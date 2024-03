Deze week… Hengsten zetten toon op KNHS Indoorkampioenschappen

Het waren NRPS-verrichtingskampioen Mercurius ACM (v. Dream Boy) en amazone Amber Hage die afgelopen zondag overtuigend de titel in de hoogste dressuurklasse, het ZZ-Licht, pakten op de KNHS Indoorkampioenschappen. In de klasse Z2 stal Kim Alting met de in Oldenburg, Hannover, Westfalen en Mecklenburg goedgekeurde Frankie Lee (v. Franziskus) de show. Daarmee was het hengstengeweld echter nog niet ten einde. In het Z1 reed de jeugdige én jarige Britt Kikkert-van der Linde de KWPN-hengst Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) namelijk ook nog naar het podium. De combinatie tekende voor het zilver in de door Carlijn Huberts gewonnen rubriek.

Het werd zondag in alle klassen een spannende strijd. Dat gold zeker ook voor de Küren op muziek, waarin de winnaars van de eerste proef in het Z2 en ZZ-Licht uiteindelijk boven zichzelf wisten uit te stijgen en zo overtuigend wonnen. Amber Hage leidde de inmiddels zevenjarige Mercurius ACM vanaf het begin zelf op. Hij won als vierjarige de Subli Cup, liep altijd mee in de top tien van de Pavo Cup en werd vorig jaar zomer negende op het WK voor jonge dressuurpaarden. “Dat was voor mij een droom.” Die droom kreeg vervolg met de KNHS-titel in het Z2, afgelopen zomer, en zondag kon de amazone daar dus de indoor ZZ-Lichttitel aan toevoegen. “Hij blijft het gewoon doen, niet normaal”, aldus de 28-jarige amazone die reikhalzend uitkijkt naar de twee veulens die dit jaar van Mercurius worden verwacht.

Lees alle verslaggeving over de KNHS Indoorkampioenschappen in de Paardenkrant van deze week.

Thijssen, Van der Vleuten en Vrieling beginnen met winst aan Global-seizoen

Met twee zeges en een karrenvracht ereplaatsen zijn de Nederlanders goed begonnen aan de nieuwste jaargang van de GCT/GCL. In Al Shaqab lieten Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen zich geen van allen onbetuigd. De winst in de GP was voor de Egyptische Belg Abdel Saïd met Bonne Amie (v. A Big Boy). Met ook nog een dubbele nulronde en bijhorende vierde plek voor Wilm Vermeir (IQ van het Steentje, v. Toulon) zijn ook de Belgen het seizoen voortvarend gestart.

Het artikel over de Global Champions Tour van Doha staat deze week in de Paardenkrant, digitaal beschikbaar voor 4,50 euro.

Daniëlle Heijkoop: ‘Mac Toto is een heel snelle leerling’

Wat goed is, komt snel. Dat gaat ook op voor dressuuramazone Daniëlle Heijkoop en Mac Toto USB (Glock’s Toto jr x Jazz). Vorig jaar wonnen ze de Pavo Cup voor zesjarigen en was er op het NK Dressuur brons in het ZZ-Zwaar. Dit jaar ging het succes verder in de Prix St. Georges en afgelopen weekend maakte Mac Toto USB zijn internationale debuut. Op CDI Lier liep hij, als jongste paard in de Lichte Tour, naar twee top vijf-klasseringen. De zevenjarige is er weer eentje die voorkomt uit de succesvolle samenwerking tussen Heijkoop en mede-eigenaar Joop van Uytert. Een samenwerking die in 2016 startte met de merrie Daula II.

Lees het interview met Daniëlle Heijkoop in de Paardenkrant van deze week.

Eerste positieve stappen richting Parijs voor Raf Kooremans

Pas een maand of drie, vier vormen Raf Kooremans en de elfjarige Crossborder Radar Love (v. Diaroda), voorheen gereden door Merel Blom en Sterre van Houte, nu een team. De eerste eventingwedstrijden van dit seizoen verliepen alvast veelbelovend: twee weken geleden in Madrid werd het duo vijfde en afgelopen weekend wonnen ze de lange driester in Portugal. En er zit nog heel wat meer in het vat, denkt Kooremans.

De administratieve weg naar Parijs: ‘Het is een soort militaire operatie’

Monique van der Heijden is KNHS-teammanager voor het Nederlands paradressuurteam. Zij en haar collega’s die betrokken zijn bij de dressuur-, spring- en eventingteams, zijn al maanden druk met de voorbereidingen voor de Paralympische en Olympische Spelen in Parijs. “Het is check, check, dubbelcheck. En dan nog een keer.”

Lees alles over de voorbereidingen naar de Olympische Spelen in Parijs in de Paardenkrant van deze week.

Pieter Kersten: ‘Hallilea heeft de instelling van haar moeder’

Lars Kersten en zijn Zirocco Blue-dochter Hallilea gaven vorige week in Göteborg topcombinaties als Henrik von Eckermann/King Edward en Peder Fredricson/Catch Me Not het nakijken door de Wereldbekerwedstrijd te winnen. Een resultaat waar Pieter Kersten, vader van Lars en fokker van Hallilea, dubbel trots op is. De paardenman uit Egchel kijkt echter ook realistisch naar de toekomst van deze talentvolle combinatie: “We leven van de paarden, dus we moeten af en toe ook wat verkopen.”

Het interview met Pieter Kersten staat deze week in de Paardenkrant, die hier te bestellen is.

