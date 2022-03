Deze week… Hippisch (Oost-)Nederland toont zich solidair voor Oekraïne

‘Kunnen we niet iets doen’, zeiden Isabelle en haar vader Fred van Straaten op een zondagavond aan de telefoon tegen elkaar, na het zien van de beelden van de vluchtelingen uit Oekraïne. Partner Jurre van Bommel vroeg goede vriend Fabio, eigenaar van een Italiaans restaurant in Hengelo, Isabelle maakte een donatiepagina en na kleine week bellen en regelen was er een team met een paardenvrachtwagen en een grote bus onderweg naar de Pools-Oekraïense grens. Met ingrediënten voor pizza’s, een oven en heel veel andere spullen. Ze bleken meer dan nodig, en dus zijn de eerste plannen voor een vervolg al in de maak.

Als we Jurre van Bommel spreken is hij nog maar een paar uur terug in Nederland. De springruiter en man van Isabelle van Straaten is zondagnacht om een uur of vier thuisgekomen en was om acht uur weer aan het stallen mesten. Samen met restauranteigenaar Fabio en zijn collega’s Pepe en Martijn en chauffeur John vertrok hij donderdagavond 17 maart richting Polen. In eerste instantie reden ze naar Opole, maar het bleek lastig om een goede plek te vinden om de pizza’s en andere spullen uit te delen. Over de bijdrage vanuit de paardenwereld is Van Bommel erg te spreken. “Echt heel veel mensen hebben ons ondersteund. Met gulle giften, maar bijvoorbeeld ook met een chauffeur of met spullen. We hadden ook knuffels en voetballen bij ons, zodat we de kinderen daar ook even wat afleiding konden bieden. We hebben best heel veel mensen blij kunnen maken.”

Lees meer over de actie voor Oekraïne in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

KNHS kampioenschappen: Lieke Kouters sluit ponytijd af met titel

Net als in de klasse Z-DE, bleken in de klasse ZZ-DE de Brabantse combinaties oppermachtig afgelopen zaterdag op de KNHS Indoorkampioenschappen springen pony’s. De zeventienjarige Lieke Kouters uit Kruisland reed haar Vanety (v. Vittorio) naar de overwinning en de eveneens uit Brabant afkomstige Siebe Leemans pakte het zilver met zijn Orchid’s Lonette (v. Kanshebber).

Lees in de Paardenkrant van deze week meer over de KNHS Indoorkampioenschappen springen pony’s

Bedrijfsreportage Marcel Ritsma: ‘Gaan voor je passie’

“Ik had waarschijnlijk meer kunnen verdienen als ik het vak van milieukundig ingenieur had uitgeoefend, maar geld is voor mij een middel en geen doel. Ik beleef hier zoveel plezier aan”, vertelt Marcel Ritsma (47) enthousiast over het bedrijf Ritsma Show Horse dat hij samen runt met zijn vrouw Gerlinde (41). Het tuigpaard wist hem in zijn jonge jaren zo te imponeren dat hij, tegen alle adviezen in, ging voor zijn passie en een bloeiend bedrijf met fokkerij, opfok, training en handel creëerde. De pijlen zijn in Wijnjewoude vooral gericht op de internationale markt en de mensport.

Yessin Rahmouni: ‘Sport in Afrika en Midden Oosten naar hoger plan tillen’

De voor Marokko uitkomende dressuurruiter Yessin Rahmouni is bezig aan een goed seizoen met de hengst All At Once, maar werkt ook aan een groter plan; de dressuursport in Afrika en het Midden-Oosten naar een hoger niveau tillen. Zelf timmert hij daarin al goed aan de weg. Na Indoor Brabant kreeg Rahmouni te horen dat hij zich heeft gekwalificeerd voor de Wereldbekerfinale in Leipzig en ook de benodigde scores voor het WK in Herning heeft hij al op zak: “Na Indoor Brabant ben ik twee dagen achter elkaar op de Marokkaanse televisie geweest. Ze zijn heel trots als je als sporter iets bereikt, al deze media-aandacht is in Nederland ondenkbaar.”

Vooraanstaande Stal Beauvoorde stopt hengstenhouderij

“Het valt mentaal zwaar en emotioneel zijn we er klaar mee”, vertelt Gino Verplancke met verslagenheid in zijn stem. Samen met zijn vriendin Charlotte Michiels besloot hij hun vooraanstaande Haflingerhengstenhouderij Stal Beauvoorde in het Belgische Torhout aan het eind van dit seizoen definitief te beëindigen. Hoewel de contra-expertise bij de KVTH uitwees bij dat er bij hun kampioenshengst Stubenkönig geen sprake was van verboden middelen, was het leed al geschied. Dat opgeteld bij de nodige dompers, mede door slecht beleid ook bij het Belgische stamboek, hakte er duidelijk in en leidde tot de verkoop van de tophengst en hun fokmateriaal.

Lees alles in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »