Deze week… Gal: ‘Ik dacht: niet janken, maar rijden’

Exact tien jaar nadat Edward Gal met Totilas op een zwoele zomeravond in Kentucky wereldkampioen werd, reed hij zondag Glock’s Toto Jr. op de klanken van Totilas’ oude Kür naar de Nederlandse titel. “Vanaf dat Toto Jr. drie jaar oud was, dacht ik: als er íemand is die op Totilas’ Kür mag lopen, dan is hij het”, vertelt Gal. En zo geschiedde dit weekend. In het uitverkochte, maar vanwege corona toch vrij leeg ogende stadion in Ermelo roerde Gal met een weergaloze Kür niet alleen het publiek, maar vooral ook zichzelf tot tranen toe.

Met grote overmacht werd Edward Gal met Glock’s Toto Jr. dit weekend tot Nederlands kampioen gekroond, met een score van 86,15% in de Kür én nog veel ruimte naar boven. Dit was voor Gal niet ‘zo maar’ een titel, het was er één die hem tranen bezorgde. De enorm op Totilas lijkende Toto Jr. bracht veel herinneringen boven. Gal: “Tijdens de Kür kreeg ik het in de stap even moeilijk. Ik dacht: niet janken, maar rijden! Anders ben je toch niet meer helemaal bij je proef, maar ga je in je emotie zitten. Dat is op zo’n moment niet handig.”

Kimany MBF voert sterke groep jonge eventingpaarden aan

“Ik heb alle edities gevolgd. Dan waren er wel eens wat uitschieters, maar nog nooit was er zo’n brede top als nu. De paarden in de top tien kunnen in principe stuk voor stuk hele goed eventingpaarden worden.” Aldus jurylid Gert Naber over het KWPN kampioenschap 5-jarige eventingpaarden op het Achterhoeks Hippisch Festijn. Toch staken een paar er bovenuit. Zoals kampioen Kimany MBF (Connect x Los Angeles), een heel compleet paard.

Jan Cees Vogelaar: ‘Meer saamhorigheid in de sector dankzij corona’

Na bijna vier jaar neemt Jan Cees Vogelaar afscheid als voorzitter van de Sectorraad Paarden. Op een moment dat het belang van de Sectorraad, ‘dankzij corona’, duidelijker wordt, maar er tegelijkertijd nog een aantal flinke uitdagingen op het bordje liggen. Redden we dat, zonder Jan Cees? “Natuurlijk, iedereen is vervangbaar.”

Halfbroer Glock’s Zonik en Oldenburgse McLaren aangewezen via zadelpresentatie

Na een heel nette presentatie onder het zadel voor de KWPN hengstenkeuringscommissie werd vorige week woensdag Straight Horse Santiano (v. Sezuan) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Hij is een halfbroer van Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack). Ook de in Oldenburg al goedgekeurde Morriconezoon McLaren kreeg groen licht. Voor het KWPN betreft het twee nog niet eerder aangewezen hengsten die nog wel aan alle veterinaire voorwaarden moeten voldoen om definitief aangeleverd te kunnen worden.

Kannan-zoon Kratos B laat goede veulens zien op NRPS-inspecties

Als afsluiting van het seizoen bood het NRPS de fokkers afgelopen zaterdag nog een mogelijkheid om merries en veulens bij De Nieuwe Heuvel te laten keuren. Er werden 28 dieren beoordeeld volgens hetzelfde concept als de thuisinspecties. Er verschenen opvallende rijpaardveulens in de baan, waaronder drie afstammelingen van de NRPS-gekeurde hengst Kratos B (Kannan x Big Star x Contendro II). Hij heeft nog geen verrichtingen gelopen, maar laat al wel het ene na het andere goede veulen zien.

