Deze week … ‘Hoeveel pech kun je hebben?’

Pech, een tekort aan toppaarden of ligt het toch ergens anders aan? Feit is dat eventing-TeamNL niet in actie komt in Tokio; Zwitserland greep het laatste ticket en Nederland eindigde in Boekelo op de elfde en een-na-laatste plaats. Een teleurstellend resultaat, zeker als je bedenkt dat het team in Rio een nette zesde plaats behaalde. Hoe nu verder?

“We hadden alle pech die we kunnen hebben” en “we hebben niet genoeg toppaarden”. Daar komt de eerste analyse van bondscoach Bettina Hoy voor de camera in het kort op neer. Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS, spreekt duidelijke taal in het persbericht: “Het is een teleurstellend einde van een teleurstellend seizoen. We zullen snel evalueren hoe we verder gaan.” Ook Tim Lips, die in Boekelo door een kleine blessure van Eclips langs de kant stond, wil eerst intern bespreken wat er anders moet. Maar pech is wat hem betreft te kort door de bocht. “Ik wil niet zeggen dat we géén pech hebben gehad. Maar hoeveel pech kun je hebben?” Verder lezen kan nu al online.

Iwan Mijnals combineert ‘rodeo’ met slipjas

Heel wat paarden eigenaren weten de weg te vinden naar Iwan Mijnals. Hij maakt zadelmak, corrigeert probleempaarden en zodra die missie erop zit vertrekken ze weer. Met Florestan (v. United) liep het anders: Mijnals kreeg hem drie jaar geleden te rijden en hij is er nog steeds. Met de negenjarige ruin heeft Mijnals voor het eerst de mogelijkheid om Lichte Tour te rijden. Een nieuw niveau voor de ruiter, dat hij bereikte met behulp van YouTube-filmpjes.

Kim Koolen en Julius grossieren in oranje linten

Kim Koolen was afgelopen zaterdag de koning(in) te rijk op het tuigpaardconcours in manege de Stroomruiters te Beilen. Koolen won niet alleen de limietklasse en de zadelrubriek met de vijfjarige vosruin Julius (v. Eebert) van de familie Haak, maar ook de Prijs der Besten, die aan het eind van de avond werd verreden. Daarmee was ze met recht grootverdiener. Op dit allerlaatste tuigpaardconcours van het jaar won Jantijn (v. Fantijn) van Henriëtte en Larissa Hoorn ook twee wedstrijden.

Sosath: ‘Stedinger brengt sterke paarden’

De HorseTelex Wereldranking voor dressuurhengsten is de laatste maand behoorlijk door elkaar geschud. Geen Rubin Royal meer in de top twintig, geen De Niro in de top drie. Een nieuwe nummer één (Don Romantic) en een nieuwe nummer twee: Stedinger. De laatstgenoemde komt deze week aan bod in de rubriek Stijger van de Maand.

Europese titelstrijd voor Friese paarden in opkomst

De derde editie van het EK dressuur voor Friese paarden op Stoeterij Bommelsteyn in Haskerhorne overtrof dit jaar qua aantallen de voorgaande twee edities. Improvisatie was afgelopen weekend echter wel nodig want hoe mooi de locatie in Haskerhorne ook is, gebouwd voor grote evenementen met veel deelnemers en bezoekers is het niet.

