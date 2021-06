Deze week… Hans Peter Minderhoud: ‘Het had beter gekund’

Alle Nederlandse dressuur-ogen waren dit weekend gericht op het debuut van Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) en Hans Peter Minderhoud, die de hengst begin dit jaar overnam van Edward Gal. Met 73,15% in de Grand Prix en 72,93% in de Spécial werden de hoge verwachtingen misschien niet helemaal waargemaakt, vond ook Minderhoud zelf. “In vergelijking met hoe hij thuis liep had ik wel gedacht dat het beter zou gaan.” De hengst stond er fijn aan, maar met name grote fouten in de wisselseries gooiden roet in het eten met het oog op hogere scores.

Voor de (verplichte) thuisblijvers viel niet het volledige debuut op het CDI in Compiègne te bekijken: alleen de Grand Prix Spécial werd live gestreamd. Daarin was wel een Zonik te zien die er vooral in de draftour mooi fris aanstond en heel mooie piaffe-onderdelen liet zien. Een paar galoppassen in de uitgestrekte draf en twee misgelopen series om de pas kostten dure punten.

‘Noodgedwongen’ 1,55 m-debuut met Forever SFN pakt goed uit voor Dubbeldam

Begin mei wisten Jeroen Dubbeldam en Forever SFN al twee tweesterren 1,45 m.-rubrieken op naam te zetten in Valkenswaard. Afgelopen weekend liet de combinatie zien tot veel meer in staat te zijn: in een dik 1,55 m.-parcours in Rome werden ze vijfde. Terwijl deze start eigenlijk ‘noodgedwongen’ tot stand kwam…

FEI stelt drastische wijzigingen menreglement voor

Een gewijzigd scoringssysteem, minder officials per wedstrijd en een andere opzet van de veterinaire keuringen vormen de uitgangspunten van het aangepaste menreglement dat de FEI in concept gelanceerd heeft. Het voorstel dat nu op tafel ligt wordt tijdens het FEI Sports Forum besproken en zou, als het aan de FEI ligt, in 2022 van kracht moeten zijn. “Er zitten voor- en nadelen aan”, meent vierspanrijder Bram Chardon. Diverse FEI-dierenartsen vinden de plannen van de FEI om de keuring op het straatje te schrappen onbegrijpelijk.

Stallenkeuring De Steeg levert één NMK-merrie op

KWPN regio Gelderland heeft er in De Steeg een mooie stamboekopname-locatie bij. Op de stallenkeuring bij MVM Horses bij Dekstation de Havikerwaard verschenen afgelopen vrijdag een aantal fijne dressuurmerries en een klein groepje springmerries voor de jury. Topper van de dag met een bovenbalk van 85-85 werd Noenirma, een lang gelijnde dochter van de Gelderse hengst Henkie. Zij verdiende het voorlopig keurschap én mag half augustus aantreden op de Nationale Merriekeuring.

Fokkerij bij de Beukenvallei gericht op fijne sportpaarden

Marcel Sterrenburg en Joyce Lenaerts runnen samen dressuurstal De Beukenvallei. Het bedrijf in Leende richt zich op de training en handel van talentvolle dressuurpaarden. Om gedeeltelijk aan de eigen vraag te voldoen, begonnen ze jaren geleden met hun eigen fokkerij. Met zo’n vijf veulens per jaar heeft die fokkerij zich als een succesvolle neventak gemanifesteerd met als eyecatcher de hengst Iconic B. Dit jaar hebben zich de eerste drie veulens al gemeld en worden er nog twee verwacht. Elke keer weer vormt zo’n nieuw leven voor hen een mooie verrassing.

