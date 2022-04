Deze week… Garantietermijn blijft half jaar dankzij Eerste Kamer

De professionele paardenhandel kan opgelucht ademhalen: de Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag een motie van VVD, CDA en SGP aangenomen, waardoor de termijn waarbinnen consumenten-kopers van paarden extra beschermd worden beperkt blijft tot een half jaar. Door een fout van de PVV bij het stemmen in de Tweede Kamer was die termijn verlengd tot een jaar.

Roel Zonneveld en Easy Boy klaar voor de driester



Eventingruiter Roel Zonneveld ging afgelopen zaterdag op de North Hollands Hors Trails in Oudkarspel, als leider de cross van de sterk bezette CCI2*-S in. “Dan moet je de mindset hebben om binnen de tijd te blijven met een super klassering in je achterhoofd.” Dat lukte. Met Easy Boy (v. Zirocco Blue VDL) bleef hij foutloos en binnen de tijd waardoor de zege een feit was.

Nieuwelingenwinnaar Maximiano I&S blijft strijden



Na twee jaar afwezigheid door de coronapandemie was er Paasmaandag weer de traditionele nieuwelingendag en hengstenshow bij manege Zilfia’s Hoeve in Houten. Tuigpaard regio West neemt de organisatie altijd op zich en Stal Landzicht uit Giessenburg toont al hun tuigpaardhengsten met ook een aantal pasgeboren veulentjes. Voor de finale van de nieuwelingen selecteerde de jury zes paarden. Vier keerden terug om de strijd aan te binden en het was de vijfjarige KWPN-hengst Maximiano I&S (Baarzens Jagerszoon x Plain’s Liberator) van fokker en eigenaar Stefan Rozendaal die werd gekroond tot beste nieuweling.

Stijger van de Maand: Denzel van ‘t Meulenhof

Van de baan uit naar de top van de rankings



Als driejarige werd Denzel van ’t Meulenhof op de KWPN Hengstenkeuring 2012 de baan uitgestuurd omdat hij niet te beoordelen was volgens de jury. Met een AES-dekbrevet kwam hij toch aan het dekken en er waren genoeg fokkers die wel geloof hadden in de hengst die met lappen lucht vrijsprong. Die fokkers zouden het weleens bij het juiste eind hebben kunnen gehad: de nakomelingen uit die eerste jaargangen doen het nu zo goed dat Denzel in de top van de HorseTelex E- en D-rankings staat. En dat terwijl zijn oudste nakomelingen pas negen zijn.

