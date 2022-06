Deze week… Geen Nationale Tuigpaardendag op Nationaal Hippisch Centrum

Hét tuigpaardenfeest van het jaar – de Nationale Tuigpaardendag – vindt dit jaar voor het eerst sinds jaren niet plaats in Ermelo. ‘Het evenement kan nog niet voldoen aan de veiligheids- en welzijnseisen van het Nationaal Hippisch Centrum’, laat de KNHS via haar persvoorlichter weten. KWPN-voorzitter

Andries van Daalen heeft het niet over aanpassingen en is vooral teleurgesteld: “Het doet heel erg pijn dat dit evenement niet op het NHC en tijdens de Paardendagen kan plaatsvinden.”

De Nationale Tuigpaardendag is er al jaren en ook het Veiligheidscertificaat is allesbehalve nieuw. De eisen die het certificaat stelt zijn niet veranderd. Op zijn minst opmerkelijk dus dat de helmverplichting nu ineens een struikelblok vormt. De Tuigpaardendag 2021 kon gewoon doorgaan en tijdens het eindexamen van de KWPN tuigpaardhengsten in oktober was er geen helm te zien. Hoe zit dat?

Moerings viert eerste Grote Prijs-winst met een biertje

Het werd meteen na zijn winst opgetekend, want Bas Moerings won nog nooit eerder een Grote Prijs. En hoewel hij het op de startlijst tegen meer ervaren combinaties op nam in de CSI3* Grote Prijs van Geesteren trok hij ditmaal wel aan het langste eind. “Het zat gewoon mee”, klonk het bij de bescheiden 22-jarige Brabander, die het ijkpunt van zijn carrière gestalte zag krijgen in de vorm van een nieuwe BMW.

Droomrentree voor Schneider’s Showtime

Het Duitse kampioenschap dressuur in Balve gold voor onze Oosterburen als eerste observatie voor het WK in Herning. Dorothee Schneider greep de wedstrijd aan om haar comeback te maken met Showtime FRH (v. Sandro Hit), een rentree met absolute topscores, die Duitsland deze zomer in Herning waarschijnlijk goed kan gebruiken.

Mares of Macha biedt springpaardenfokkers kans op het beste uit het beste

Om aan iedere fokker de mogelijkheden te bieden topspringpaarden te kunnen gaan fokken is Mares of Macha, of kortweg MoM, opgericht. In vijf jaar tijd zijn er nu 36 MoM’s die succesvol waren op vijfsterren GP-niveau, in de fokkerij bijzonder hebben vererfd en/of uit werelds beste bloedlijnen komen, beschikbaar. Voor een vast bedrag van 7.750, 10.000, 15.000 of 25.000 euro kan een embryo met een hoge verwachtingswaarde worden aangeschaft, eventueel zelfs met drachtigheidsgarantie. In het businessplan vormen toegankelijkheid, duidelijkheid en gebruisgemak de sleutelwoorden.

Bram Chardon: ‘We moeten de boel op scherp krijgen’

Net als in Windsor stond er ook geen Nederlandse vierspanrijder op het podium van de internationale menwedstrijd in Valkenswaard. In een deelnemersveld met maar liefst 29 vierspannen boekte IJsbrand Chardon met de vijfde plaats het beste Nederlandse resultaat. Gastheer Boyd Exell was heer en meester op eigen terrein. Toch hoeven we ons richting het WK geen zorgen te maken volgens Koos de Ronde, die als zevende eindigde: “Het is niet zo dat de concurrentie beter is. Het zit bij ons alleen net even niet mee.”

