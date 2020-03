Deze week… Grandorado TN oppermachtig in Grote Prijs-debuut

“Grandorado heeft wel dikke proeven gelopen. Maar dit was zijn eerste echte Grote Prijs en dat wint ‘ie direct”, aldus ruiter Willem Greve na het in ontvangst nemen van de eerste prijs in het 1,45 m.-hoogtepunt in de Peelbergen. Een veelbelovend resultaat voor de negenjarige Eldorado-zoon. In hetzelfde weekend sprongen twee andere nakomelingen van Eldorado van de Zeshoek TN in de spotlights in de vijfsterren Grand Prix in Doha: Killer Queen VDM en Elektric Blue P, ook pas negen jaar, werden er één en twee.

“Grandorado sprong super. Vrijdag was hij iets meer gefocust, zondag was hij wat fris. Maar ondanks die frisheid was hij aan de sprong super. Geniaal”, kent Greve lof toe aan de goedgekeurde hengst waarmee hij al meerdere overwinningen boekte. Zo won de combinatie eerder dit jaar de VHO Trofee op de KWPN Stallion Show.

Er gaat bijna geen weekend voorbij of Eldorado van de Zeshoek TN (Clinton x Toulon) levert wel ergens op een internationale wedstrijd winnaars. Afgelopen weekend was hij extreem succesvol: in Doha leverde de hengst de nummer één én twee van de Grote Prijs met Killer Queen VDM en Elektric Blue P en in eigen land won dus Grandorado TN de Grote Prijs op de Peelbergen. Op de HorseTelex Rankings klimt Eldorado door dit soort resultaten steeds meer omhoog en dat maakt hem Stijger van de Maand in de Paardenkrant.

Cao: broodnodig of terug naar de elitesport?

Vakbond FNV liet vorige week opeens van zich horen. ‘We laten ons niet langer zoethouden’, kopt de bond strijdlustig in haar persbericht. ‘Er gaat veel geld om in de paardensport. Toch kent deze sector geen cao en krijg jij maar een minimumloon. Veel werk is vrijwilligerswerk, omdat sommige werkgevers het werken met paarden al een beloning vinden.’ Via een petitie onderzoekt de vakbond of er daadwerkelijk draagkracht is voor een cao.

VDL-paard en Nations Cup-overwinning voor Lucas Porter

Er werd diep in de buidel getast vorige week donderdagavond tijdens de WEF Sport Horse Auction in Wellington, Florida. De vijftien VDL-paarden vonden gretig aftrek en met een gemiddelde prijs van 206.000 Amerikaanse dollars, ruim 186.000 euro, was deze tiende editie van het overzeese avontuur van de familie Van de Lageweg veruit de beste veiling tot nu toe. Zoals verwacht werd VDL Iowa de veilingtopper. De Amerikaanse amazone Lauren Tisbo betaalde 645.000 dollar, bijna zes ton in euro’s, voor de achtjarige zoon van Indoctro. VDL Kallan (Kannan x Indoctro) kwam voor 200.000 dollar terecht bij de gebroeders Porter, de leerlingen van Jeroen Dubbeldam. Lucas Porter werd overigens niet alleen een paard rijker, hij won op zaterdagavond ook zijn allereerste Nations Cup. Toen hij met de dertienjarige schimmel C.Hunter (Cassini II x Corland) foutloos bleef in de eerste ronde vierde Porter in de ring al een uitbundig feestje, maar toen het Amerikaanse team na de tweede ronde als winnaar uit de bus kwam, was de vreugde compleet.

Bastiaan de Recht: ‘Verbeteren begint bij jezelf’

Grand Prix-ruiter Bastiaan de Recht is het gezicht achter de Neo-Classical School for the Art of Horsemanship (NCSAH) en richt zich met het bedrijf Equiscio op de training en revalidatie van dressuurpaarden. Maar De Recht zit zelf ook graag in het zadel en droomt ervan om zijn doelen ook in de ring na te kunnen streven. “Ik heb de doelen bijgesteld en wil me meer richten op dingen waar ik energie van krijg.”

Springpaardenfokkers gaan voor hardheid, goede voeten en karakter

Na de dressuurpaardenfokkers die vorige week aan het woord kwamen sprak de Paardenkrant dit keer met fokkers van springpaarden over het selecteren van hengsten voor hun merries. De springpaardenfokkers blijken een uitgesproken mening te hebben over hengsten die ze absoluut nooit voor hun merries willen gebruiken. Hardheid, goede voeten en karakter spelen hierbij een voorname rol.

