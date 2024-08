Deze week… GCT Valkenswaard, EK eventingjeugd, Hippiade springen en vooruitblik Paralympics

De Paardenkrant van deze week, nummer 35, opent met de Global Champions Tour in Valkenswaard, waar Harrie Smolders de tweede plaats bezette in de Grote Prijs. Ook op het EK eventing voor junioren en young riders werden mooie resultaten behaald, evenals op de Hippiade springen. Tenslotte blikken we vooruit naar de Paralympische Spelen, die morgen van start gaan.

Harrie Smolders met Monaco tweede in Valkenswaard

De Nederlandse etappe van de Global Champions Tour werd dit jaar gewonnen door Lorenzo de Luca met Denver de Talma (v. Vigo Cece). Als vierde starter ging de fantastisch springende vos over de tijd van Monaco N.O.P. (v. Cassini II) en Harrie Smolders heen, die vlak daarvoor als eerste foutloos door de barrage kwamen. Laatste starters Henrik von Eckermann en Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue) waren nóg sneller, maar raakten onderweg een balk en werden derde.

Harrie Smolders: “Het was tot nu toe een beetje wisselvallig met Monaco dit jaar, niet zoals voorgaande jaren.” Wisselvallig betekent in het geval van Monaco overigens zeker niet slecht. De Holsteiner liep onder meer in Cannes en Monaco deze zomer en kwalificeerde zich beide keren voor de Grand Prix. Maar met vier en acht strafpunten was het podium daar buiten bereik. “Vandaag liet hij toch weer zien van uitzonderlijke klasse te zijn”, stelde Smolders tevreden vast na de basisomloop in Valkenswaard.

Lees meer over de Global Champions Tour en League in de Paardenkrant van deze week en kom te weten wat de strategie van Harrie Smolders was, waardoor Maikel van der Vleuten in verwarring raakte en waar Sanne Thijssen mee te kampen had.

Anne Kok rijdt naar vijfde plaats op EK-debuut: ‘Fantastische ervaring’

Ze is pas achttien lentes jong en maakte afgelopen weekend haar debuut op de Europese kampioenschappen eventing voor de jeugd in Strzegom. Met de zeventienjarige ruin Canna There He is (v. Veron) won Anne Kok afgelopen zomer al brons op het NK en ook nu wist ze haar eerste grote internationale kampioenschap bij de junioren te besluiten op haar dressuurscore. Het resultaat? Een knappe, welverdiende vijfde plaats in het eindklassement.

Hippiadetitel hoogste klasse voor jonkie met grootste paard

De pas vijftienjarige Renske van Middendorp werd afgelopen week op de Hippiade als kampioen van het 1,40 m. gehuldigd en daarmee won de amazone haar eerste Nederlandse titel bij de paarden. Met de maar liefst 1,80 m. grote Nippon Quality (v. Numero Uno) verwees ze de ervaren Siebe Kramer naar het zilver, Mia Mannis won brons.

Joyce van Rooijen-Heuitink: ‘Het gaat om goud of niet’

De Paralympische Spelen in Parijs gaan bijna van start. Morgen, woensdag 28 augustus, is de openingsceremonie en dinsdag 3 september begint de paardensport. In het observatietraject richting de Paralympische Spelen was al duidelijk dat bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink over een aanzienlijk aantal sterke Parijs-kandidaten beschikte en genoeg te kiezen had. De keus viel uiteindelijk op Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P., Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P., Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq en Annemarieke Nobel met Doo Schufro. Na teambrons in Rio en teamzilver in Tokio heeft Van Rooijen-Heuitink voor Parijs een duidelijk doel voor ogen: zij gaat met haar team voor goud.

En ook in de Paardenkrant nr. 35 een interview met Egbert van Hes, die openlijk toegeeft niet zoveel verstand van paarden te hebben maar tóch een paard kocht waarmee Rixt van der Horst haar Paralympische droom kan waarmaken.

En verder in de Paardenkrant nr. 35: