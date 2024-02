Deze week… hobbelen van schandaal naar schandaal

Vrijdagavond, de Niedersachsenhalle in Verden. Andreas Helgstrand neemt het woord op zijn (gezamenlijk met Paul Schockemöhle georganiseerde) hengstenshow. Helgstrand biedt zijn excuses aan. Niet voor zijn omgang met de paarden. Maar vooral voor de negativiteit die dat de sector heeft opgeleverd. Hij kreeg een daverend applaus van het publiek in de bomvolle hal. Ondertussen zit de dressuurwereld middenin het volgende schandaal.

Cesar Parra en diens verschrikkelijke praktijken. Parra voelde zich in de dressuurwereld zó veilig dat hij er geen enkel probleem mee had dat zijn mishandelingen werden opgenomen. En meer dan twintig jaar lang wás Parra ook veilig. Zelfs toen de vreselijke video’s en foto’s werden gestuurd aan de Amerikaanse bond USEF, gebeurde er niets. Pas toen de video’s circuleerden op social media kwam er actie van de FEI en USEF.

Veranderd klimaat

Zowel in het geval van Helgstrand als Parra geldt dat de hippische autoriteiten pas actie ondernamen toen het onvermijdelijk was en het is de vraag of de paardenwereld zich dat anno 2024 nog kan veroorloven.

De stormen op internet zullen niet luwen. Het klimaat is onomkeerbaar veranderd. Het paard was altijd al ruim voldoende reden om je zaakjes tot in de diervriendelijkste puntjes voor elkaar te hebben, daar zijn nu dan ook nog de hordes op internet bijgekomen.

In het geval van de paardensport kán het zijn dat het hobbelen van schandaal naar schandaal uiteindelijk de weg naar het hobbelpaard is.

Parra kon jarenlang straffeloos zijn gang gaan

Er is nog maar een klein deel van de video’s van de mishandelingen door Cesar Parra vrijgegeven en de dagelijkse praktijk is volgens getuigen tien keer erger. Parra’s hoofddoel was paarden te breken. Hij reed ze vaak twee, drie keer per dag meer dan een uur. In de tussentijd stonden ze in de vochtige Floridase hitte onder een dekzijl vastgebonden aan een boom. Er is een video van Parra die een vosje ophaalt van ‘de boom’. Het paard loopt als een doods, mak lammetje achter Parra aan. Hoofd naar beneden, compleet gebroken. Parra kijkt in de camera en maakt het victory-teken. De vrouw die het filmpje opneemt lacht, Parra lacht. Ze lijken het te vieren.

Lees deze week in de Paardenkrant een essay over de gruwelijke praktijken van Parra en over de omgang van de autoriteiten met dit soort zwarte schapen

Het spoor terug: het levensverhaal van Is-Minka

De Wereldbekerwedstrijd van Bordeaux werd gewonnen door Steve Guerdat op een bijzonder paard: de nog relatief onervaren elfjarige KWPN-merrie Is-Minka (v. Mylord Carthago). Een prachtig resultaat voor de fokker, de helaas in 2021 overleden Jopie Kappert uit Geesteren. Zijn vrouw Johanna kan zich nog goed herinneren hoe gek hij was met de merrie. “Het is de enige die we hebben laten rijden.”

Lees alles over Is-Minka in de Paardenkrant van deze week.

Barbara Brugge: van hobbyfokster naar ‘hengsteneigenaar’

De Gelderse premiehengst Ruysdael van Ruijnen (Kardieno x Chippendale x Elegant x Batello) kwam eigenlijk toevallig ter wereld. Politieagente Barbara Brugge had bij haar Friese merrie een dekking gewonnen en wilde een maatje voor dat veulen op komst. Zodoende werd haar Gelderse Jamila ook gedekt. Het resultaat: een premiehengst. En een hobbyfokster (die tot nu toe drie paarden fokte) die nu opeens ‘hengsteneigenaar’ is.

Lees het verhaal van Barbara Brugge deze week in de Paardenkrant

Krack C: een echte KWPN-ambassadeur

Krack C (Flemmingh x Beaujolais) kreeg op de KWPN Hengstenkeuring 2024 eindelijk een predicaat. De door Fred Vlaar gefokte hengst werd postuum keur verklaard. Een terechte onderscheiding voor een hengst die in Europa een echte hengstenlijn heeft opgezet en een echte KWPN-ambassadeur is.

Lees alles over Krack C in de Paardenkrant nr. 7

Verder in de Paardenkrant van deze week:

Duitsers zegevieren in allereerste Longines League of Nations

Rijdbaarheid en springvermogen bezorgen Zachery Targos VSN Trofee

Dionne Korringa: ‘Fascination is een droom om op te zitten’

HK NWPCS: Fjordglimt Golden Dean pakt zijn moment en verovert dagkampioenschap

Elaine Pen: ‘De sport zo mooi mogelijk maken en houden’

