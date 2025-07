Deze week… Het EK waar de schifting maar niet kwam

Elke keer als we een parcours hadden gelopen, dachten we: nu gaat de schifting wel komen.” Aan het woord is de kersverse Europese kampioen Richard Vogel. Maar die schifting kwam niet. Te veel nulrondes haalden de spanning uit wat potentieel een prachtig kampioenschap was. Op de schitterende terreinen van Casas Novas, het paardenparadijs van Martha Ortega aan de Atlantische Oceaan bij A Coruna, produceerden de Europese kampioenschappen statistieken die de springsport niet eerder meemaakte.

Maar liefst 34 combinaties foutloos in de eerste omloop van de landenwedstrijd, zeventien deelnemers die over beide omlopen de nul hielden. De strijd om de individuele medailles gaf helemaal een ongekend beeld: dertien van de 25 foutloos in de eerste omloop, tien van de twaalf vlogen probleemloos over de tweede manche, negen van hen bleven dubbel nul.

Feitelijk waren de kaarten na het eerste onderdeel, het jachtparcours, al zo’n beetje geschud. Alleen de foutjes van Steve Guerdat lieten Gilles Thomas doorschuiven naar de bronzen positie. Het feit dat Kim Emmen, die met Imagine N.O.P. geen balk aanraakte, aan haar vijf smetteloze omlopen niet meer overhield dan de achtste plaats, spreekt boekdelen.

Varela verkijkt zich op té goed springende paarden

Een kampioenschap dat het in zich had om tot de mooiste van de afgelopen jaren te behoren, ging op de laatste dag toch een beetje als een nachtkaars uit. De spanning van het landenklassement was bij de individuele ontknoping ver te zoeken. Het blijft een beetje gissen naar de oorzaak, maar dat maakt de constatering dat er te weinig gebeurde niet anders.

België van drie dominante landen de allerbeste

Het kenmerkte de ontknoping van het Europees kampioenschap voor landenteams: elk van de drie dominante teams was ergens wel kwetsbaar. Totaal onverwacht bleek routinier Pieter Devos in het jonge Belgische team de onzekere factor te zijn. “Ik had die twee fouten in de driesprong helemaal niet verwacht”, verklaarde Devos de acht strafpunten na de eerste omloop van de landenwedstrijd. En ook in de tweede manche was zijn crack Casual DV Z wat gespannen en rolde er een balk.

Merries van CK Oost kunnen meedoen in de top op NMK

Met maar liefst 75 driejarige merries was de Centrale Keuring van regio Oost – de eerste gecombineerde keuring van Gelderland, Flevoland en Overijssel – nog een keuring als vanouds. Maar liefst zeventien merries werden uitgenodigd voor de kopgroep en die hele kopgroep kreeg een uitnodiging voor de NMK. Stamboekkeuringstopper (85-90) Sophie Anne Maria (For Romance I uit Nanny Mc Phee v. Vitalis) was de overtuigende kampioen en maakt over twee weken ook een goede kans op de nationale titel.

Veulenkampioen Vashti betovert publiek en jury

De Zuid-Hollandse kampioene bij de dressuurveulens, Vashti (v. Extreme US), wist afgelopen zaterdag met haar uitstraling en fantastische optreden zowel het publiek, dat daarvoor luid klapte, als de jury te betoveren. Zo bleef ze twee andere favorieten, Vliets Viola en Vivace Extreme van de familie Van Vliet, in een mooie strijd voor en bezorgde ze de enthousiaste familie Van Rossum-Derijks hun eerste veulentitel.

Sterk galopperende dochter van United Touch S pakt titel

De springpaarden zijn al vele jaren in de minderheid op de keuringen van KWPN-regio Noord-Holland. Twee weken geleden op de stamboekkeuring in Middenbeemster verscheen slechts een handvol springmerries in de keuringsbaan. Ook de rubriek springveulens op de Centrale Keuring was afgelopen zaterdag niet groot, maar kreeg met de laat bijgeschreven Vamira M (v. United Touch S) wel een aansprekende kampioene.

Vliegende start met NMK-merrie: kampioensveulen van Red Viper

Uit de goedgevulde groepen dressuurveulens kwam afgelopen zaterdag op de KWPN-CK van Groningen de aansprekende en zeer goed bewegende koffievos Vivan NML (v. Red Viper) als kampioen naar voren. Een vliegende start voor fokker Esmae Minne en haar man Karel Nijholt uit Hindeloopen.

Rieke Kolner en Jurjan Bloem zeer gelukkig met volle broers

Voor veel fokkers blijft het fokken van een kampioen een gekoesterde wens die zelden werkelijkheid wordt. Rieke Kolner en Jurjan Bloem slaagden er echter al voor de derde keer in om die droom waar te maken. Op de Centrale Keuring van Drenthe in Exloo werd Vanino (Bon Courage x Uphill) afgelopen vrijdag uitgeroepen tot kampioen van de dressuurveulens, net zoals zijn volle broer Unino een jaar eerder. Het jaar daarvoor werd hun in Duitsland geregistreerde halfbroer Best Buddy (v. Be My Dancer) kampioen op het Oldenburger Fohlenchampionat.

Jacques Lemmens: ‘Topsport bereiken met respect voor het paard’

In 2013 kochten Jacques en Saskia Lemmens hun eerste dressuurpaarden. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en behoort stalamazone Marieke van der Putten met drie paarden tot de Nederlandse dressuurtop. Eén van die paarden werd aangekocht als veulen (Kuvasz RS2 N.O.P.T.), Zantana RS2 werd als vijfjarige aangeschaft en Tørveslettens Titanium RS2 als achtjarige. Het lijkt dus tijd om te ‘oogsten’ na jaren van investeren, maar Lemmens zelf vertelt dat de échte tijd om te oogsten nog komt. De filosofie van RS2 Dressage is namelijk dat de successen geboekt worden met zelfgefokte paarden.

Een ‘nobody’ die iedereen voorbijrijdt in Aken – het sprookje van Justin Verboomen en Zonik Plus

Justin Verboomen is al langere tijd geen ‘nobody’ meer te noemen, zeker niet na Aken 2025. Een jaar geleden was hij dat nog wel in de dressuurtop. Op CDI Kronenberg maakte hij eind 2024 zijn internationale Grand Prix-debuut met Zonik Plus. Kenners langs de kant meenden direct: ‘Als zijn naam Isabell was, had hij nu al 75% gekregen.’ Maar ook zonder (jarenlang gevochten te hebben voor een) naam, zonder bekende trainer (trainster Claudia Kircheiss is eigenlijk een amateur), zonder geld of rijke sponsor heeft Justin Verboomen het nu naar de absolute top gered.

Een smalle, niet al te grote, verlegen man die in interviews geen woord te veel zegt. In de persconferenties fluisterde hij onwennig in de microfoon, naar beneden kijkend. Verlegen en schuchter, maar tegelijkertijd volkomen overtuigd van de kwaliteit van zijn paard. Zo leerde de verzamelde hippische pers (en het grote publiek) de Franstalige Belg Justin Verboomen op CHIO Aken voor het eerst van dichtbij kennen.

Mark van de Donk: ‘Ik geniet veel meer van het proces’

Na een periode van relatieve stilte is dressuurruiter Mark van de Donk weer terug van weggeweest. Waar hij voorheen met meerdere paarden succesvol in de Subtop was, koos hij de afgelopen tijd bewust voor een andere koers. Sinds een jaar runt hij zijn stal helemaal zelfstandig en verlegde hij de focus naar het in alle rust opleiden van talentvolle dressuurpaarden. Afgelopen weekend bewees hij in Houten dat die aanpak z’n vruchten afwerpt. Met de Eastwood-zoon J’Bon won hij met bijna 70% overtuigend de Intermédiaire II.

Matty Marissink: ‘Iedere pas is altijd raak bij Santorini’

Kettingbrief Deborah Mayer: van passie naar doel

Pronkheer DHB aan de haal met Cambridge Cole trofee

Jarige Grietje Naber overdonderd door winnen Gouden Bolhoed

Davy Jordans met King koning in young riders-kampioenschap

Hylkje fan ’t Kroese Beamke met oortjes erop naar titel Ta it Bihâld

