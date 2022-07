Deze week… Hebben wij een stikstofprobleem?

Al weken is agrarisch Nederland in rep en roer door de stikstofplannen van het kabinet. Ook paardenhouders doen mee aan de boerenprotestacties. Met name het door minister Van der Wal gepubliceerde kaartje van Nederland, met daarop per gebied zogenoemde ‘richtinggevende stikstofdoelen’ en reductiepercentages, veroorzaakt veel onrust. Ondertussen is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Dat moeten de provincies namelijk nog uitwerken. Wat is de stand van zaken voor de paardenhouderij?

In de jaren tachtig, onder toenmalig landbouwminister Braks, spraken we over ‘het mestoverschot’, tegenwoordig heet het ‘de stikstofcrisis’. Waar het feitelijk op neerkomt is dat de (intensieve) veehouderij een overmaat aan meststoffen uitscheidt, waaronder schadelijke stikstofverbindingen zoals ammoniak. In hoge concentraties veroorzaken deze stikstofverbindingen problemen in de natuur, door zogenaamde ‘droge depositie’ of het neerslaan met regen. Natuurgebieden verzuren en vermesten waardoor de biodiversiteit daalt. Nadat de Nederlandse politiek jarenlang treuzelde en geitenpaadjes verzon, heeft de rechter daar nu een stokje voor gestoken. Daarom moet er iets gebeuren volgens stikstofminister Van der Wal.

Competitieve Cornetboy blijft Kevin Jochems verbazen

Met de Turkse Ömer Karaevli kreeg CSI Valkenswaard afgelopen zondag een hardwerkende GP-winnaar. Via diverse omzwervingen heeft de Nederturk inmiddels een vast thuis op de Carpe Diem stallen in Baarlo gevonden. Die hem dit seizoen ook de kans geven in de Global Champions Tour. “Winnen is altijd leuk. En al helemaal op zo’n prachtige locatie”, laat de nummer één vanuit het zadel van Cheston de la Pomme d’Or (v. Chippendale) optekenen. Als beste Nederlander finishte Kevin Jochems op de tweede plek.

‘Buitenstaander’ Ostara ST-J domineert koninginnenrubriek Brabant

De driejarige dressuurmerries vormden ook dit jaar weer het hoogtepunt op de Centrale Keuring van de KWPN-regio Noord-Brabant, met de imponerende Dream Boy-dochter Ostara ST-J als kampioene. Voor de oplettende toeschouwer was het even wennen dat deze ‘koningin’ geen Brabantse roots heeft. “Voorheen kon dat inderdaad niet, maar het is dit jaar voor het eerst losgelaten dat een kampioene uit de regio moet komen”, legt inspecteur Bart Bax uit.

Eerste jaargang bezorgt Kamille titel preferente merrie

Hoe bijzonder kun je het hebben. De nu zevenjarige merrie Kamille (v. Comme il faut) van Alexandra van der Peijl kreeg drie jaar geleden via ET vijf veulens. Twee hengsten werden dit voorjaar aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, Toverbal Z kreeg groen licht bij het AES en vrijdag op de stamboekkeuring in de Steeg werden de twee merries beide voorlopig keur. Oceane (v. Zirocco Blue VDL) kreeg als beste van de dag tevens een uitnodiging voor de NMK. Daarmee is Kamille, evenals vorig jaar leeftijdsgenoot Keyveniz Texel, met haar eerste jaargang in één klap preferent.

Nalatenschap Jan van Beek volop aanwezig in Maarsbergen

In haar tweede internationale wedstrijd ooit werd de achttienjarige Christel Schalk afgelopen weekend tweede in de goedgevulde tweesterrenrubriek van Maarsbergen Horse Trails. Een bijzondere prestatie, die voor haar extra speciaal voelde omdat het gebeurde precies vier jaar nadat Jan van Beek overleed. “Van Jan heb ik alles geleerd.” Nu traint de amazone bij Raf Kooremans, die zesde werd in de korte CCI4* met Houdini – het paard dat Jan van Beek reed en in eigendom is van de beste vrienden van de veel te vroeg overleden ruiter.

