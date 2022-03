Deze week… Helgstrand over GP-debuut Jovian: ‘Parijs is het doel’

De Deense jurypanels (deels gevuld met drie- en viersterren FEI-juryleden) op een nationaal Deens concours in Aarhus schoten afgelopen weekend behoorlijk uit hun slof in de beoordeling van de eerste Zware Tour-proeven van de achtjarigen Jovian (v. Apache) en Queenparks Wendy (v. Sezuan) met Andreas Helgstrand. 83,7% is het eerste nationale Grand Prix-resultaat van Jovian, maar met de realiteit heeft die score van het kaliber ‘Jessica von Bredow-Werndl & Dalera’ niet zo veel van doen.

Het is allerminst uitgesloten dat de tweevoudig Wereldkampioen Jovian, die pas op 20 juni 8 wordt, ooit naar zulke scores kan gaan lopen, maar voor nu was er vooral een paard te zien dat nog niet helemaal klaar is voor het hoogste niveau.

Sjef Janssen betaalt drie ton schadevergoeding aan Amerikaanse familie

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft Sjef Janssen in augustus vorig jaar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 249.400 dollar (te vermeerderen met rente vanaf 2018) en de proceskosten aan de Amerikaanse familie Neal waardoor het totaalbedrag rond de drie ton (in euro’s) uitkomt. Waarom? Het gaat om de verkoop van het dressuurpaard Aristocrat bijna 25 jaar geleden.

KNHS Indoorkampioenschappen: Maikel Schennink met barrage uit het boekje naar ZZ-titel

De KNHS Indoorkampioenschappen springen werden afgelopen zaterdag afgesloten met een acht deelnemers tellende barrage in de klasse ZZ. Er werd gestreden op het scherpst van de snede en de allerlaatste combinatie ging er uiteindelijk met de winst en de gouden medaille vandoor. Maikel Schennink knalde met Glamour ES naar de snelste tijd en liet al het hout boven. Zo verwees hij Bert-Jan Zuidema met Juventus (v. Glasgow-W van het Merelsnest naar de tweede plaats. Lisa Broekert pakte met haar gretige I am Elrite (v. Harley VDL) het brons.

Nalaika TH maakt verwachtingen waar in IBOP

“Ik heb altijd geloof in haar gehad”, vertelt Iris Tjoink over de merrie Nalaika TH die ze als veulen kocht. De vierjarige springgefokte merrie maakte dat geloof vorige week woensdag in de IBOP van Luttenberg helemaal waar. Tjoink stuurde haar merrie daar zelf naar 83 punten. Ze was daarmee de topper van de dag en werd meteen bevorderd tot elite.

