Deze week… Goud in het hol van de leeuw voor Robin van Lierop

Robin van Lierop schreef met Zum Glück RS2 (v. Glock’s Zonik) vorig jaar al geschiedenis op de Bundeschampionate door als eerste Hollander in het hol van de leeuw een medaille te kapen. Toen was dat brons. Dit jaar werd het goud. Een droom die in vervulling ging. “Dit overtreft alle verwachtingen. Mijn doel was direct naar de finale en geen programmafout rijden”, vertelt Van Lierop, waarmee hij verwijst naar het rijden van twee programmafouten vorig jaar.

“Dat laatste ging overigens nog bijna mis in de finale”, vertelt Van Lierop lachend. “Ik wilde in het galopgedeelte al gaan uitstrekken, maar moest daar eigenlijk via de korte diagonaal van hand veranderen. Dat ging op het nippertje goed.” Zelfs met die programmafout (0,2 aftrek) was het Van Lierop nog gelukt om te winnen, want de jury zette hem op flinke afstand bovenaan met een 9,3 gemiddeld. “Dat was echt heel gaaf. Hoe bijzonder het is dat ik hier gewonnen heb, werd me ook door alle Duitsers hier duidelijk gemaakt.” Dat lukte volgens Van Lierop omdat de PSI-aankoop (850.000 euro) een compleet paard is en omdat er al een aanloop was. Verder lezen over de Bundeschampionate kan nu al online.

Opleider Michael Greeve handhaaft zich op topniveau

Michael Greeve timmert vanuit zijn stal in Veeningen flink aan de weg. In het verleden brak hij in dienst van Johan Heins door met Ronaldo door tweede te worden in de Grote Prijs van Jumping Amsterdam. En na een succesvolle periode met familiepaard Whitney BB houdt hij vandaag de dag aansluiting met de top in het zadel van Turbo Z.

Doorzettingsvermogen helpt Katinka de Haan naar GP

Amazone Katinka de Haan ambieerde het als jong meisje al om Grand Prix te rijden, maar kwam in haar carrière voor de nodige uitdagingen te staan. Toch slaagde ze er dankzij een flinke dosis doorzettingsvermogen in om met ‘projectpaard’ Armani (Smetana x Koriander) met weinig financiële middelen en zonder naamsbekendheid haar doelen na te streven. “Ik ben klein begonnen, maar ik ben blij dat ik me niet van de wijs heb laten brengen. Pas nu ik bij de senioren Grand Prix rijd, besef ik me hoe beïnvloedbaar je als jong meisje bent.”

Frank Hosmar: ‘We moeten af wat het zielige imago’

Na de goede prestaties van de paradressuurruiters op het EK in Rotterdam, komt toch de aloude vraag weer boven drijven: Wat is de toegevoegde waarde van grade V in de paradressuursport? De ruiters in deze klasse hebben lichte beperkingen, die voor buitenstaanders nauwelijks zichtbaar zijn. Volgens grade Vruiter Frank Hosmar is dat vaak de voedingsbodem voor het commentaar: “We voldoen niet aan het ‘zielig’-plaatje!”

Ralph van Venrooij: ‘Niet over één nacht ijs gegaan’

Op de begin dit jaar door het KWPN georganiseerde Fokkerscafé’s werd het door veel fokkers gezegd: ‘Het verrichtingsonderzoek moet korter.’ Afgelopen voorjaar volgde er een pilot, waarbij het onderzoek van zeventig naar vijftig dagen werd ingekort. Maar nu is het verrichtingsonderzoek voor rijpaardhengsten, voor de buitenstaander, toch nog redelijk onverwachts verkort naar 35 dagen in het voorjaar en slechts 21 dagen in het najaar. Het verrichtingsonderzoek van de Gelderse- en tuigpaardhengsten blijft ongewijzigd.

