Deze week… Hannoveraanse geldmachine ratelt ook met corona

Onder wel heel bijzondere omstandigheden werden vorige week zeventien spring- en 25 dressuurhengsten goedgekeurd voor de Hannoveraanse dekdienst. Het was de oogst van wat de geschiedenis in zal gaan als de corona-jaargang.

Een stampvolle hal met een kokende atmosfeer, dat kenmerkt de Duitse hengstenkeuringen. Maar niet die van dit jaar. “We mogen dankbaar zijn dat we dit evenement in aanwezigheid van zovelen kunnen organiseren”, zei de nieuwe voorzitter van het Hannoveraner Verband dr. Hinni Lührs-Behnke in zijn openingswoord. “Maar dan moeten we ons wel allemaal aan de corona-voorschriften houden.” Het spannendst was nog de vraag of de veiling wel zou lopen. Willen mensen nog wel 2,5-jarige hengsten kopen aan de vooravond van een economische depressie als gevolg van de corona-crisis? Het antwoord luidde: ja. De omzet beliep de 4 miljoen, met een gemiddelde prijs van bijna 90.000 voor de gekeurde hengsten. Geen slecht resultaat, als je bedenkt dat er dit jaar geen fantasieprijs werd betaald.

Twee gouden menmedailles voor Nederland

Vier jaar geleden won menster Saskia Siebers brons op het WK voor enkelspannen, en twee jaar geleden werd het zilver. De stijgende lijn kreeg afgelopen weekend in het Franse Pau een fraai vervolg, want na een spannende eindstrijd was er dan eindelijk die felbegeerde gouden plak voor de enkelspanrijdster. Het Nederlandse team prolongeerde onder leiding van bondscoach Ad Aarts de wereldtitel.

KWPN-verrichtingshengsten in de spotlights

Als het eind van het KWPN-verrichtingsonderzoek nadert, is het tijd om de jonge hengsten op stand en in actie vast te leggen. Een week voordat het onderzoek voor de dressuurhengsten ten einde komt, werden ze afgelopen vrijdag op hun paasbest gepresenteerd. Ook de tuigpaarden, die op vrijdag ook een beoordelingsmoment hadden, kwamen voor de lens. Paardenkrantfotograaf Melanie Brevink-van Dijk was ter plekke.

Ruiters en fokkers: twee verschillende werelden in de dressuur?

Drie weken geleden stond in de Paardenkrant een artikel over topspringruiters die in toenemende mate springpaarden fokken. En dat met succes. In de dressuur komt dat verschijnsel minder voor. De Paardenkrant gaat op zoek naar de redenen daarachter.

Positieve keuringscijfers KFPS in coronajaar

Nu dan toch echt alle locatiekeuringen en stamboekkeuringen van het KFPS voorbij zijn, is het goed om eens te kijken naar wat cijfertjes rondom de gekeurde paarden in Nederland. Korte conclusie: minder veulens gekeurd, wel hogere resultaten. Meer oudere merries ter keuring en een hoger sterpercentage dan voorgaande jaren. Aanwijzingen tot (voorlopig) kroon en model ook hoger dan voorgaande jaren.

