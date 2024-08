Deze week… Hippiade, bedrijfsreportage MH Horses, keuringen en nog veel meer

In De Paardenkrant nr. 34 vindt je onder andere een uitgebreide bedrijfsreportage met MH Horses van Kim van der Muren en Stephan Hirdes. Zij willen op hun bedrijf het motto 'van veulen tot Grand Prix' waarmaken, alles uit één hand. Daarover lees je alles in De Paardenkrant nr 34. Net zoals over de Hippiade, de GCT Londen en keuringen van allerlei stamboeken (NRPS, KFPS, KWPN, NSPS en NHPS).

Harry Charles boekt er nog een grote zege bij

Amper bekomen van zijn Olympische gouden medaille, zette de 25-jarige Harry Charles op de Longines Global Champions Tour in Londen zijn winning streak voort. Na een razendsnelle barrage boekte hij met de elfjarige BWP’er Sherlock (v. Bisquit Balou van de Mispelaere) zijn eerste overwinning in een Global Champions Tour Grote Prijs, voor Christian Kukuk en Pieter Devos.

Als laatste in een barrage van zeven lag de druk volledig op de schouders van Harry Charles. Zeker met het thuispubliek dat iets verwachtte van hun gouden medaillewinnaar. “In vergelijking met Parijs voelde ik toch minder druk”, zei de winnaar na afloop lachend. “Dit was het perfecte concours om de draad weer op te pakken na de Olympische Spelen.”

Mel Thijssen stoomt met Imodo door naar grotere werk

Op de Dublin Horse Show kregen de ruiters afgelopen vrijdag een pittige opgave voorgeschoteld in de landenwedstrijd. Dat beaamt ook Mel Thijssen, die met de elfjarige ruin Imodo (v. Quasimodo Z) haar tweede opwachting maakte in een vijfsterren Nations Cup.

Begin dit jaar voorspelde Thijssen al dat ze Imodo wel het grotere werk zag gaan doen, maar toch kwam deze stap sneller dan verwacht. “Hij heeft mijn woorden inderdaad echt waargemaakt. Alleen ik had nog niet verwacht dat mijn vijfsterren debuut nu al ging gebeuren.”

Droomscenario voor Lotje Schoots: ‘Echt ongelooflijk’

Met twee paarden deelnemen aan de Hippiade en met beide paarden een gouden medaille winnen. Die unieke prestatie leverde Lotje Schoots afgelopen weekend in Ermelo. In het ZZ-Licht deed ze dat Mufasa (v. Franklin) en in het Z1 met Nemesio (v. Galaxie). “Ik ben heel blij, maar dit was onverwacht. Hier had ik van tevoren niet op gerekend”, vertelt tweevoudig kampioen Schoots.

MH Sporthorses leidt op van veulen tot Grand Prix-paard

Kim van der Muren-Hirdes is de amazone met ervaring en veel gevoel. Haar man Stephan Hirdes beheerst de bedrijfskundige tools en heeft zich in de fokkerij verdiept, bijgestaan door nestors uit dat vak. Zo vullen ze elkaar perfect aan en dat heeft geleid tot MH Sporthorses, een dressuurstal waar Kim de scepter zwaait. Jaarlijks worden veertien veulens opgefokt, daarvan een deel zelfgefokt, met als uiteindelijke doel de opleiding richting Grand Prix. Met de handel moet de kost verdiend worden. “We willen met gerenommeerde merriestammen komen tot goede sportpaarden met een fijn werkwillig karakter.”

Alles over dit bedrijf dat de ambitie heeft alles in eigen hand te houden (van veulen tot Grand Prix) in De Paardenkrant nr. 34

It Fryske Hynder huldigt Fardau fan Synaeda als kampioene

De 72e fokdag van fokvereniging It Fryske Hynder, die afgelopen zaterdag werd gehouden in Harich, was een zeer geslaagde en kwaliteitsvolle keuring waarbij een overvloed aan eerste premies werd toegekend. De zevenjarige AAA-kroonmerrie Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x Beart 411) van Anke Oosterbaan uit Opeinde werd uitgeroepen tot algeheel fokdagkampioene en de driejarige Rinkje fan Joarumerleane (Tjebbe 500 x Epke 474) van Roel van der Hoek uit Kubaard werd de reservekampioene.

