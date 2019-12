Deze week … Genoomselectie: experts zijn overtuigd

“Genoomselectie is een wetenschappelijk feit. Net zoals de aarde rond is”, zegt ir. Ids Hellinga in een beschouwend artikel over genoomselectie (zie pag. 20 en 21 van deze krant). De directeur van het Fries Paardenstamboek komt in dit artikel aan het woord als geneticus en paardenkenner, zoals Paardenkrant nog met zes andere wetenschappers en experts sprak om antwoord te geven op de vraag: wat ís dat nou eigenlijk, genoomselectie? En: wat kunnen we ermee?

Steven Veldhuis: ‘Het kan ook anders’

In de tweede wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie liet Steven Veldhuis met Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Z) weer zien dat hij als geen ander weet hoe je dat doet, een springpaard opleiden. Met minimale druk, zonder dwang en hulpmiddelen toch de eerste plaats pakken; hoe doet hij dat? Op zijn stal in Haaksbergen laat hij het zien.

Antoon Koenen: ‘Je moet datgene hebben wat een ander ook graag wil’

Na de laatste EPTM-test van het KWPN, die donderdag 21 november afgesloten werd met een examen, was dressuurpaardfokker Antoon Koenen in één klap vier elitemerries rijker. Fokproduct Ladonna VZ zorgde voor de kers op de taart door te slagen met 84 punten. In zijn woonplaats Erp bouwde Koenen de afgelopen jaren een prachtig, modern paardenbedrijf, waar hij zijn inmiddels zo’n zeventig paarden huisvest, kan laten trainen en veulens fokt.

Stijger van de Maand: Ustinov

De erfenis van Libero H en Gert van der Veen

Ustinov (v. Libero H) is de laatste erfenis van Libero H, maar ook de erfenis van voormalig KWPN-hoofdinspecteur Gert van der Veen. Hij komt namelijk uit diens UTV-reservekampioene Haifa (v. Nimmerdor). De hengst, die op de hengstenkeuring in 2004 als kampioen naar voren werd gehaald, laat op zijn beurt ook wat na: heel wat internationaal springende paarden die hem op de vijfde plaats van de HorseTelex Results B-ranking hebben doen belanden. En daarmee is hij de Stijger van de Maand.

