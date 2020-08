Deze week … Hippische miljonairs houden de hand op

Jan Tops en zijn bedrijven, Wim van der Leegtes Stoeterij Duysels Hof, Erik Berkhof Paarden BV, Academy Bartels, Waldman Horses, Koole Dressage Horses en zelfs de door de FIOD van witwassen verdachte Javier Salvador Stables.

Allemaal hielden ze in de coronacrisis hun hand op bij de staat en ontvingen ze (in sommige gevallen flinke) sommen publiek geld als voorschot op de NOW-regeling. Dat blijkt uit een analyse van het deze maand gepubliceerde NOW-register.

Greve: ‘NK is leerproces voor Faro’

Heb nu maar eens een fijne stal met paarden. Paarden die niet of amper aan de bak kunnen. Ook voor Willem Greve is het plannen deze dagen. “Het is moeilijk om er tussen te komen op een concours als Saint-Tropez. En dus moet je kleinere wedstrijden gaan rijden. Zoals Bonheiden; een fijn concours, met een goede sfeer. En ook zo’n mondmakser went”, aldus Greve.

Oogappel van Erik Braat maakt zich waar met NMK-ticket

My Cocaco Girl (v. Cornet Obolensky) was als veulen reservekampioen van Gelderland en altijd al de oogappel van Erik Braat, die haar samen heeft met zijn ouders Wilma en Arie van stal Het Gruyter. Zaterdag verdiende deze springmerrie op de stamboekkeuring in Ermelo als enige een ticket voor de NMK. “We zijn heel blij met die uitnodiging. Het is voor ons de eerste keer dat we naar de NMK mogen en dan met een merrie uit eigen fokkerij. We waren erg tevreden al liet ze niet helemaal zien wat ze kan”, vertelt Erik Braat.

Tuigpaardveulen Poseidon DH grijpt zijn kans

Hengstveulen Poseidon DH (v. Icellie) van Doede Hofman voerde afgelopen zaterdag in IJsselmuiden de tuigpaardfinale aan van het eerste open Europese veulenkampioenschap. Het Europese tintje kwam van een Franse inzender en (publieke) belangstelling uit diverse Europese landen. Het was dus niet geheel verrassend dat de winnaar uit Nederland kwam. Al ging dat niet zonder slag of stoot, de verschillen in de top waren klein, verklaarde Bauke de Boer, die jureerde met Reijer van Woudenberg en Harold Dekker.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »