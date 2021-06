Deze week… Flexibel springen bij de KNHS: (hoe) werkt dat?

Nog een paar dagen geduld en dan zijn sportwedstrijden weer toegestaan. Een goed moment om de vernieuwingen in de wedstrijdsport die de KNHS de afgelopen periode heeft voorbereid eens nader te bekijken.

De pilot flexspringen is de meest opvallende vernieuwing die op stapel staat. Op flexwedstrijden, die georganiseerd worden vanaf het moment dat de overheid dat weer toestaat, bepaalt een ruiter of amazone zelf in welke klasse hij of zij een paard start. Punten worden niet geregistreerd, wel zijn er prijzen te verdienen. Deelname is mogelijk met een startpas flex waarbij alleen voor de eerste Startpas Flex 75 euro betaald wordt. Daarna kan een ruiter, gedurende de pilot, gratis en onbeperkt Startpassen Flex aanvragen. Daarbij komt een afdracht van 1,50 euro per start. Starten met een gewone startpas kan ook, dan zijn er geen bijkomende kosten per start.

Een vraag die ongetwijfeld bij veel mensen leeft als ze over deze pilot lezen: is het wel eerlijk? Een 1,40 m.-combinatie kan nu starten in de L en daar de eerste prijs pakken. En waarom worden resultaten niet bijgehouden? Hoe zit het met paardenwelzijn? Wordt een startpas straks overbodig? En wat doet de KNHS voor de dressuurruiters? Gerard Arkema, manager Wedstrijdsport KNHS, beantwoordt deze vragen in de Paardenkrant van deze week, die nu al te bestellen is in onze webshop.

Sanne Thijssen naar bijna-winst in GP Sopot

‘Connie doing what he does best’, schreef Sanne Thijssen liefkozend bij een foto van haar toppaard op social media. Connie, oftewel Con Quidam (Quinar x Cardino), zorgde met een foutloze rit in de één-na-snelste tijd voor een tweede plek in de vijfsterren Grote Prijs van CSI Sopot. Een mooie toevoeging aan het palmares van de succesvolle vijftienjarige Holsteiner en zijn 22-jarige amazone.

Minderhoud: ‘Zonik trok er super aan’

Na een iets teleurstellend debuut in Compiègne enkele weken geleden (waarna Zonik bij thuiskomst niet helemaal fit bleek) zette Hans Peter Minderhoud dat dit weekend volledig recht in het Franse Le Mans. Met Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) won hij met 76,06% de Grand Prix en met 80,42% de Kür, een score die makkelijk nog wat hoger had kunnen zijn wanneer het Nederlandse jurylid Eddy de Wolff van Westerrode (75,00%) wat meer in lijn had gezeten met zijn collega’s (79,37% tot 83,75%).

Luhmühlen zet Olympische eventingselectie op scherp

Op de eventingwedstrijd in Luhmühlen afgelopen weekend waren de meeste ogen gericht op de korte vierster. Daarin werd het Duits kampioenschap eventing verreden en de rubriek was voor verschillende landen ook hét selectiemoment voor Tokio. Andrew Heffernan kreeg het lastig. De oranje bondscoach heeft twee individuele startbewijzen te verdelen, er komt geen volledig landenteam. Hoe de zaken er momenteel voorstaan, lees je in de Paardenkrant van deze week.

Casall in de fokkerij: een diesel die op gang blijft

Casall was zelf een laatbloeier. Als 2,5-jarige op de keuring leek het er niet op en was het Holsteiner Verband bang dat ze een dure ruin hadden gekocht. Ook in de sport wilde het aanvankelijk niet echt vlotten. Maar toen hij eenmaal op gang was, werd het een wereldtopper. In de fokkerij is Casall ook op gang gekomen en zijn nafok blijft springen. Daar waar leeftijdsgenoten Cornet Obolensky en Balou du Rouet (voorheen toppers op de HorseTelex Ranking) zakken, houdt Casall stand. Momenteel staat hij op de vijfde plaats van de wereldranking.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »