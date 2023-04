Deze week… Hengstenhouders: ‘We zijn niet tegen de fokwaardeschatting’

Aan de open brief die vorige week door de negen grootste hengstenhouders van Nederland (Jan Greve, Paul Hendrix, Daan Horn, Wiebe Yde van de Lageweg, Henk Nijhof, Gertjan van Olst, Eugène Reesink, Egbert Schep en Joop van Uytert) werd gepubliceerd, ging een lange weg vooraf. Al bijna een jaar zijn de hengstenhouders in gesprek met het KWPN over de nieuwe fokwaarden. Het grootste probleem volgens de mannen: “De realiteit strookt niet met de fokwaarden.” Gertjan van Olst, woordvoerder van de groep, geeft aan: “We vinden niet dat de fokwaardeschatting moet verdwijnen, maar er moeten twee dingen gebeuren vóór publicatie: hij moet worden gerepareerd en er moet draagvlak worden gecreëerd.”

Het KWPN reageerde afgelopen zaterdag op de brief en leek daarin de poot stijf te willen houden. “Het KWPN hecht grote waarde aan de mening van de hengstenhouders die deze open brief hebben gepubliceerd. Immers zijn zij leden van het KWPN. Echter het KWPN heeft ruim 19.000 leden – onder wie ook vele merriehouders – en het gaat om het gemeenschappelijke belang van al onze leden. Daarom legt het Algemeen Bestuur de vraag op welke manier het draagvlak voor de fokwaarden te vergroten voor aan de leden.”

Cor Loeffen over nieuwe KWPN-springhengsten: ‘In de breedte een heel goede groep’

Ondanks alle tumult die ontstond rondom de nieuwe fokwaarden, kon het KWPN afgelopen zaterdag negentien nieuwe hengsten inschrijven. De springrichting kreeg er zaterdag na de eindpresentatie van het voorjaarsverrichtingsonderzoek twaalf jonge springenhengsten bij. “Die kan vanavond op de bok”, luidde een enthousiaste kreet nadat een hengst van een collega-hengstenhouder was ingeschreven met mooie cijfers. “In de breedte een heel goede groep”, zo omschreef juryvoorzitter Cor Loeffen de groep van vier vierjarigen, waaronder de twee toppers, en acht driejarigen. Topper bij de springpaarden – en ook overall – was de vierjarige On the Spot (v. Diamant de Semilly) van Willem en Jan Greve. Ook VDL Stud speelde een hoofdrol met vijf nieuwelingen.

Lichting voorjaarsonderzoek dressuur 2023 lijkt niet zoveel toe te voegen

Na twee zeer goede lichtingen in 2022 viel de opbrengst van het KWPN voorjaarsonderzoek 2023 bij de dressuurhengsten wat tegen. Negen hengsten begonnen op 20 maart aan het onderzoek, vijf werden er afgelopen zaterdag ingeschreven. Van dat vijftal maakte Pernod RS2 (v. Tørveslettens Sylvester) van RS2 Dressage de beste indruk. Overall kan gesteld worden dat deze lichting – voor zover dat nu al te beoordelen is – niet zoveel toevoegt. Niet qua uitzonderlijke kwaliteiten en ook qua pedigrees is het in veel gevallen meer van hetzelfde (uitzondering: Patheon).

Eindelijk een ‘springhengst’ voor de Gelderse fokkerij

Naast de twaalf springhengsten en vijf dressuurhengsten werden zaterdag ook nog twee Gelderse hengsten als goedgekeurde hengst ingeschreven. De op de KWPN Hengstenkeuring 2022 geprimeerde Olaf Official (v. Henkie) en de meer springgericht gefokte Obrian (v. Vigaro), twee vierjarigen. Olaf scoorde de hoogste punten met onder andere een 9 voor de stap, een 8,5 voor de galop, de houding en de rijdbaarheid, instelling en geschiktheid als dressuurpaard.

ICSI kan goede keuze zijn, maar niet voor elke merrie

In de april-uitzending van HorsesTV komt de voortplantingstechniek OPU/ICSI aan de orde. Veel mensen hebben hier vraagtekens bij, vooral vanwege het dierenwelzijn. Voortplantingsspecialist Esther Hovenga: “Het is belangrijk om goed uit te leggen hoe het werkt én bij welke merries je ICSI verantwoord kan inzetten.”

Patrice Assendelft: ‘De fun mag wel wat meer op de voorgrond’

KNHS-directeur Patrice Assendelft heeft de eerste honderd dagen van zijn dienstverband gebruikt om de organisatie, de mensen en de sport te leren kennen. Een gecompliceerde beenbreuk zorgde vervolgens nog voor wat vertraging, maar met het been omhoog was er nu dan toch tijd voor een gesprek met de Paardenkrant. In de Paardenkrant van deze week vertelt Assendelft over zijn lobbywerk in Den Haag, zijn opdracht om te zorgen dat de paardensport kan blijven bestaan en over de exploitatiemogelijkheden van het Nationaal Hippisch Centrum.

