarlijkse internationale Renswoude Horse Trials maken dat Hippisch Centrum De Schalm naam en faam geniet. Gert en Ria Boonzaaijer stoppen hun ziel en zaligheid in het bedrijf dat ze tegenwoordig samen runnen met hun 23-jarige dochter Janneke. Hoewel de eventing in alles de boventoon voert, zijn er meerdere geldstromen in het paardenbedrijf die het financiële plaatje compleet maken. Juist dat zorgt er in deze coronatijd voor dat de financiële schade relatief beperkt blijft.

Terug in de tijd: Het jaar 2002, het ontstaan van de KNHS

2002 is het jaar dat alle hippische federaties samenkwamen in de NHS (een jaar later kwam de Koninklijke K er pas bij). Nu, achttien jaar later en midden in de coronacrisis, zal de KNHS die samenvoeging misschien weleens vervloeken. Want voor zo’n veelkoppig monster is het lastig om iets goed te doen. Dat is de afgelopen weken eens te meer gebleken.

Het spoor terug: ‘Desperados was een deel van de familie’

Desperados FRH overleed in februari van dit jaar volledig onverwacht aan een gescheurde aorta. Kristina Bröring-Sprehe, die met de hengst van haar vader en oom drie Olympische medailles won (teamgoud en individueel brons in Rio en teamzilver in Londen) moest op concours horen dat haar sportpartner er niet meer was. En ook de rest van de familie Sprehe is nog altijd aangeslagen. “Hij was deel van de familie.”

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »