Deze week… Gelderland is klaar om wolf aan te pakken

Met zeker tachtig wolven in zeven territoria en 190 door wolven gedode landbouwhuisdieren in 2023 staat ‘de wolf’ hoog op de agenda in Gelderland. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft in november al een voorstel neergelegd waarin staat hoe zij met de wolf willen omgaan, afgelopen week vond de ‘oordeelsvorming’ plaats. De naam van het plan is veelzeggend: ‘Grenzen stellen aan de wolf in Gelderland’. Het komt neer op een ruimere subsidieregeling voor preventie (ook voor paardenhouders, één miljoen per jaar), een duidelijke definitie van een probleemwolf (waarna afschot plaatsvindt) en beheermaatregelen om verdere groei van de populatie te voorkomen zodra ‘Europa’ dat toestaat.

Naast complimenten over het plan klonk er bij politieke tegenstanders wat onvrede over de gang van zaken. Volgens Harold Zoet, gedeputeerde in de provincie, is nu doorpakken echter noodzakelijk. “Het kan niet zo zijn dat de wolvenpopulatie in een land als Nederland ongebreideld kan groeien. Voor Gelderland hebben we kunnen vaststellen dat het huidige aantal wolven echt het maximale is en bovendien houdt de wolf zich niet aan provincie- en landsgrenzen. Gezien het aantal wolven in Europa en het aantal aanvallen is het nu tijd om actie te ondernemen.”

Lees alles over het wolvenplan van de Provincie Gelderland in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

United Touch: ‘Achteraf gezien de perfecte weg afgelegd’

“Het mooie aan het verhaal van United Touch vind ik dat een boel mensen hun oordeel al klaar hadden over die hengst, ook echte kenners van de sport. Die mensen komen daar nu toch allemaal op terug en zitten vol bewondering naar hem te kijken.” Dat zegt Joop Aaldering, die via United Touch’ fokker en eigenaar Julius-Peter Sinnack nauw verbonden is aan de hengst. De Paardenkrant brengt het levensverhaal van United Touch in beeld in deze aflevering van Het Spoor terug.

Richard Vogel had United Touch nog niet zo lang onder het zadel toen de hengst zijn eerste Grote Prijs won. De nationale Grote Prijs van Warendorf voor voormalig deelnemers aan de Bundeschampionate in september 2022. Daarna ging het snel: in november 2022 won United Touch op spectaculaire wijze de Wereldbekeretappe in Stuttgart, het tweede onderdeel van de Wereldbekerfinale in Omaha in april 2023 en afgelopen najaar op onnavolgbare wijze de Grote Prijs van Genève. “Bij die laatste barrage hadden ze ook direct kunnen stoppen na Richard Vogel en United Touch. Dat kón gewoon niet sneller, dat was onmogelijk”, zegt Joop Aaldering over de hengst.

Lees het levensverhaal van United Touch in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 4,50 euro.

Denise Nekeman van het ZZ-Licht naar de Grand Prix met Boston STH: ‘Parijs zou de ultieme afsluiting zijn’

Met Boston STH (Johnson x Quattro B) reed Denise Nekeman op de Wereldbekerwedstrijd in Londen twee persoonlijke records: 73,913% in de Grand Prix en 79,415% in de Kür. Met die prestaties dwong de combinatie een plaatsje af op de longlist van bondscoach Patrick van der Meer voor Parijs. Is Parijs een doel voor Nekeman met de inmiddels achttienjarige Boston? “Ja, natuurlijk, dat is een droom én het zou de perfecte afsluiter zijn van onze carrière”, zegt Nekeman, die Boston al rijdt vanaf haar young riders-tijd.

Er zijn maar heel weinig jeugdcombinaties die doorstoten naar de senioren Grand Prix. Het lukte Denise Nekeman en haar Boston STH wél. Samen begon het duo in het ZZ-Licht om vervolgens via de young riders en de U25 door te stromen naar de Grand Prix. En met de scores van Londen behoort de combinatie nu tot de besten van Nederland.

Lees het verhaal van Denise Nekeman en Boston STH in de Paardenkrant van deze week.

Eyetracking in de praktijk: het onzichtbare zichtbaar maken

Wat onderscheidt een topcoach of -beoordelaar van ‘de rest’? Waar focussen zij op? Is er een manier om de kennis en ervaring die zij gebruiken met technologie zichtbaar en beschikbaar te maken voor de volgende generatie? Naar antwoorden op dat soort vragen werd gezocht tijdens de laatste bijeenkomst van Nextquestrian, georganiseerd door derdejaars studenten Equine Sports & Business van Hogeschool Van Hall Larenstein onder leiding van Megan Docherty en Inga Wolframm. En dat leverde, naast interessante clinics, nu al verrassende inzichten op.

Lees alles over eye tracking in de Paardenkrant van deze week

Fokker van het Jaar Gabriëlle van Tilborg: ‘Ik wil een Fries fokken waar ik blij van word’

Als er via het KFPS een verzoekje komt vanuit Omrop Fryslân om bij haar op stal een reportage te komen maken over een Friezenfokker buiten de Friese provinciegrens, is de reactie van Gabriëlle van Tilborg: “Dat zal een keertje tijd worden.” Dat deze reportage uiteindelijk een voorbode was voor de huldiging tot fokker van het jaar had Gabriëlle totaal niet zien aankomen.

Lees meer over de fokkerij van Gabriëlle van Tilborg in de Paardenkrant van deze week.

Kettingbrief Justin Maarse: ‘Einddoel blijft altijd verhogen van uithoudingsvermogen’

In deze aflevering van de Kettingbrief brengt Justin Maarse in kaart wat er conditioneel gezien nodig is om de paarden van de jeugd eventingteams qua fitheit startklaar te hebben. “De theorie is vrij simpel. Je geeft een trainingsprikkel. Dit is bijvoorbeeld een galoptraining. Na deze trainingsprikkel herstelt het lichaam. Na het herstellen zal het lichaam een klein beetje sterker zijn, zodat het in de toekomst makkelijker om kan gaan met de trainingsprikkel. Dit heet supercompensatie. Als je vervolgens de volgende training weer precies op het punt van de supercompensatie komt, herhaalt dit proces zich. Daardoor wordt het lichaam in kleine stapjes steeds sterker met een beter uithoudingsvermogen.”

Meer lezen? Dat doe je in de Paardenkrant van deze week

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop