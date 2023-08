Deze week… Hengstenhouders geven toon aan in Pavo Cup

Hengstenhouders waren dit keer heel succesvol op de KWPN Kampioenschappen. Met daarbij een hoofdrol voor Gertjan van Olst, de fokker en eigenaar van de verrassende vijfjarige Pavo Cup-kampioen Everest (v. Especial-Everdale), die in deze leeftijdsklasse ook nog eens de nummer twee Nacho (Negro x Krack C) in bezit heeft.

Opvallend was ook het succes voor Van Olsts collega Joop van Uytert, die in Extreme US de imponerende winnaar van de vierjarigen had. De zeer populaire Escamillo-zoon is ook nog eens de vader van de kampioene bij de dressuurveulens Tamina Delin BS, die half in eigendom was van Stal Brouwer. Jaap Sikma staat te boek als fokker van het zeer aansprekende kampioensveulen. Sikma verkocht moeder Fame Delin RT dragend aan de gebroeders Brouwer, die de merrie doorverkochten onder voorwaarde dat zij half eigenaar van het veulen zouden blijven.

Lees alles over de Pavo Cup-finales in de Paardenkrant van deze week, met onder meer artikelen over de witte Everest die als ‘dark horse’ de Pavo Cup won en Extreme US die zijn naam eer aan deed en een 10 verdiende.

Emotionele achtbaan voor Nederlands eventingteam op loeizwaar EK

De opluchting was groot afgelopen zondag. Op het Europees kampioenschap eventing veroverden Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong en meerijdend bondscoach Andrew Heffernan een felbegeerde startplaats voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Boonzaaijer: “Dit hele jaar stond in het teken van dat Olympische ticket, dus het was een flinke ontlading.”

Lees meer in de Paardenkrant over het EK eventing met aan het woord Janneke Boonzaaijer en bondscoach Andrew Heffernan, die vooraf aan het EK de nodige kritiek over zich heen kreeg omdat hij zichzelf in het team had opgesteld.

Dressuurmerrie Phoenix-Utopia RS2 volgt moeder Wiona-Utopia op

Voorafgaand aan de Nationale Merriekeuring was het eigenlijk al duidelijk welke dressuurmerrie naar huis zou gaan met de nationale titel. De kampioene van Gelderland, Phoenix-Utopia RS2 (Jameson RS2 uit NMK-kampioene Wiona-Utopia v. San Remo) stak er dit jaar met kop een schouders bovenuit. En zo geschiedde ook in Ermelo. De merrie van RS2 Dressage is de nieuwe nationaal kampioene.

Lees alles over de Nationale Merriekeuring dressuur in de Paardenkrant van deze week.

Pretty Woman ES wint de tweestrijd met formidabele techniek

Wie de regionale keuringen had bezocht, kon vooraf bevroeden dat het afgelopen vrijdag bij de driejarige springmerries op de KWPN Kampioenschappen een tweestrijd zou worden tussen de Utrechtse topper Pretty Woman ES (v. Chacfly) en de overtuigende Friese ster Pre Helena (v. Emerald van ‘t Ruytershof). Dat het dat in Ermelo ook werd, was echter geen uitgemaakte zaak. Als publiekslieveling manifesteerde Pielottie (v. Grandorado TN) – die vanuit Gelderland haar NMK-ticket verdiende – zich als meest opvallende springer en speelde spanning Pre Helena wat parten. Pretty Woman wist met haar laatste twee sprongen met een formidabele techniek de strijd te winnen.

Deze week in de Paardenkrant alles over de Nationale Merriekeuring springen.

Gelderse Pippa-Baringa ook kampioen op NMK

Evenals op de Dag van het Gelders Paard werd Pippa-Baringa (Lloyd x Vitens) afgelopen zaterdag op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo naar voren gehaald als kampioene bij de driejarige Gelderse merries. De merrie van Edwin en Karin Klompenhouwer was duidelijk de beste driejarige merrie dit jaar.

Meer over de NMK voor Gelderse paarden deze week in de Paardenkrant.

Driejarige tuigpaardmerrie Proud Marry maakt familie Dijk trots

Zeventien driejarige tuigpaardmerries ontvingen de afgelopen periode een uitnodiging om afgelopen zaterdag op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren uit te gaan maken wie zich de mooiste van Nederland mocht noemen. Vanuit twee plaatsingsgroepen nodigde de jury bestaande uit Lammert Tel, Viggon van Beest en Thomas van der Weiden zeven merries uit voor de finale. Daarbij kwam uiteindelijk de scherpe Cizandro-dochter Proud Marry als kampioene uit de bus.

De verslaggeving van de Nationale Tuigpaardendag, inclusief artikelen over de tuigpaardensport en Topsportmerrie Mendrini VS, staat in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop