Deze week… Greve en Highway TN flikken het: de credits naar Team Nijhof

Vijfendertig Rolex Grand Slams zijn er al verreden sinds de start in 2013. Naast Den Bosch vinden ze plaats in Aken, Spruce Meadows en Genève. Maar tot afgelopen zondagmiddag werd nog niet één van die wedstrijden gewonnen door een Nederlander. “Eén moet de eerste zijn”, concludeerde Willem Greve droogjes. Maar emotie was er genoeg, nadat hij met vierhonderdste van een seconde een teleurgestelde Henrik von Eckermann (alweer) naar de tweede plaats stuurde, en met een fenomenale barrage met Highway TN N.O.P. won voor een uitzinnig thuispubliek. Voor Team Nijhof was het de ultieme afsluiting van een bijzonder weekend, waarin ze als familie al gehuldigd waren als Paardenman/vrouw van het Jaar 2023.

Terechte hulde dus, voor de hele familie Nijhof. Maar bij de overwinning van Willem en Highway TN N.O.P. gaan de credits nét even iets meer naar Jeannette en Cameron Nijhof. Zij waren er, toen die vraag onlangs op tafel lag, allebei van overtuigd dat Highway TN moet blijven. “Henk wilde verkopen, mijn vader was neutraal en Cameron en ik wilden hem houden”, aldus Jeannette. “Toch mooi dat het dan zo gaat”, vult Cameron aan.

Lees alle verslaggeving over The Dutch Masters in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

De uitdaging: vorm vasthouden tot Parijs

Als je kunt winnen van Henrik von Eckermann en King Edward die enorm gebrand zijn op een overwinning… Dan doe je iets goed. En dat Harrie Smolders met Uricas van de Kattevennen dan met een fenomenale ronde op plek drie eindigt, vóór Martin Fuchs en Leone Jei, Denis Lynch met Brooklyn Heights en Pieter Devos met Toupie de la Roque. Dat betekent dat er momenteel op zijn minst twee Nederlandse combinaties in bloedvorm zijn. Kunnen ze dat vasthouden tot de Spelen?

Harrie Smolders en Willem Greve reageren in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 4,50 euro.

Emmelie Scholtens: ‘Ik zit echt in een luxepositie’

Emmelie Scholtens kan haar koffers gaan pakken. Hoe het er nu naar uitziet in elk geval voor Parijs, maar ook voor Riyad waar volgende maand de Wereldbekerfinale wordt verreden. Voor die laatste kwalificeerde ze zich nadat ze in Den Bosch een top-Kür reed met KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache). Hoewel Scholtens geen twijfels heeft over een combinatie met de Spelen, moet ze overleggen of de reis naar Saudi-Arabië gemaakt gaat worden. In dit Olympische jaar kan de amazone ook weer rekenen op Desperado (v. Vivaldi) die op The Dutch Masters een sterke rentree maakte.

Lees het interview met Emmelie Scholtens deze week in de Paardenkrant.

Secret levert twee premiehengsten op DWB Hengstenkeuring

Voor het tweede jaar op rij werden de driejarige dressuurhengsten op de Deense Hengstenkeuring onder het zadel gepresenteerd. In totaal slaagden 24 (van de 25) hengsten voor de rijproef. Voor veertien volgde uiteindelijk de goedkeuring, waarvan er drie afgelopen zondag in Herning een premie verdienden. De DWB-gefokte Sarai L (Secret x For Romance I) van L Horses en mede-eigenaar Stal van de Sande is er daar één van.

Het verslag van de DWB Hengstenkeuring lees je deze week in de Paardenkrant.

Gerda Verburg: ‘Onze sector heeft zelfreinigend vermogen nodig’

“Als je alleen met paarden omgaat om te winnen of er veel geld aan te verdienen, stap er dan vanavond nog uit. Alleen een paard met plezier, dat zich goed en erkend voelt, zal als partner alles voor je willen doen. Onze sector heeft een zelfreinigend vermogen nodig en laten zien dat we mensen en paarden respectvol behandelen. Bestuurders moeten staan voor een veilige en respectvolle bejegening van medewerkers en vrijwilligers. Hufters horen niet thuis in de paardenwereld”, stelt Gerda Verburg, voorzitter van de Sectorraad Paarden, duidelijk. Zij doet deze week in de Paardenkrant haar verhaal.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop