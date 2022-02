Deze week… Fliere Fluiter en Ansems onoverwinnelijk in Wereldbeker Polen

Opnieuw een topresultaat van het succesvolle duo Jack Ansems/Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue). Dit keer wisten ze de driesterren Wereldbekerkwalificatie in het Poolse Krakow op naam te schrijven. “Ze is nu eigenlijk al ruim een half jaar in vorm. Haar volgende concours wordt Den Bosch.”

De Wereldbeker werd verreden in de grootste indoorarena van Polen. “Er is plaats voor dertig- tot vijfendertigduizend man”, vertelt Ansems. “In de eerste piste was het vol, met naar ik schat zo’n tienduizend mensen. Een geweldige sfeer ook. Het is geen Mechelen natuurlijk, maar het valt er wel een beetje mee te vergelijken.”

Lees het hele interview de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Team-assistent Van der Waaij: ‘Dit laat je niet schieten’

Een verrassende nieuwe naam bij de samenstelling van het begeleidingsteam rondom de Nederlandse springsenioren is die van Peter van der Waaij. Op voordracht van de nieuwe bondscoach Jos Lansink en met steun van de Oranje-ruiters neemt hij de taak van team-assistant op zich. Voor Van der Waaij wacht daarmee een mooie uitdaging, nadat hij eerder naam maakte als één van de vaste commentatoren van ClipMyHorse.

Het hele interview met Peter van der Waaij lees je deze week in de Paardenkrant.

Von Bredow-Werndl overbluft concurrentie

Het was eigenlijk niet de vraag óf Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game) de Wereldbekerwedstrijd in Neumünster zou winnen, maar wel hoe hoog de score zou zijn. In de Grand Prix werd het een nieuw persoonlijk record met 84,39%, in de Kür stond de teller stil op 90,61%. Voor de Nederlandse starts Madeleine Witte-Vrees en Finnländerin (v. Fidertanz) en Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson) was er slechts een bijrol weggelegd in het sterke deelnemersveld.

Lees de beschouwing in de Paardenkrant van deze week.

Arie Hoogendoorn over veertien jaar als teamveterinair

Met de komst van een nieuwe bondscoach bij de springruiters is er door de KNHS ook aan het begeleidingsteam gesleuteld. Na veertien jaar kwam er voor Arie Hoogendoorn een eind aan zijn rol als teamdierenarts. Dat al die jaren ‘veterinair rustig’ verlopen zijn, ziet Hoogendoorn als zijn grootste bijdrage.

Z-voorjaarskeuring: 28 hengsten goedgekeurd

Na een aantal ‘coronakeuringen’ – twee daarvan op De Peelbergen in Kronenberg – was de Zangersheide voorjaarskeuring 2022 afgelopen weekend weer een vertrouwde: op het Z-domein en met publiek. Ruim honderd hengsten werden aangemeld, 28 daarvan verdienden een dekbrevet.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »